Самый опасный возраст: как выстраивать отношения с подростком

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Найти общий язык с подростком бывает непросто: он чувствует себя взрослым, на многое реагирует протестом, ставит под сомнение авторитет родителей, что, естественно, провоцирует ссоры. В прошлом году в семейные центры столицы обратились более 21 тысячи семей, в которых возникли конфликты с ребенком переходного возраста. Психолог семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко дала несколько советов родителям, как вести себя с подростком.

У Светланы испортились отношения с дочерью-подростком.

— Олесе 13, в последнее время ее как будто подменили! — жалуется мама. — Она всегда была доброй и отзывчивой, помогала мне по дому, мы много разговаривали, Олеся делилась своими проблемами. А сейчас закрылась: то уходит от разговора, то молчит. Бывает, отвечает на мои вопросы очень раздраженно. Я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы в доме не разгорелся скандал. Я будто теряю своего ребенка.

По словам психолога, изменения, которые происходят сейчас с девочкой, нормальны, через них проходят все в подростковом возрасте. Маме надо принять это и попробовать найти другой подход к дочери.

Принуждение вызывает агрессию

— В подростковый период ребенок проходит «Я — идентификацию». В его организме происходят и гормональные изменения, которые влияют на поведение, — объясняет Людмила Ткаченко. — Ребенок переживает из-за изменений во внешности, из-за отношений со сверстниками. К тому же накладываются учебные нагрузки, и подросток не всегда может справиться.

В этот период дети и отдаляются от родителей. Если раньше ребенок прислушивался к советам взрослых, то сейчас начинает оспаривать, отрицать и подвергать сомнению все, что они говорят. Как правило, родители болезненно воспринимают такие изменения в поведении своих детей.

— Продолжая воспринимать подростка как ребенка, многие начинают вести себя жестче, во всем ограничивают его, — говорит Ткаченко. — Но в этом возрасте работает закон «сила сопротивления равна силе давления»: на любое принуждение подросток реагирует агрессивно.

Уважайте личные границы

Психолог советует отказаться от тотального контроля. Подросток – уже не маленький ребенок, за которым нужно внимательно следить и все перепроверять. С многими вещами он вполне может справиться самостоятельно.

— Помните о личных границах, — напоминает Людмила Ткаченко. — И это не только комната, но и мысли, желания подростка. Без таких границ не может сформироваться гармоничная личность, поэтому их необходимо уважать.

Подбирайте слова

Скорректировать поведение подростка нравоучениями не получится. Это лишь спровоцирует ссоры. Нужно принять, что у ребенка есть собственное мнение, и научиться с ним договариваться.

— Общайтесь, не обесценивая чувств подростка, этим вы оттолкнете его от себя, — предупреждает Ткаченко. — Если вам кажется, что ребенок ничего не рассказывает — прислушайтесь и подумайте, не отрицаете ли вы то, что ему близко? Постарайтесь избавиться от фраз «это все глупости», «от чего ты устал, ты же ничего не делал?». Подбирайте слова, уважайте эмоции и чувства ребенка.

Любите безусловно

Психолог подчеркивает: отношения с подростком должны быть основаны на безусловной любви.

— Она предполагает полное принятие ребенка независимо от его поведения, даже если вы не одобряете его поступков и действий, — поясняет Людмила Ткаченко. — Помните, ребенку важно чувствовать, что дома его любят и ждут. Так ему легче справиться с переходным периодом.

СПРАВКА

В Москве работают 25 «Моих семейных центров», Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Во всех этих организациях всегда поддержат семьи столицы.

Специалисты центров помогут восстановить отношения между детьми и родителями, окажут правовую и психологическую помощь. Кроме того, на базе семейных центров созданы службы медиации, которые занимаются решением проблемных ситуаций, в том числе связанных с бракоразводными процессами.

Подробная информация представлена на портале мойсемейныйцентр.москва. Для удобства пользователей отделено создан раздел «Онлайн-консультации».