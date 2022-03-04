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Приходится решать непростые задачи: УФСБ раскрыла тайны своей работы

Елена Самойлова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Приходится решать непростые задачи: УФСБ раскрыла тайны своей работы
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

4 марта 1918 года при президиуме Моссовета был создан региональный отдел ВЧК, давший начало современной службе УФСБ по Москве и Московской области. В преддверии праздника «Вечерняя Москва» поговорила с пресс-службой ведомства о роли и задачах, которые выполняют силовики, а также о том, как изменилась служба за 104 года.

История создания

После установления власти большевиков началась деятельность Московской чрезвычайной комиссии — одного из подразделений Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями (ВЧК). Действия комиссии были направлены на то, чтобы оградить страну от внешних агрессоров и навести порядок внутри.

28 декабря 1917 года ВЧК через газету «Известия ВЦИК» обратилась ко всем советам на местах с призывом создать у себя локальные отделения. С февраля следующего года в городе начался процесс создания районных ЧК.

4 марта 1918 года при президиуме Моссовета была образована комиссия по борьбе с контрреволюцией. В нее вошли все ранее боровшиеся с антибольшевиками ведомства.

Для размещения МЧК было выделено помещение на улице Большой Лубянке, дом 14. Сегодня недалеко от этого места располагается ее современный преемник — управление ФСБ по Москве и Московской области.

Первые сотрудники ведомства столкнулись со сложными задачами в борьбе с бандитизмом, контрабандой и шпионажем.

Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
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Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
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Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
3/5
Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
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Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область
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Фото: Пресс-служба ФСБ Москва и Московская область

УФСБ сегодня

Сегодня эти вопросы, а также новые задачи по предупреждению террористических проявлений, противодействию разведывательной деятельности иностранных спецслужб, пресечению коррупции и обеспечению безопасности экономики приходится решать сотрудникам УФСБ по Москве и Московской области.

— Управление ФСБ работает в координации со многими другими ведомствами, выстраивая целую цепочку мер (от профилактических до оперативных) по выявлению потенциальных угроз государственной безопасности, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

В ведомстве отметили, что только за последнюю неделю на территории Москвы и Московской области зафиксировано более двух тысяч кибератак на важные объекты города: суды, отделы МВД, больницы, аэропорты. Помимо этого, ведется информационная атака на российские элиты и молодое поколение из-за военной операции России в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

— В связи с этим руководство службы ввело дополнительные меры безопасности. Сотрудники работают без выходных, чтобы выявлять и пресекать подрывную деятельность иностранных спецслужб, террористических и бандитских организаций, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Также в пресс-службе подчеркнули, что украинские граждане все чаще сообщают о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий.

Подводя итоги, в ведомстве отметили, что в целом обеспечение безопасности страны — сложный и многогранный процесс, который требует не только мобилизации сил спецслужб, но и всестороннего содействия граждан.

В связи с этим в ведомстве призвали жителей России не поддаваться паническим настроениям, оставаться патриотами своей Родины и сообщать о контактах с теми, кто может быть завербован спецслужбами Украины, по следующим телефонам: +7 (495) 625-28-19, +7 (495) 914-21-03 или +7 (800) 224-22-22. Или же написать сообщение на официальную почту ведомства moscow_mo@fsb.ru.

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