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С едой у компьютера: диетолог Гинзбург объяснил, как питаться в офисе, чтобы не толстеть

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
С едой у компьютера: диетолог Гинзбург объяснил, как питаться в офисе, чтобы не толстеть
Фото: pixabay.com

Людям, чья работа связана с продолжительным использованием компьютера, лучше отказаться от слишком частых перекусов: минимальный интервал между приемами пищи должен составлять час-полтора. Необходимо внимательно относиться и к выбору того, из чего будет состоять обед. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, офисным работникам особенно необходимо следить за питанием.

— Им здоровое питание важнее, чем, например, каким-нибудь лесорубам или следопытам, которые много времени проводят на свежем воздухе и даже в силу работы совершают физические упражнения. В данном случае малоподвижность чрезвычайно неприятна тем, что возникает метаболический дефект, когда жиры лучше накапливаются, а углеводы периодически проваливаются в крови, их становится мало. Человек периодически переходит в состояние гипогликемии. Такая малоподвижность довольно здорово нарушает пищевое поведение, — рассказал диетолог.

Как отметил специалист, в таких условиях человека больше тянет на жирную и сладкую пищу, жир накапливается, уровень сахара в крови снова снижается, в результате снова хочется есть. В результате человек гораздо больше подвержен набору веса, который чаще переходит в свои осложнения: гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и ряд других осложнений, включая рак толстой кишки, предупредил собеседник «ВМ».

Чтобы избежать неприятных последствий, важно не только правильно питаться, но и периодически отвлекаться от экрана, подчеркнул эксперт.

— Есть идеи, не связанные с питанием: делать паузы, двигаться, совершать прогулки, не сидеть больше часа подряд, обязательно минут 10 в каждом часе уделить упражнениям. Второй момент: питаться лучше без перекусов, без «кусочничаний», когда в вазе у человека что-то стоит, лучше есть более концентрированно: обед, легкий перекус перед уходом с работы. Не так, что перед человеком стоит коробка конфет, и он оттуда таскает, — отметил специалист.

По словам специалиста, обед можно сформировать по «правилу тарелки» для похудения: половина тарелки — овощи, фрукты и зелень, вторая половина — крупа (гречка или бобовые) и белковое блюдо (например, ломтик рыбы или курицы).

Допускается и классический вариант с первым, вторым и третьим, отметил Гинзбург.

— В этом случае нужно соблюдать те же правила: птица лучше, чем мясо, а рыба лучше, чем птица. Гречка лучше, чем рис, а бобовые лучше, чем гречка. Грубый хлеб однозначно лучше, чем белый, желательно какое-то блюдо из овощей (салат или винегрет), желателен один фрукт, — посоветовал специалист.

Основным приемом пищи пренебрегать не стоит, отметил Гинзбург: даже если долгосрочных последствий не будет, за отказ от обеда человек заплатит чувством голода по возвращении домой. Кроме того, в таком случае его будет преследовать сонливость, а при склонности к язвенной болезни или гастриту может возникнуть обострение, подчеркнул диетолог.

Если выбор еды ограничен, можно отдать предпочтение другим блюдам, заметил собеседник «ВМ».

— Обед можно превратить во что угодно в зависимости от того, имеет ли человек возможность куда-то сесть, разогреть себе пищу, приобрести ее или он стеснен тем, что может с собой кефир принести. Если он кефир приносит, то оптимально — кефир или ряженка с теми же самыми мюсли или какими-то хлопьями, может быть, многозлаковыми. Возможно, какие-то бутерброды из грубого хлеба, листьев салата и белого мяса курицы. Кофе и кофе с молоком не возбраняется, но нежелателен сахар. Нежелательны колбасы и жирное мясо, всяческие маргарины и изделия, где они могут содержаться: выпечка, пирожки, картофельные чипсы, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, между любыми приемами пищи должен проходить минимум час-полтора. Если человек не может обойтись без таких перекусов, лучше отдать предпочтение не конфетам и батончикам, а более здоровой пище: стакану ряженки, тосту из бородинского хлеба или яблоку, подчеркнул эксперт.

Постоянное наличие еды под рукой вредно для здоровья, отметил собеседник «ВМ».

— Ваза с едой у компьютера очень просится, потому что человек постоянно при малоподвижности входит в состояние голода и, утоляя его жирной и сладкой пищей, очень быстро снова входит в состояние голода. Эти печенюшки и конфетки по кругу идут, в результате человек набирает вес и очень быстро присоединяется ожирение, — заключил Гинзбург.

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