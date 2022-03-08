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Любить Родину. Почему Минкульт решил доработать указ о традиционных российских ценностях

Дарья Завгородняя

Общество
Любить Родину. Почему Минкульт решил доработать указ о традиционных российских ценностях
Этнический семейный ансамбль «Весенняя свирель»: глава семейства Павел Шмырев, его жена Елена Темрук и дети: Николай (с бубном), Слава (с укулеле) и Лада / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В конце прошлого года на сайте regulation.gov.ru появился проект указа президента об «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Документ подготовило Министерство культуры. Однако среди деятелей культуры текст вызвал бурю негативных комментариев. Недавно проект отозвали на доработку. «Вечерка ТВ» пригласила экспертов обсудить: что же с этим документом было не так?

Как говорится в пояснительной записке, документ разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента от 2 июля 2021 года. Перечень целей и задач государственной политики «в сфере традиционных ценностей» никаких возражений вызывать не может у любого нормального человека: патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, высокие моральные принципы, альтруизм, приоритет духовных потребностей над материальными. Кроме того, предполагается, что государство будет бороться с «угрозой традиционным ценностям», которую «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций». Однако участники круглого стола отметили, что план Минкульта по моральному оздоровлению общества сформулирован слишком абстрактно и нелогично в некоторых местах.

— Для меня этот документ пока — «рыба», — говорит политолог и писатель Владимир Сергиенко, — и по отношению к этой «рыбе» мои рассуждения не сводятся к ценностям семьи или к «иностранным организациям», которые эти ценности пытаются подорвать. Давайте начнем с двух вещей. Первое — кто будет отвечать за реализацию закона? Кто решает, например, как дети получат социальные навыки, когда они сидят на удаленке в школе? Когда у них нет контакта друг с другом, они не учатся ни дружить, ни конфликтовать. Враждебный нашим ценностям «эгоизм» у молодого поколения сегодня формируется просто потому, что их засадили в онлайн. Есть элементарные принципы воспитания, которые в нынешних условиях полностью убиваются — современными технологиями. Когда ребенок плачет, его не обнимают, а суют в руки телефон. Простой пример: в Германии в детском саду есть уроки демократии. Детей сажают на лавку и говорят: давайте решим, кому будет принадлежать эта игрушка в ближайший час. Нам это кажется бредом, а у них народ так живет с детства. И когда мы придем к ним с нашими ценностями, мы не найдем с ними общего языка. Поэтому декларация о том, как нам отстаивать свои ценности за периметром России, — давайте посмотрим, как у них все устроено, оценим их ошибки. И что мы можем этому противопоставить так, чтобы нас поняли.

В частности, подчеркнул Сергиенко, в списке наших исконных ценностей указан созидательный труд. Но право на труд уже закреплено во Всемирной декларации прав человека. Так же, как и право на образование, на свободу слова и так далее. Любая группа нуждающихся может выбрать себе то, что ей нужно. И существуют общественные институты, которые лоббируют интересы определенных групп. А какие инструменты достижения целей предусматривает программа Министерства культуры? Пока никаких.

— Сегодня заходишь в театр, — сказал эксперт, — там сплошные «радетели за традиции», живут на госфинансировании, а как посмотришь на сцену — там кто-нибудь голый бегает, и на Западе этому аплодируют. У меня когнитивный диссонанс: говорят одно, делают другое.

Формирование ценностей должно быть распределено по «секторам», считает политолог:

— Один сектор должен отвечать за воспитание патриотизма, другой — семейных устоев и так далее. Вводите какое-то новое понятие, учредите институт, который будет отвечать за внедрение этого понятия, контролировать его распространение. Все остальное — пустые разговоры, — отметил Сергиенко.

