Ремонт пола: варианты покрытия

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Капитальный ремонт квартиры или дома начинается с пола. Выбрать новое подходящее напольное покрытие может быть непросто. Чтобы разобраться во всех тонкостях предстоящего ремонта, читайте эту статью.

Во-первых, необходимо выбрать будущее напольное покрытие. Учитывайте назначение ремонтируемого помещения. Например, для ванной и больше подойдут напольная плитка или керамогранит. Для коридоров и прихожей рекомендуется отдать предпочтение линолеуму. Для гостиной лучшим решением станет ламинат или виниловая плитка пвх, а для спальни и детской — пробковый пол или ковролин.

Во-вторых, спланируйте все этапы работ. Это позволит сэкономить ваши деньги и время. Потратить силы придется не только на выбор и приобретение материалов, но и на демонтаж старого пола, выравнивания и установки нового напольного покрытия.

После того как материал закуплен, подготовьте комнату к ремонту. Освободите помещение и ведущий к нему коридор от лишней мебели и других вещей. Стены в ремонтируемой комнате лучше закрыть полиэтиленом, если не собираетесь их ремонтировать.

Снимите старые плинтуса и приступайте к демонтажу напольного покрытия. После завершения этих работ обязательно отремонтируйте базовое бетонное основание. Под старым полом могут быть щели, плохо заделанные швы и другие малоприятные детали.

Варианты напольного покрытия для разных комнат: плюсы и минусы

Линолеум — популярное покрытие, которое подойдет для кухни, коридора или балкона. Среди его преимуществ — высокая теплоизоляция, приятная и в меру скользящая гладкая поверхность, легкость ухода, долговечность и простота уклада, для которой не требуются профессиональные навыки. Также заказать линолеум можно по небольшой цене. Недостатки: остаются вмятины и царапины от тяжелых и острых предметов, необходимость наличия идеально ровного основания для укладки. Ковролин — хорошо поглощает шум, дает термоизоляцию, приятная поверхность, по которой можно ходить босиком. Также ковролин довольно легок в укладке и идеально подойдет в том случае, если требуется быстро закрыть старый пол без больших усилий и денежных трат. Однако есть и минусы. Например, ковролин нет смысла покупать людям, у которых есть хотя бы одно домашнее животное. Шерсть начнет быстро скапливаться на полу, поэтому потребуется мощный пылесос и много терпения, чтобы постоянно вычищать ковролин. Также это покрытие легко «протаптывается», поэтому лучше не укладывать его в прихожей и коридоре. Если же питомцев нет, можно смело заказывать ковролин с доставкой для спальни или гостиной. Виниловая плитка — такое покрытие долговечно, оно может прослужить до десяти лет. Также оно влагонепроницаемо, устойчиво к стиранию и легко монтируется. Она понравится любителям разнообразия — плитка может имитировать паркет, керамику и даже газон. Однако есть и минус — при сильной и долгой нагрузке на покрытие на нем могут остаться вмятины.

Тщательный выбор подходящего напольного покрытия позволит наслаждаться проделанным ремонтом долгие годы.

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