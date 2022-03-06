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«Бьет по сосудам»: врачи рассказали о важности диспансеризации для переболевших COVID-19

Василиса Чернявская 

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
«Бьет по сосудам»: врачи рассказали о важности диспансеризации для переболевших COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова рассказала «Вечерней Москве» о необходимости диспансеризации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Эксперт заявила, что углубленная диспансеризация необходима, в том числе тем пациентам, которые перенесли коронавирус в легкой форме и не обращались за медицинской помощью.

— Особенно это важно для тех, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них как раз самые большие риски развития тромбоза, — подчеркнула Любовь Дроздова.

По ее словам, в стимулировании прохождения людьми диспансеризации имеет значение роль врача. Он, в свою очередь, должен объяснить пациентам важность обследования.

— Здесь врачам нужно проявлять даже некоторые аспекты психологической работы. Это не очень просто, — добавила она.

По словам Любови Дроздовой, после перенесенного коронавируса также важно проходить реабилитационные мероприятия. Их можно проводить и дома. Например, обязательно стоит делать дыхательную гимнастику и рассмотреть вопрос о вакцинации.

— Это поможет уменьшить риски развития повторного заболевания и его тяжелого течения, — подчеркнула она.

В свою очередь, терапевт-пульмонолог Олег Абакумов отмечает, что человек должен уделить своему здоровью повышенное внимание, заняться последующей реабилитацией, если перенес коронавирус.

— Коварный вирус, словно по мишеням, бьет по самым слабым местам организма. В первую очередь — по сосудам, — сказал медик.

По его словам, даже после выздоровления стоит следить за артериальным давлением, пульсом и сатурацией. Тонометр и пульсоксиметр должны быть у каждого в доме, особенно если в нем проживают пожилые люди.

Проверить свои главные показатели можно, сдав анализы крови, обратив внимание на гемоглобин, о снижении которого может свидетельствовать упадок сил. А вот повышение уровня тромбоцитов может говорить о склонности к тромбозам. Также важно проверить лейкоциты, лимфоциты, нейтрофилы и СОЭ для исключения активной инфекции.

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