Любить Родину. Почему Минкульт решил доработать указ о традиционных российских ценностях Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обозреватель радио Sputnik Алексей Тимофеев полагает, что перечень традиционных ценностей сформулирован слишком громоздко:

— Сегодня весь мир стремится прописать какие-то свои моральные правила. Минкульт попытался сделать то же самое, что делает сегодня Голливуд, создавая негласные «квоты» на обязательное присутствие тех или иных «ценностей» в фильмах. Например, если у тебя в картине нет чернокожих или еще каких-либо значимых меньшинств, то ты вряд ли можешь претендовать на «Оскар». В нашем случае «Оскар» заменяем на «бюджет». Если твое кино не провозглашает семейные ценности, преемственность поколений, уважение к историческим корням, не видать тебе государственного финансирования.

У современного человека в голове произошел сильный «перекос» в пользу индивидуальных любим деньги, власть, успех, хотя открыто в этом не признаемся. И забываем о любви к своей стране, к ближним, к родной культуре. Нам кажется это все высокопарной болтовней. А потом в соцопросах выясняется: никто не знает русскую литературу даже в рамках школьной программы, большинство с удовольствием «косят» от срочной службы в армии, зато все хотят побольше зарабатывать. Но эгоистические предпочтения изолируют человека от других, не делают его счастливым. Счастливыми нас делают окружающие люди, крепкие социальные связи, а значит, принцип «каждый сам за себя» не работает.

Тимофеев также подчеркнул, что традиционные ценности во всем мире одинаковые. Различия только в приоритетах: что располагать на первом месте, что на втором и так далее. В разных национально-культурных группах ценностные шкалы могут очень различаться. Даже внутри России, например, в одних регионах клановые, родственные связи имеют большее значение, чем в других. Хотя для всех семья — безусловная ценность. Поэтому список наших традиционных ценностей необходимо прописать почетче, ограничившись пятью-семью пунктами.

Кодекс строителя нового мира

— Можно заметить, что советские и традиционные российские ценности очень во многом пересекаются, — рассказал Олег Яхшиян, доцент кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, кандидат исторических наук. — Но нельзя сказать, что в СССР система ценностей была одна и та же. В ленинский период были одни приоритеты, во времена Сталина — другие, в позднем Советском Союзе — третьи. Лидеры КПРФ любят сравнивать «Моральный кодекс строителя коммунизма» с Нагорной проповедью и находить сходство. Но в современной России выкатывать перечень традиционных ценностей и заставлять граждан жить в согласии с этим перечнем — бессмысленно.

Мы все увидели сегодня, насколько уязвимой является попытка — особенно в государственном документе — сформулировать некий «Моральный кодекс современного человека». Если политики в своих поступках и выступлениях будут просто отсылаться к традиционным религиям и конфессиям, которые есть на территории нашей страны, этого вполне достаточно. «Подробности читайте в священных книгах». Никакие дополнительные нормативные акты не нужны, убежден Олег Яхшиян.

Любить Родину. Почему Минкульт решил доработать указ о традиционных российских ценностях Фото: pixabay.com

Ценности на экспорт

В декларации есть одно очевидное противоречие: с одной стороны, выходит, что наша страна — крупнейший экспортер традиционных ценностей на загнивающий Запад, с другой стороны — дается внушительный перечень опасностей, которые угрожают нашим ценностям внутри страны. Как мы можем предлагать внешнему миру «продукт», который в России сталкивается с трудностями на пути к «потребителю»?

Иосиф Райхельгауз, режиссер, создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы», считает: проблема в том, что сегодня очень мало внимания уделяется ценностям высокой культуры, в том числе со стороны государства:

— В двух словах: это документ неподготовленный, — сказал режиссер. — Наши великие ценности, наша великая культура низводятся до очень формального понимания. Очень простая история: сегодня «заформализована» вся культурная жизнь. В культуре, и в частности в театре, сложилась тяжелейшая ситуация. Я более 10 лет бьюсь над тем, чтобы великая русская актриса Елена Санаева получила звание народной артистки. Я могу привести еще огромное количество примеров казенного, абсолютно бюрократического подхода к нашим творческим коллективам. Традиционные ценности будут сохраняться сами по себе, если мы будем — изначально — уважать носителей этих ценностей. Когда я ставлю спектакль, я уважаю своего зрителя. Человек, который придет ко мне в театр, усвоил представления о морали с молоком матери, так же, как я. Я в нем не сомневаюсь и доверяю ему.

