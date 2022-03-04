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Худеем вместе: как избавиться от лишнего веса после Масленицы

Рафаэль Залян

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Общество
Худеем вместе: как избавиться от лишнего веса после Масленицы
Фото: depositphotos

Масленица — любимый праздник многих россиян, который символизирует проводы холодной зимы и встречу теплой весны. Не обходится это веселое торжество без вкусных и масленых блинов. Как известно, это блюдо отличается высокой калорийностью, поэтому после масленичной недели у любителей полакомиться выпечкой может прибавиться пару лишних килограммов. Какие упражнения и диета помогут вернуть подтянутую фигуру после съеденных яств, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам эксперта в области коррекции фигуры и фитнес-тренера Виталия Фатеева, чтобы не набрать лишних килограммов, в период масленичной недели следует потреблять калорийные блюда в умеренном количестве:

— Если человек съел пару-тройку блинов в период праздников, это никак не навредит его фигуре, если он стабильно занимается физической активностью. Если же наседать на мучное и не заниматься спортом, конечно, последствия будут не самыми благоприятными.

В составе блинов, уточнил Фатеев, мало полезных микроэлементов, которые нужны организму для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). После употребления большого количества таких продуктов замедляются обменные процессы, и в организм поступает большое количество углеводов, которые впоследствии оседают в качестве жировых масс на теле:

— Чтобы сохранять стройную фигуру, нужно есть продукты, богатые клетчаткой, пробиотиками, лактобактериями и другими важными микроорганизмами, которые ускоряют метаболизм и позволяют даже при поедании пяти блинов не толстеть. Все забывают, что 70 процентов здоровья зависят от состояния желудка. Если человек не следит за нормальной деятельностью органов ЖКТ, то ни о каком здоровье и речи быть не может.

Эксперт призвал людей, у которых и без того имеется лишний вес, отказаться от пышного блинного пиршества с различными закусками либо приготовить диетические варианты блюда с использованием полезной муки:

— Заменить пшеничную муку на более полезные варианты — гречневую, кукурузную, ржаную или льняную. Можно также смешать два сорта — пшеничную с гречневой. Тогда калорийность блинов будет намного меньше. Начинку для выпечки лучше выбирать полезную: овощи, фрукты, нежирные сорта рыбы и диетические виды мяса.

Но даже такие сочетания могут угрожать красоте вашей фигуры, поэтому, отмечая Масленицу, не нужно забывать о спорте:

— Съели, например, пять блинов, лучше потом сходите на пробежку в зал или на любую кардиотренировку. Займитесь гимнастикой, физической культурой, быстрой ходьбой, чтобы не накапливать эти килограммы. После тренировки полученная от блинов энергия переработается не в жир, а будет использована организмом для выполнения более серьезных силовых нагрузок.

Хорошим методом, позволяющим снизить количество калорий, может стать купание в бассейне или поездки на велосипеде. И в первом, и во втором случае, уточнил фитнес-тренер, задействованы все мышцы тела, что позволяет сжечь как можно больше калорий.

Помимо физических упражнений нормализовать состояние желудка и уменьшить талию позволит правильный рацион питания, который будет включать в себя достаточное количество белков, углеводов, витаминных комплексов, овощей, фруктов, полезных сортов мяса и пищи, содержащей клетчатку. Собеседник «ВМ» добавил, что питание должно быть частым и дробным — три полноценных приема пищи и перекусы между ними. Не стоит также забывать о питьевом режиме и гигиене сна.

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