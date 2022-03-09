Диетолог Соломатина рассказала о главных ошибках в питании во время поста

ПОСТНАЯ СТОЛОВАЯ / Фото: Петр Болховитинов

Диетолог Соломатина рассказала, к каким серьезным последствиям может привести неправильный рацион во время поста

Неправильный режим питания у постящихся людей может стать причиной развития серьезных заболеваний желудка, сердца и даже почек. Чтобы избежать таких последствий, следует заранее подготовить свой организм к продолжительному воздержанию от животной пищи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач–диетолог Елена Соломатина.

По словам диетолога, для людей, которые привыкли стимулировать центры вознаграждения мозга и не любят есть пищу, богатую клетчаткой, но желают поститься, следует заранее подготовить свой организм:

— Что значит стимуляция центров вознаграждения мозга? Это режим питания, при котором человек привык есть вкусную и жирную пищу, способствующую выработке серотонина. О таких еще говорят: любит себя побаловать вкусненьким. Именно этим людям сложнее всего дается пост. Теперь представьте, что такой человек, привыкший уже к обильному приему большого количества углеводов и жиров, резко меняет свой режим питания на постный, в котором неисчислимое количество клетчатки.

Что происходит при таком резком переходе? Прежде всего, по словам Соломатиной, прекращается стимуляция центров вознаграждения, происходит дефицит ингредиентов, которые помогали выработке гормонов радости. Человек начинает искать замену калорийной пище и в итоге в организме постящегося начинается паника:

— Эта паника обусловлена тем, что человек начинает есть большое количество разрешенных сладостей – постное печенье, торты, выпечку и сухофрукты. При чрезмерном употреблении таких продуктов в организме происходит резкий скачок сахара, поскольку в такой пище высокий гликемический индекс.

Диетолог добавила, что такая регулярная замена привычной пищи на постную, но не менее вредную, провоцирует дополнительное чувство голода и активирует набор жира. Кроме того, избыток продуктов с высоким гликемическим показателем приводит к развитию сахарного диабета второго типа:

— Чтобы пополнить утраченный запас жиров, многие начинают наседать на продукты, приготовленные на растительных маслах, причем не полезных сортов. Самым дешевым растительным маслом, как известно, является подсолнечное, поэтому больше всего употребляют его. Полезное льняное масло или оливковое не всем нравится. В итоге такое чрезмерное потребление продуктов на маслах запускает определенные дегенеративные процессы в организме, которые приводят к развитию атеросклероза, повреждению сосудов, болезни сердца, почек и даже мозга. Впоследствии вся система организма идет по наклонной и начинает страдать эндокринная система.

— Как погасить эту опасность? Следует за месяц до начала поста постепенно включать в свой рацион больше растительных продуктов, бобовых, клетчатки, каш, которые нужно готовить, а не заваривать. Употребляйте орехи, семечки, льняное масло.

В то же время эксперт отметила, что в приеме продуктов с высоким содержанием клетчатки нужно соблюдать закон «золотой середины», так как ее чрезмерное потребление может привести к воспалению кишечника. Еще одной грубой ошибкой во время поста, которую многие допускают, является обильное потребление картошки:

— Картошка – это уникальный корнеплод, который можно и жарить, и варить. Но многие ее едят в горячем виде, а картошка в таком варианте является не просто крахмалом, а источником сахаров. То есть потреблять картошку не в охлажденном состоянии, все равно, что есть столовыми ложками чистый сахар. Итогом такой трапезы может стать сахарный диабет второго типа.

Эксперт отметила, что во время поста рацион должен быть разнообразным, в нем должны содержаться бобовые, растительные масла, фрукты, овощи, в разрешенные дни даже мясо рыбы. Картошку же эксперт рекомендует есть исключительно охлажденной, так как в ней тогда меньше сахара и крахмала.