Как строили московское метро

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Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В пятницу, 2 марта 1935 года, «Вечерняя Москва» порадовала читателей легким фельетоном, который раскрыл характер метростроевцев.

Главным героем стал немолодой писатель Чебоксаров. Его целью было изучить быт рабочих подземки в поисках народных корней. Чебоксаров был весьма наивен и полон стереотипов, в отличие от его прогрессивного собеседника, автора фельетона.

Писателю характер метростроевцев представлялся эпичным: «Они пришли с полей, они пришли из эпоса, они принесли в своих сундучках и котомках с крупной солью и домоткаными носками первозданную свежесть народного языка».

Писатель говорил о строителях: «Я подойду к одному из них и скажу ему: «Здравствуй, гой-еси, ударный молодец! Ишь, какую шахту проталдыкали ядреным лаптем!» На замечание, что у строителей метро резиновые сапоги, а вовсе не лапти, немолодой писатель лишь возмущенно фыркнул. Как и следовало ожидать, реальная картина оказалась далека от желаемой Чебоксаровым.

«Худощавый человек в пенсне неумело, но настойчиво катил тачку.

— Разгуляйся, сила молодецкая, — подтолкнул меня локтем в бок Чебоксаров и, сняв барашковую шапку, поклонился работающему:

— Горы крушишь, Бова Метростроевич?

— Ну что вы, — смутился человек с тачкой, — у меня сложение астеническое. Работаю как умею.

— Тачка-то небось тудыть ее, чижелая?

— Тачка средняя — кило 60–70, но центр тяжести ложится так удобно, что ...»

Чебоксаров оказался в затруднительном положении.

Он ожидал совсем других ответов. Чего-то типа разговора былинных Вольги и Микулы. Но резонные и лишенные пафоса ответы откатчика породы поставили Чебоксарова в тупик. Но он был упорен и упрям.

«— А после, как пошабашишь, куда — на боковую или с девками баловать?

— Куда там, — засмеялся худощавый, — мне еще к двум лекциям готовиться. Я завтра «Введение в высшую нервную деятельность» и «Условные рефлексы» читаю».

Оказалось, что откатчик — научный сотрудник Института физиологии. Чекбоксаров был растерян и обескуражен.

На этом метафоричном примере фельетонист «Вечерней Москвы» демонстрировал, что строители метро — это не просто понаехавшие из деревень в столицу, но и инженерно-техническая интеллигенция. Это означало, что метрополитен строить, во-первых, ничуть не зазорно, во-вторых — модно.

Таким нехитрым способом «Вечерняя Москва» участвовала в привлечении на стройку все большего количества людей, в том числе и не вполне рабочих профессий. Так строили метро.

ЦИФРА

7 рабочих делали первую выемку грунта на улице Русковской при начале строительства метрополитена.

КСТАТИ

Московские власти, и особенно домоуправления, на первых порах даже мешали строителям и прокладчикам трасс. Их не пускали во дворы, отказывались помогать и даже вызывали против них милицию. Не все москвичи были в восторге от строительства метро в их городе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На метрострое выходило множество газет, в том числе и на татарском языке. Среди строителей было немало добровольцев из Поволжья, где традиционно селились татары. Многие отправились в Москву.