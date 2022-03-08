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Любил по-русски: 100 лет со дня рождения Евгения Матвеева

Ольга Кузьмина  

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Любил по-русски: 100 лет со дня рождения Евгения Матвеева
Евгений Матвеев, фото 1966 года / Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА Новости

Евгений Матвеев был кумиром миллионов зрителей. 8 марта исполняется 100 лет со дня рождения артиста, на чью долю выпали как взлеты, так и испытания.

Удивительной красоты он был, Евгений Матвеев. Как посмотришь на фотографии — сердце падает. И даже в зрелые годы сохранил он этот дар свыше, данный в «довесок» к таланту. Только жизнь его была не такой безоблачной, как могло показаться со стороны.

…Женька Матвеев родился 8 марта 1922 года в селе Новоукраинка под Херсоном. Его мама Надежда Федоровна Коваленко была крестьянкой, «грамоты не разумела», а вот папа, красноармеец Семен Матвеев, по слухам, был из «благородных». Занесла его под Херсон гражданская, тут и случился роман с обаятельной Надюшей. Правда, когда Женьке было четыре, Семен ушел из семьи и исчез из их жизни. Надя вернулась с сыном к родителям, в село Чалбасы. Но жизнь в отчем доме превратилась в ад.

Отец, регент местной церкви, не простил дочери ослушания: благословения не попросила и пошла за коммуниста, да к тому же не венчалась. За «позор» он заставил дочь заплатить сполна: Женька на всю жизнь запомнил, как маму по любому поводу попрекали, да и сам с детства не раз слышал горькое слово «байстрюк» — для верующего деда ребенок от не освященного в церкви брака был незаконнорожденным. Надежда Федоровна все терпела, только иногда в тихом каком-нибудь уголке обнимала Женьку и выла, выла, выла в его худые, костлявые плечи. С тех пор он нес в себе бесконечное сострадание и любовь к ней и особое, трепетное отношение к женщинам.

Работать Женьку погнали рано — ему не исполнилось и десяти. С раннего утра и до ночи видели его если не в поле, то во дворе, а иногда он разве что не сутками просиживал на тракте у горы арбузов. На скопленное заработанное он купил балалайку. Придумывая забавные частушки, он голосил их под собственный аккомпанемент. Спустя много лет он включит некоторые из них в картину «Любовь земная».

Деревенские обожали Женькины «представления»: то вдруг изобразит, как идет, переваливаясь, бычок, то птичкой запрыгает. Ну а когда пел он жалостливые песни, с надрывом — ревели все.

На своей жизни мама будто поставила крест. Весь смысл ее существования сводился теперь к одному — выучить Женьку. Переехав в Цюрупинск, она стала уборщицей в школе, где Женька учился когда старательно, когда бог весть как, но неизменно активно занимался в самодеятельности, влюбившись в сцену после первого же знакомства с любительским спектаклем. Мама не противилась его поступлению в студию Херсонского городского театра, где поначалу Женя играл в массовках и иногда получал мелкие роли.

В 1940 году на спектакль, где играл Матвеев, пришел сам Николай Черкасов — он был в Херсоне на гастролях и приметил красивого и естественного парня.

— Тебе бы в Киев, — сказал Черкасов задумчиво. — Про режиссера Довженко не слыхал? Тебе бы к нему...

И Матвеев поехал в Киев. К поступлению на курсы, правда, опоздал, но его приняли, и не пожалели об этом — парень оказался самородком. В конце 1940 года обучение сделали платным. На курсе оказалось четверо неимущих, включая Матвеева. Узнав об этом, Александр Петрович Довженко внес деньги за обучение сам, чем спас Матвееву жизнь — после отчисления он всерьез намеревался покончить с собой.

Любил по-русски: 100 лет со дня рождения Евгения Матвеева Режиссер-постановщик Евгений Матвеев во время съемок фильма «Судьба» в селе Трубино Калужской области, июль 1976 года / Рафик Гафуров / Фотохроника ТАСС

А потом началась война. Мобилизованный Женя Матвеев рыл окопы и строил укрепления, потом был направлен в Тюменское пехотное училище. Учился хорошо, и его оставили там же преподавателем, игнорируя его бесконечные просьбы об отправке на фронт. Кстати, одного из курсантов его взвода звали Александром Зацепиным. Заметив его музыкальный дар, Матвеев отправил его в самодеятельность. Сегодня имя Зацепина в представлении не нуждается…

Выправка, порядочность и четкость Матвеева делали его идеальным для военной карьеры. Решению начальства отправить подающего надежды лейтенанта учиться наукам в военной академии воспротивились Довженко и народная артистка РСФСР Вера Редлих: они обошли не один кабинет, чтобы добиться демобилизации Матвеева и его возвращения на подмостки.

