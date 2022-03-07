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Праздничный ужин для прекрасной половины человечества: вкусно и полезно

Ольга Маркова

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Общество
Праздничный ужин для прекрасной половины человечества: вкусно и полезно
Фото: Pixabay

Главный женский праздник россиян на горизонте, а это значит, что вторые половинки, несомненно, уже подготовившие подарки, серьезно призадумались над торжественным ужином. О том, как сделать его вкусным, оригинальным и полезным, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Не секрет, что «женская» еда по ряду показателей существенно отличается от «мужской». «Женские» продукты питания, по словам врача-диетолога Екатерины Орловой, помогают прекрасной половине человечества оставаться бодрыми, «отложить» старость и поддержать организм в непростые периоды.

— Прежде всего, питание должно быть сбалансированным. Сложно выделить один «самый полезный» продукт. Их, разумеется, много, — подчеркивает специалист. — Среди них я бы особое внимание обратила на рыбу, молочные продукты, цитрусовые, орехи, нежирное мясо, оливковое масло.

По словам собеседника «ВМ», в рыбе, особенно в рыбе жирных сортов, содержится большое количество кальция, цинка, железа, магния. Особенно ценный «ингредиент» — жирные кислоты омега-3, помогающие сохранять молодость. В полной мере весь озвученный комплекс витаминов содержится и в красной икре.

— Недаром икру называют «красным золотом». Ее химический состав вряд ли можно отыскать в каком-либо другом продукте. Жирные кислоты, включая омегу-3, витамины A, E, D, С, натрий, кальций, йод, железо, цинк, сера, фолиевая кислота не просто полезны — жизненно необходимы организму, — отмечает врач-диетолог.

Красная икра, благодаря содержащимся в ней полиненасыщенным жирным кислотам, способствует снижению холестерина, выводя из организма вредные жиры. Это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует нормализации давления, добавляет эксперт.

— Для женского организма икра — настоящая косметическая кладовая. Витамины A, E и D благотворно влияют на состояние кожи, кальций укрепляет волосы и ногти, а фолиевая кислота особенно полезна беременным, поскольку обеспечивает здоровый рост наследнику (или наследнице), — подчеркивает специалист.

Неисчерпаемые запасы кальция, который отвечает за состояние костей, зубов, ногтей, содержат нежирные молочные продукты. По мнению диетолога, в ежедневном рационе женщин обязательно должны присутствовать сыр, молоко, творог. Они если не уберегут, то помогут противостоять остеопорозу. Особое внимание на данные продукты должны обратить женщины зрелого возраста.

— Хотелось бы отметить особые полезные для женщин свойства оливкового масла. В его состав входит олеиновая кислота, блокирующая онкогены, — подчеркнула Орлова. — Другими словами, этот вкусный продукт не только способствует сохранению молодости, но и защищает женщин от возможного возникновения раковых опухолей.

Кроме того, по словам врача, в «женский» рацион обязательно должны входить листовые салаты, богатые клетчаткой, магнием, железом и калием; орехи, имеющие в своем составе витамины А и Е, фосфор, фолиевую кислоту, а также цитрусовые — кладезь витамина С.

— Важно также не забывать пить достаточное количество жидкости. Средняя норма — полтора–два литра в день. Недостаток воды в организме провоцирует его раннее старение, — добавила Орлова.

Исходя из советов диетолога, меню праздничного ужина составила для «ВМ» повар-кондитер Ольга Иванова. Она предложила в качестве основного блюда приготовить запеченную рыбу, зеленый салат и лимонад.

— Меню составлено из максимально простых рецептов, — подчеркнула специалист. — Так, чтобы даже самые далекие от готовки сильные половинки смогли порадовать своих любимых.

По ее словам, для приготовления салата понадобятся свежие огурцы, яйца, листовой салат, майонез и соль. Сваренные вкрутую яйца, огурцы и салат нарезаются, заправляются майонезом, по вкусу добавляется соль.

— Не забудьте красиво подать блюдо, разложив его в порционные салатники и украсив сердечками, например, нарезанными из редиски, — посоветовала повар.

Для основного блюда понадобятся рыба, зелень, чеснок, сливочное масло, соль и перец, рассказала Иванова. В потрошеную рыбу надо положить небольшой кусочек масла, зелень и чеснок, посолить и поперчить. Рыбу следует завернуть в фольгу и запекать в духовке около получаса.

— Прекрасным завершением ужина станет домашний лимонад, который можно приготовить из апельсинов, лимона, воды и сахара. Цитрусовые надо очень хорошо вымыть, прокрутить через мясорубку, добавить воду и сахар, процедить. Лимонад должен настояться, — отметила эксперт. — А такой праздничный сюрприз, несомненно, понравится вашей второй половинке.

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