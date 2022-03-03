Благотворительный проект «Мечтай со мной» запускает акцию в поддержку детей вынужденных переселенцев

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин рассказал о новой специальной акции «Дарим вместе». Новый проект поможет детям из семей, пострадавших от военных действий.

Эта новая акция основывается на опыте предыдущего благотворительного проекта «Елка желаний», главная идея которого было исполнение детских желаний к Новому году.

Тогда за период с 15 ноября по 11 декабря минувшего года волонтеры проекта «Елка желаний» собрали около 100 тысяч желаний от детей по всей России. Из них 38 тысяч уже сбылись, остальные еще в работе.

— Новая акция называется «Дарим вместе». На сей раз адресная помощь предназначена тем ребятам, которым сейчас труднее всего. Исполнение желаний — это то, что мы умеем делать лучше всего, — сказал Тимур Сафин.

Принять участие в акции могут дети вынужденных переселенцев из зоны боевых действий возрастом от 1 года и до 17 лет. Координаторы проекта будут связываться с родителями, опекунами или другими законными представителями детей и уточнять, что юным беженцам сейчас больше всего хочется в подарок.

Стоимость подарка может доходить до 10 тысяч рублей, а назначение его может быть самое разное. Кому-то хочется новый велосипед или акварельные краски. Кто-то мечтает попасть на концерт любимого исполнителя. А кому-то из ребят не спится, пока не обнимешь большого плюшевого мишку... Список может быть расширен: организаторы следят, чтобы каждому досталось именно то, что нужно.

По словам руководителя проекта, в штабах помощи «Мы вместе» составляют список всех, кто выразил свои желания. Теперь надо начинать подбирать подарки и развозить их по адресам. Где бы ни жил ребенок после вынужденного отъезда из отчего дома — он свой подарок обязательно получит. Именно тот, что попросил — и точно ко дню рождения.

Оказать поддержку акции может любой совершеннолетний желающий. Для этого достаточно зайти на сайт проекта «Дарим вместе» и сделать пожертвование на любую сумму. Деньги с пожертвований будут направлены на покупку подарков. Участники, как и во время проведения «Елки желаний», получат персональный отчет об их средствах: кому купили на них подарки, какие, когда отправили ребенку. В связи с новым проектом «Дарим вместе» Тимур Сафин обратился к неравнодушным людям, к коллегам из других благотворительных организаций и волонтерам. Он призвал не останавливаться и продолжать работу в изменившихся политических условиях.

— Мы все очень встревожены ситуацией на Украине. Но вместе мы справимся с общей бедой,— говорит руководитель проекта «Мечтай со мной». — Сейчас от работы общественных организаций и благотворительных объединений зависит многое. В этот момент важно помнить, ради чего мы работаем.

Коллега Тимура Сафина, заместитель главного директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал об опыте проведения «Елки желаний» и сравнил два проекта — уже имевший успех и совсем новый.

— Иногда одни исполнившиеся мечты ведут за собой другие, более масштабные, — говорит Антон. — Вот, например, Марк Кобленев из Московской области мечтал о гитаре. Мы хотели ее ему привезти. И ужаснулись, в каких условиях живет паренек...

Старый аварийный дом, теснота, перебои с водой и электричеством. А сейчас у Марка не только новая гитара, на которой он успешно учится играть, но и новая квартира, куда Кобленевы переехали всей семьей.