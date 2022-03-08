Замыкается кольцо: какие станции БКЛ откроют до конца года

Строительство станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метрополитена / Фото: Михаил Колобаев

В Департаменте строительства столицы рассказали о ходе работ на станциях Большого кольца.

На новом участке подземки оживленно. До конца года предстоит сдать девять станций — семь создают заново и две реконструируют.

— Сейчас строительно-монтажные работы развернуты на семи станциях Большой кольцевой линии. Речь идет о «Марьиной Роще», «Рижской», «Сокольниках», «Текстильщиках», «Печатниках», «Нагатинском Затоне» и «Кленовом бульваре», — сообщил глава Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Параллельно идет реконструкция «Каширской» и «Варшавской».

Две станции из девяти, запланированных к вводу, — глубокого заложения. «Марьина Роща» и «Рижская» пройдут на отметке ниже 60 метров. Большая часть работ проходила вручную и буровзрывным способом. Заместитель начальника участка № 1 СМУ-8 Мосметростроя Данил Лоза подчеркивает: все делается без применения больших машин и крупных механизмов — только благодаря самоотверженному труду специалистов Мосметростроя.

На платформе «Марьиной Рощи» сейчас продолжаются гидроизоляционные работы. В среднем и левом станционных тоннелях ведется закрепление тюбингов — чугунной «одежды» метрополитена. Это поможет сделать ее прочной, недоступной для воды или просадки грунта. Параллельно ведется сооружение пересадки на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской ветки.

На «Рижской» сооружают платформу, уже закончена укладка бетона на первом участке. Близятся к завершению монолитные работы. На три четверти завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Параллельно с этим на «Рижской» ведется архитектурная отделка пересадочного узла на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

На «Сокольниках» производится монтаж панелей, которые расскажут москвичам историю первых метростроителей. Их установка — один из самых ответственных этапов строительства. В меньшей степени готовности другой участок Большой кольцевой линии метрополитена. В его состав входят станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». В среднем работы здесь выполнены на данный момент практически наполовину.

«Каширская» и «Варшавская» получат современное оснащение, но при этом сохранят исторический облик.

— На «Варшавской» продолжаются архитектурно-отделочные работы, также в высокой степени готовности находится облицовка платформенного участка, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

ЦИФРА

7 станций Большого кольца метро получат в этом году благоустройство прилегающих территорий.

КСТАТИ

На базе станции «Варшавская» построят транспортно-пересадочный узел. Вчера было выдано разрешение на возведение его технологической части. Территорию вокруг благоустроят.

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Мировая повестка не влияет на строительство метро. На случай прекращения поставок материалов из-за границы Москва воспользуется альтернативными ресурсами.