Может быть, и чиновникам пора начать доверять нашему народу, повернуться лицом к людям. Создать такую атмосферу, когда люди будут свободно читать книги, ходить в театр, перестанут бояться вымышленных «врагов», отметил Райхельгауз.

Запрещать ли нецензурщину

Среди «угроз национальной безопасности» наряду с «тлетворным влиянием Запада» упоминается также и наша родная непечатная лексика. Но действительно ли бранные слова нужно запрещать? В СССР с нецензурной бранью боролись активно, но соблюдая определенные правила, напоминает историк Олег Яхшиян:

— Советская практика разграничивала сферы употребления нецензурщины, — сказал эксперт. — На заборе слово из трех букв встречалось повсеместно, в мужской компании «плохие слова» звучали свободно — и это не представляло никакой угрозы моральным устоям общества. Но в «цензурном» пространстве выражаться было не принято. Любая культура предполагает систему запретов и ограничений. Однако очень большой вопрос, нужно ли эти запреты и ограничения маркировать в отдельном государственном документе.

Дети не поймут

— У меня вызывают сомнения два пункта в обсуждаемом документе Минкульта, — отметил политолог Владимир Сергиенко. — «Разработать систему показателей эффективности госполитики». И второй пункт: «Наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, который будет анализировать деятельность врагов». Мы вошли в цифровую эпоху — и старшее поколение уже свою жизнь не изменит. Но я вижу, что молодежь сегодня формирует свой круг интересов и ценностей по-другому, у них абсолютно другие законы взаимодействия в социуме, другие темпы и стили потребления информации.

Больше половины молодых не читают толстых романов. Сведения они привыкли получать в очень сжатом виде. Кроме того, много времени они проводят совершенно бессмысленно. Это огромнейшая проблема. И как через эту проблему перешагнуть? Как прививать молодым людям ценности русской культуры? Как вообще они с этими ценностями познакомятся? И проконтролировать в данной ситуации мы ничего не можем. Мне кажется, мы находимся в тупике. Примитивное составление списков врагов тут не поможет, считает эксперт.

В чем заключается доработка проекта госполитики по сохранению духовных ценностей

Мы все-таки другие

И все-таки нужно сформулировать перечень традиционных ценностей, поскольку они не только объединяют народы нашей страны, но и помогают нам осознавать свою идентичность, отличия от других народов и культур, считает Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций:

— Очень важно, что мы в принципе признали, что у нас есть ценности, которые нужно защищать. Наши коллеги «с другого фланга», видные деятели культуры, много выступали против, но ни одного внятного аргумента я так и не услышал. Заявления о притеснении культуры — это увод разговора в сторону от предмета. Ведь у каждой нации, страны должны быть основополагающие, фундаментальные духовные опоры, которые нужно сохранять. У нас это традиционная семья, историческая правда, преемственность поколений, любовь к Родине, вера в Бога, идея справедливости — некие необходимые устои, которые мы в обиду не дадим. Казалось бы, понятие гуманизма во всех культурах одинаково. Но многие деятели культуры это понятие трактуют очень широко, часто опираясь на западную трактовку, которая очень отличается от нашей: она признает гуманной эвтаназию, терпимо относится к различным — даже самым радикальным — отклонениям в поведении, которые мы признать никак не можем. Общественная палата, которая провела слушания документа, скоро направит все свои рекомендации разработчикам документа. И этих рекомендаций будет достаточно много.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— До последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые бы разъедали наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать. Этого никогда и ни у кого не получалось. Не получится и сейчас.

КСТАТИ

«К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России», — говорится в проекте указа, отправленном на доработку. В Кремле сообщили, что работа над документом продолжится, а в марте пройдет заседание президентского совета по культуре. Его участники смогут высказать свои замечания и предложения.

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