Праздничный ужин для защитника: вкусно, оригинально и полезно

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Главный мужской праздник россиян на горизонте, а это значит, что вторые половинки, несомненно, уже подготовившие подарки, серьезно призадумались над торжественным ужином. Каким он будет? Конечно, вкусным, оригинальным, а еще обязательно полезным. О том, как сделать так, чтобы эти три составляющие совпали, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Не секрет, что «мужская» еда по ряду показателей существенно отличается от «женской». Причиной тому, по словам врача-диетолога Екатерины Орловой, является тестостерон — гормон, отвечающий за вторичные половые признаки и регулирующий метаболизм. Именно благодаря его достаточности мужчина ощущает себя мужчиной. К сожалению, гормон — величина непостоянная. Его выработка зависит от многих факторов, в том числе и от правильного питания.

— Еще одной особенностью мужского организма является повышенный обмен веществ. Им требуется больше витаминов, полезных минералов, калорий, — отмечает эксперт. — Ведущим активный образ жизни нужно еще больше калорий, поскольку физические нагрузки с успехом их мгновенно «перерабатывают».

Полезным для мужчины считается питание сбалансированное, констатирует собеседница «ВМ». Так, в рационе обязательно должны быть нежирное мясо и, напротив, жирная рыба, морепродукты, овощи и фрукты, молоко и кисломолочные продукты, грибы и орехи.

Врач также подчеркнула, что сбалансированным должен быть не только рацион, но и регулярность приема пищи. Голодание и переедание оказывают вредное воздействие на любой организм и на мужской в том числе.

— Важно также не забывать пить достаточное количество жидкости. Для здорового мужчины норма — полтора–два литра в день. При физических нагрузках, жаркой погоде это количество следует увеличить, — добавила Орлова.

Исходя из советов диетолога, меню праздничного ужина составила для «ВМ» повар-кондитер Ольга Иванова. Она предложила в качестве основного праздничного блюда приготовить телятину с картофельным пюре, овощной салат и ягодный морс.

— Картофельное пюре готовить умеет каждая хозяйка. У многих есть свои секреты, как сделать его пышным. Лично я использую для приготовления домашнее масло: вкус получается особенным, насыщенным, — рассказала эксперт.

По ее словам, телятину лучше запекать в духовке. Для идеального блюда понадобятся мясо, сливочное масло, соль, мед, сушеный чеснок (приправа), соевый соус. Сначала следует подготовить маринад: смешать все озвученные ингредиенты, исключая мясо и масло. В порезы на телятине следует вложить небольшие кусочки масла. На противень выкладываем фольгу и мясо, и поливаем его маринадом. Телятину заворачиваем в фольгу и оставляем выпекаться в духовке — ориентировочно около часа.

— Праздничный салат, несмотря на его довольно банальные элементы, также можно сделать приятной неожиданностью ужина, — отметила повар. — Для него понадобятся капуста, красный и желтый сладкие перцы, огурцы, петрушка, соль и растительное масло. А ярким акцентом станут ягодки клюквы.

Не стоит забывать и о «праздничной жидкости». Поскольку в этом году 23 Февраля выпало на середину недели, а следующий день будет рабочим, то на столе вполне уместен будет ягодный морс, считает Ольга Иванова. Для его приготовления понадобятся сахар, вода и, собственно, ягоды. Сок из них выдавливают в отдельную емкость. Оставшиеся кожурки заливают водой, доводят до кипения и варят. После того как отвар настоится, его процеживают. Добавляют сахар и выжатый сок.

— В итоге вы получите прекрасный, оригинальный, вкусный и полезный праздничный ужин, который точно понравится второй половинке, — добавила повар.