После демобилизации, с 1946 года, Евгений Матвеев актерской стезе не изменял. Два года играл в Тюменском драмтеатре. А на смотре художественной самодеятельности в Свердловске он встретил свою судьбу. Лидочка приехала туда из родного Омска. «В музыкальном училище был какой-то концерт, Лида выступала. У нее было божественное лирико-колоратурное сопрано. Меня прямо током ударило...» — вспоминал Матвеев. На длинного Матвеева изначально обратила внимание подруга Лиды, Лида же воротила носик — ничего особенного. Но потом пришла на свидание. За год общения они через день то собирались пожениться, то расставались навсегда. От этой «чересполосицы» изрядно устала вся родня, молодым выставили ультиматум — определяйтесь! Они забежали в ЗАГС и расписались по пути на репетицию. Даже свадебных фотографий не осталось...

Родители Лиды молодым стремились помогать, но Женя был упрям: все — сам. Он работал круглосуточно — из театра бежал на радио, оттуда — обратно, потом — на занятия в один драмкружок, другой, третий… Как не падал с ног — не понять.

Надежда Федоровна жила с молодыми; карточки продуктовой ей не полагалось, и было семье в ту пору совсем не сладко. Но к Матвееву подкатывала известность: после того как он стал лауреатом Всероссийского смотра молодых артистов, посыпались приглашения на работу. Он с семьей переехал в Новосибирск и стал актером драмтеатра «Красный факел», а после гастролей в Ленинграде судьба выдала ему еще один счастливый билет: на спектакль новосибирцев пришел сам Михаил Царев (Михаил Царев — народный артист СССР, режиссер, директор Малого театра в 1950–1963 и в 1970–1985 годах, а затем его худрук. — «ВМ»). Матвеев ему настолько понравился, что он пригласил его в Малый театр. Так Матвеевы оказались в Москве. Одному из лучших театров столицы Евгений Семенович отдал 16 лет жизни.

Столица… Нет, он не мечтал покорить ее, он просто работал. Параллельно учился в студии при Всероссийском театральном обществе, начал потихоньку играть в кино. А Лида, прима в Новосибирске, могла сделать карьеру, выйдя в столице на эстраду, но отрываться от семьи на гастроли она не хотела и пошла в хор Большого театра. Тем временем нарастающая известность и красота Матвеева начали приносить свои «плоды»: путь до их квартиры на втором этаже регулярно оказывался выстлан цветами и записками от поклонниц. И где бы Матвеевы ни оказывались, на Евгения Семеновича тут же гроздьями вешались восторженные дамы. Лида воспринимала этот женский напор стоически. Но, как ни удивительно, это не омрачало семейных отношений — их дети, красавица Светлана и обаятельный Андрюшка — росли в любящей семье и никогда не слышали ни ссор, ни скандалов.

Любил по-русски: 100 лет со дня рождения Евгения Матвеева Вия Артмане в роли Сони и Евгений Матвеев в роли Владимира в фильме «Родная кровь» (1964) режиссера Михаила Ершова / Фото: РИА Новости

Долгий брак Матвеевых — 56 лет вместе — не обошелся все же без драматических моментов. Любовь не уходила никуда, мудрости Лидии Алексеевны хватало на то, чтобы на какие-то романы мужа закрывать глаза. Она говорила: «Если ваш муж ночует дома, вы — в порядке. Мой ночевал дома!» Но несколько тревожных звоночков все же было, а уж молва раздувала из этого такие костры до небес! Искра, казалось бы, вспыхнувшая между ним и Людмилой Хитяевой, обернулась глубокой историей любви только на экране — Макар Нагульнов и Лушка в их исполнении были выше всех похвал. Фильм «Поднятая целина» 1958 года вообще стал звездным часом Матвеева. Кстати, на роль Нагульнова рассматривали… тридцать претендентов! Но выбрали его. И когда это случилось, актер умолчал, что на лошади скакать не умеет. Так что падал он с нее не раз, и эти микротравмы дополнялись травмами все более серьезными — судьба будто испытывала его на прочность…

А брак их на прочность испытал 1963 год, во время и после съемок картины «Родная кровь». После этого фильма по Матвееву просто сходили с ума. А он был очарован Вией Артмане настолько, что, разбираясь с собой, на две недели ушел из дома и сидел на квартире приятеля, где лил на пылающую голову ледяную воду из крана и пил горькую. А потом поехал домой. Лидия Алексеевна никогда не напоминала ему эту историю. Позже, по слухам, закипели страсти и на съемках с Валерией Заклунной. Но он возвращался домой, откуда на самом деле и не хотел уходить.

Как-то на большом концерте Матвеев должен был выехать на стадион в костюме Нагульнова, стоя на тачанке. Лошадей взяли в отделении милиции, к упряжке они привычки не имели. Узнав Матвеева, стадион взревел, кто-то бросился вперед, чтобы разглядеть кумира получше. Лошади обезумели, рванули, у тачанки отвалилось колесо, и Матвеева выбросило из нее. Серьезная травма позвоночника и ноги надолго приковали его к кровати. Семью тащила верная Лида.

