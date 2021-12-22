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«Красное золото» на столе: врач назвал уникальные свойства икры

Ольга Маркова

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Общество
«Красное золото» на столе: врач назвал уникальные свойства икры
Фото: Pixabay

Красная икра, наряду с шампанским, мандаринами и оливье — неотъемлемый атрибут новогоднего стола. Качественный продукт, впрочем, выбрать непросто. По данным Роскачества, в текущем году более 80 процентов исследованных торговых марок оказались с нарушениями обязательных требований безопасности. Да и диетологи новогодний деликатес рекомендуют далеко не всем, а некоторым и вовсе категорически запрещают употреблять. Так в чем же, кроме цены, реальная ценность продукта, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Новогодние праздники неумолимо приближаются. Ближайшие выходные, 25 и 26 декабря, станут последними для текущего года, а значит, у большинства горожан именно они пройдут под девизом «Успеть все». Марш-бросок по продуктовым магазинам предполагает новогодние закупки, которые беспроблемно «долежат» до вожделенного боя курантов. И одной из этих покупок, несомненно, станет красная икра.

Увы, путь деликатеса в новогоднюю корзину потребителя с каждым годом становится все сложнее. И дело не только в «нерыбном» сезоне, когда спрос граждан лососевые просто не в состоянии удовлетворить. В «рыбные года» проблема оборачивается другой своей стороной — серьезным снижением качества продукции, о чем свидетельствуют последние исследования Роскачества.

В текущем году Национальный институт качества обнаружил в красной икре кишечную палочку, уротропин — запрещенный консервант, краситель Е110, снижающий внимание и концентрацию у детей. Уже эти три «компонента» могли бы заставить россиян задуматься, а «стоит ли игра свеч», ведь после подобного застолья вероятность его продолжения на больничной койке весьма велика.

Однако неприятности натурального продукта на этом не заканчиваются. Икру бессовестно подделывают, смешивая с «исходным материалом». На глаз отличить хорошую икру от плохой (на вкус, цвет и запах) практически невозможно.

— Имитированную икру производят из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Он безопасен и является пищевым волокном. Подкрашенный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция, в результате чего образуются небольшие капсулы, внешне очень похожие на икру, — успокаивает начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Только есть ли польза для организма от подобного «суррогата» — вопрос риторический.

Помимо того, что выбор новогоднего деликатеса превратился в «русскую рулетку», далеко не каждый организм без последствий «потянет» его употребление. Так, красную икру опасно есть аллергикам, не рекомендуется употреблять людям с гипертонией, сахарным диабетом второго типа, ожирением и обладателям болезней почек, говорит врач-диетолог Анна Белоусова.

Красная икра вредна в первую очередь из-за высокого содержания в продукте соли, добавляет она. А регулярное потребление икры может формировать избыток в организме витамина D. Впрочем, подобный сценарий маловероятен в холодный сезон, считает Белоусова.

Подводя плачевные итоги, можно констатировать: красная икра — проблемный продукт, противопоказанный очень многим нашим согражданам.

Но… наступают последние выходные года, и в каждой второй продуктовой корзине в супермаркете заветная баночка то и дело мелькает. Так, может быть, у икры есть неоспоримые ценные свойства, которые побуждают добрую половину населения из года в год, несмотря на существенную прибавку продукта в стоимости, вскрывать заветную баночку? С этим вопросом «Вечерняя Москва» и обратилась к специалисту.

— Недаром икру называют «красным золотом». Ее химический состав вряд ли можно отыскать в каком-либо другом продукте. Жирные кислоты, включая омега-3, витамины A, E, D, С, натрий, кальций, йод, железо, цинк, сера, фолиевая кислота не просто полезны — жизненно необходимы организму, — отмечает врач-диетолог Екатерина Орлова.

Красная икра, благодаря содержащимся в ней полиненасыщенным жирным кислотам, способствует снижению холестерина, выводя из организма вредные жиры. Это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует нормализации давления, добавляет эксперт.

— Для женского организма икра — настоящая косметическая кладовая. Витамины A, E и D благотворно влияют на состояние кожи, кальций укрепляет волосы и ногти, а фолиевая кислота особенно полезна беременным, поскольку обеспечивает здоровый рост наследнику (или наследнице), — подчеркивает специалист.

Полезные свойства витаминов, разумеется, никто не отменял и для мужчин, добавляет Орлова. Так, содержащийся в икре витамин А способствует улучшению работы головного мозга и зрения, приводит в состояние равновесия нервную систему. Витамин D помогает укрепить кости, магний снимает напряжение мышц, йод решает проблемы щитовидной железы, а селен и витамин Е встанут на пути развития нежелательных новообразований, перечислила уникальные возможности продукта врач.

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