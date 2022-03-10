Проект «20 идей». Пора усилить контроль за начинающими водителями

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

По данным ГИБДД России, примерно треть аварийных ситуаций на дорогах происходит по вине начинающих водителей. Как исправить эту ситуацию? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

Чтобы снизить аварийность со стороны неопытных водителей, в апреле 2017 года законодатели уже внесли поправки, регулирующие этот вопрос. Начинающим водителем, согласно действующим правилам, признан обладатель водительского удостоверения, выданного впервые не ранее чем два года назад. Такому водителю запрещается:

буксировать другое механическое транспортное средство;

перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде;

ездить без специального опознавательного знака «Начинающий водитель».

За эти нарушения водитель может быть оштрафован на 500 рублей. Ограничения, правда, не очень помогают.

— Специалисты ГУОБДД отмечают следующие самые частые причины ДТП по вине начинающих водителей: несоблюдение очередности проезда перекрестков; неправильный выбор дистанции; несоблюдение скоростного режима; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Рассеянность, неуверенность и незнание всех нюансов ПДД часто являются следствием неопытности. Многие начинающие водители, особенно среди молодого поколения, склонны к необдуманному лихачеству. Существующие правила не учитывают эти риски, поскольку не сдерживают впервые севших за руль автомобилистов. В России для неопытных водителей все еще действуют весьма гуманные правила, да и в большинстве случаев они такие же, что и для водителей со стажем. Однако в других развитых странах существуют намного более жесткие ограничения, повышающие безопасность на дороге.

Автор проекта приводит примеры. Так, в США, Австралии, Канаде, ОАЭ в той или иной форме существуют системы с «ученическим» водительским удостоверением, выдаваемым на определенный срок. По истечении срока его можно обменять на постоянное при соблюдении условий, таких как, например, непревышение лимита по нарушениям или сдача дополнительного экзамена. Водители таких «ученических» удостоверений, как правило, ограничены в своих возможностях по сравнению с водителями со стажем. Количество пассажиров, использование телефона и наушников, перемещение в ночное время — вот примеры некоторых таких ограничений.

В Италии, Беларуси и Австралии для начинающих водителей установлены скоростные ограничения, согласно которым максимальная скорость для них на 20–40 км/час меньше (в зависимости от типа дорог), чем разрешенная скорость для опытных водителей. В Италии даже существует ограничение на мощность двигателя для первого года вождения: 75 л. с. на тонну веса легкового автомобиля.

В европейских странах, как и в России, существует минимально допустимая норма содержания алкоголя в крови человека за рулем. Но в Европе начинающим водителям установлен заниженный порог. Во Франции, например, для водителей со стажем меньше трех лет норма составляет 0,2 промилле (для более опытных 0,5). Те же самые показатели действуют в Нидерландах, но необходимый стаж вождения для повышения нормы алкоголя составляет уже пять лет. В Австрии для водителей со стажем менее двух лет допустимая норма составляет 0,1 промилле (при стандартных 0,5). В Италии норма 0,5, но для водителей со стажем менее трех лет, у которых обнаружился в крови алкоголь от 0 до 0,5 промилле, предусмотрен штраф суммой до 663 евро (55 000 рублей). В Германии и Швейцарии для водителей со стажем менее двух лет действует нулевой порог допустимой нормы алкоголя в крови.

— В целях сокращения аварийности на дорогах России я предлагаю расширить список ограничений для начинающих водителей, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — В этот список следует добавить следующие пункты. В случае серьезных нарушений, которые по статистике чаще всего ведут к созданию аварийных ситуаций новичками, помимо штрафа, направлять начинающего водителя на курс переподготовки, специально разработанный для этих целей. Во время переобучения действие водительского удостоверения приостанавливать. Таким образом, у начинающих автомобилистов не возникнет соблазна нарушить правила, чтобы сэкономить время или полихачить.

Ввести порог разрешенной максимальной скорости: 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на всех остальных дорогах вне населенных пунктов (стандартное ограничение 110 км/ч и 90 км/ч соответственно). Поскольку скорость реакции неопытных водителей, как правило, ниже, то данная мера позволит избежать ДТП с их участием или смягчить последствия. Более того, это будет сдерживать неопытных лихачей, поскольку тогда для них штрафы за превышение скорости будут более ощутимы, чем для опытных.

Снизить норму допустимого содержания алкоголя в крови до 0,15 г/литр, вместо нынешних 0,3 г/литр (сократить в два раза аналогичные показатели для измерения количества алкоголя в объеме вдыхаемого воздуха). При концентрации алкоголя менее 0,3 г/литр человек считается трезвым, однако такое промилле для некоторых людей может вызывать легкое расслабление и подъем настроения, что может помешать новичкам полностью сконцентрироваться на вождении. Снижение нормы сократит такие нежелательные случаи. Более того, повысится риск для начинающих водителей быть привлеченным к ответственности за пьяное вождение, а значит, исключит соблазн выпить хотя бы глоток спиртного перед тем, как сесть за руль.

Эти ограничения, разработанные для начинающих водителей, несут в себе и важный психологический аспект. Во-первых, начинающий водитель будет чувствовать себя более ответственным, зная, что для него действуют особые правила. Во-вторых, водители со стажем будут более благосклонны к новичку на дороге, понимая, что его вождение обусловлено специальными ограничениями.

Таким образом, благодаря заимствованию успешного зарубежного опыта по отношению к начинающим водителям, количество ДТП в России с их участием может существенно сократиться.

Валерий Солдунов, председатель «Всероссийского общества автомобилистов», идею ограничений для начинающих водителей полностью поддерживает:

— Если контроль за теми, кто водит менее двух лет, усилить, то, я уверен, нарушать правила они станут реже. И аварийность на дорогах снизится. Так что ограничения, да, нужны. При этом надо понимать, под них нужно перенастроить всю систему контроля на дорогах. Сейчас большинство штрафов взимают по показаниям комплексов видеофиксации. И эти комплексы должны научиться «узнавать» конкретного водителя. Ведь владельцем автомобиля может быть новичок, а за рулем — опытный водитель. И наоборот. Нужна система распознавания лиц. И тогда ограничения для новичков принесут больше пользы, чем если за «новенькими» будут следить только инспектора ГИБДД.

Константин Крохмаль, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, рассуждает:

— Ограничения для начинающих водителей есть во многих странах мира. В Австралии, например, у них даже водительские удостоверения другого цвета. Назрели подобные ограничения и в России. Надеюсь, мы сможем сбить волну ДТП, виновниками которых становится молодые люди в возрасте 18–20 лет. Некоторые из них садятся за руль с чувством, что у них есть запасная жизнь и гоняют со скоростью под 200 км/час! На мой взгляд, необходима даже специальная база начинающих водителей и, разумеется, усиленный за ними контроль.

Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его предложения, касающиеся начинающих водителей.

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