Он с трудом отбился от второй группы инвалидности, которая лишила бы его возможности работать, но настроение падало: нашлись доброхоты, советовавшие ему думать о смене профессии... Но он встал на ноги! Еще на костылях принялся изучать режиссуру и потом поставил фильм «Цыган», где сыграл главную роль. В кадре он даже плясал. Делал он это в жестком корсете, который иногда снимали, чтобы сделать ему четыре десятка уколов (!) Но он все равно иногда терял сознание от боли...

Жаловаться на недомогание Матвеев не любил. Многим помогал: Зинаида Кириенко не раз говорила, что Матвеев спас ее, болеющую без ролей, взяв в свои фильмы. Авторитет его был велик, не обходилось и без недоброжелателей: так, Евгений Семенович показался в картине «Солдаты свободы» в образе Брежнева, и по углам зашипели: а-а-а, к власти подбирается, благ жаждет… Это была ерунда — все звания и награды им уже были получены, наоборот даже, после этой картины сочли неловким представлять его к звезде Героя соцтруда…

Он был справедливо успешен, чем тоже раздражал, как раздражала и его работоспособность: с 1975 года он руководил актерской мастерской ВГИКа, а с 1976 по 1986 год был секретарем правления Союза кинематографистов СССР. И вот, на памятном V съезде СК в 1986 году, черной рекой полилось: что-то Бондарчук, Кулиджанов да Матвеев под теплым крылышком Кремля забронзовели! Ату их! Матвеев переживал — не из-за того, что весь секретариат не переизбрали, а из-за вскрывшегося двуличия «дорогих коллег». Ему было 64 года, он свято верил в то, что делал, был честен, а ему кричали в лицо, что он лгал… Именно тогда он второй раз в жизни задумался о самоубийстве. Спасла семья, жена и уже взрослые дети. Правда, отходил он от потрясения долго. Но спустя десять лет после того злополучного съезда Евгений Матвеев снял фильм «Любить по-русски», а потом и два его продолжения.

Любил по-русски: 100 лет со дня рождения Евгения Матвеева Евгений Матвеев с женой Лидией / Фото: Из личного архива

Кинематограф лежал в руинах, сходили с ума оставшиеся без работы актеры… Но когда появилась эта картина, люди начали присылать Матвееву письма и… деньги! Потому что верили и любили его, и просили, чтобы он продолжил работу. Полмиллиарда рублей — таков был итог этого первого в истории нашего кино «краудфандинга». Потрясением было и это, и та сила, которая жила в этом человеке, который смог после травли поднять голову.

Его сил хватило и на то, чтобы в непростые постперестроечные годы кормить семью. Он не роптал, работал. Переживал, скорее, из-за другого. Проехавшись в транспорте, констатировал: что-то на войне я не помню зла. Боль — помню. А тут — все злые, задень кого — и взрывается человек…

Он строил планы на будущее, о чем-то мечтал, но в 1999 году ему поставили диагноз — рак легких. Он не сдавался, хотя больницы сменялись больницами. 1 июня 2003 года родные пришли его навещать. Он вышел покурить, вернулся, сел на кровать и начал падать назад. Ему шел 82-й год. Дома остались два сценария Валентина Черных. Один — о судьбе старика, находившегося в войну в тылу, второй — о последних годах жизни Брежнева, которого Матвеев хотел сыграть «домашним».

Андрей Кончаловский писал: «Кино в России должны снимать такие, как Женя Матвеев. Тогда кино будет быстро развиваться. Это будет национальное кино. Молодые таланты сразу помудреют. Если бы Гайдай и Матвеев родились в Америке или Индии, у них давно были бы дворцы и виллы, миллионы на банковских счетах...»

ЦИТАТА

Михаил Захарчук, писатель, журналист, полковник в отставке:

— Последний раз мы свиделись с Матвеевым в конце весны 2003 года. Ему исполнился 81 год. Он уже знал свой страшный диагноз... Матвеев сказал тогда:«Знаешь, режиссура моя очень проста. Я всегда стремлюсь к великой простоте и к красоте. Хочу видеть красивых людей, красивую природу, красивые души. Хочу помочь человеку жить.

ЛУЧШИЕ РОЛИ

— «Воскресение», 1960, Нехлюдов

— «Любовь земная», 1974, Захар Дерюгин

— «Судьба», 1977, Захар Дерюгин

— «Фронт за линией фронта», 1977, секретарь обкома Семиренко

— «Емельян Пугачев», 1978, Емельян Пугачев

— «Клан», 1991, Л. И. Брежнев

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Любимая жена, талисман Евгения Матвеева Лидия Алексеевна скончалась 13 апреля 2017 года. Увы, Лидии Алексеевне пришлось пережить трагедию — похоронить не только мужа, но и сына, он погиб в 51 год. Сегодня память о Евгении Семеновиче и Лидии Алексеевне хранит их дочь Светлана и внуки.

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