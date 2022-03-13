Хочешь скорости — плати: число автомобилей каждый год растет, и на обычных дорогах они уже не помещаются

Пункт оплаты проезда на участке федеральной трассы «Дон» / Фото: Филиппов Алексей / ИТАР-ТАСС

В России с марта действуют правила оплаты проезда по платным дорогам. Теперь автомобилисты смогут рассчитываться за него тремя способами — непосредственно на пункте взимания, путем предоплаты при регистрации в системе или после поездки, если на дороге действует система «свободный поток». Какие платные трассы в ближайшее время появятся в Москве и Подмосковья? Есть ли будущее у идеи «асфальта за деньги»? «Вечерняя Москва» попыталась разобраться.

Владельцы и операторы платных дорог обнародовали данные о работе автомагистралей в 2021 году. Как выяснилось, на обходе Одинцова было зафиксировано более 23 миллионов проездов пунктов взимания платы, что на 26,4 процента больше, чем в 2020 году. Платный участок трассы М11 Москва — Солнечногорск преодолели 20 миллионов автомобилей: на 35 процентов больше, чем в 2020 году. Также 56 миллионов проездов пришлось на ЦКАД, южный участок которой в июле прошлого года был открыт для движения.

Спасибо туристам и богатым москвичам

Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, убежден:

— Платные трассы все популярнее из-за роста числа автотуристов. Границы со многими странами до сих пор закрыты, и москвичи отправляются путешествовать по России. Это удобно: во всяком случае, намного дешевле, чем если ехать поездом или лететь самолетом. При этом, надо понимать, люди хотят комфорта, вот и едут по скоростным платным трассам.

Урбанист Григорий Мельник считает, что дело не только в автотуристах:

— Многие по платным трассам едут в загородные дома. Ведь в Москве, обратите внимание, возник интересный социальный феномен. Есть обеспеченные, богатые и очень богатые люди, которые имеют машины стоимостью в несколько миллионов рублей и дома ценою в миллионы долларов. Но быстро ездить на дорогой машине в дорогой дом у них не очень получается: мешают пробки. Раньше эта проблема решалась путем покупки мигалок, машины с которыми буквально разгоняли поток «обычных» автомобилей. Теперь мигалки не продаются, но потребность быстро ездить осталась. Вот обеспеченные москвичи и ездят по «платкам». Для них это выход.

Третья причина роста популярности платных трасс, как считает эксперт, удаленка.

— Многие москвичи сейчас живут и работают за городом. Иногда даже в соседних областях. При этом, надо понимать, социальная инфраструктура там хромает. Попробуйте где-нибудь в Орехове-Зуеве или Калужской области получить качественную, как в столице, медпомощь. Не факт, что у вас получится, — рассуждает эксперт. — Вот люди и ездят в Москву. И поскольку эти поездки случаются не каждый день и даже не каждую неделю, многие готовы ездить по платной трассе — можно себе иногда позволить.

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Про недостатки

С одной стороны, платные трассы — это удобство. Здесь другой скоростной режим, есть дорожные комиссары, готовые помочь в случае проблем, нет перекрестков, которые тормозят движение. Но есть и минусы.

— Летом прошлого года на всех, за исключением ЦКАД, платных дорогах крупнейшего российского оператора отменили скидки по транспондерам, что привело к фактическому удорожанию проезда, — рассказывает автоэксперт Андрей Гурьев. — А если транспондера нет, то платить, как правило, довольно неудобно. Надо прижаться правее и выйти на улицу, потому что на многих пунктах сбора из стены выползает какой-то деревянный ящик, куда нужно положить деньги. Ящик исчезает внутри, затем вылезает к вам вновь, чтобы вы смогли выгрести из него чек и сдачу. Технология ХIХ века!

Еще один минус, как пояснил эксперт, не самая удобная навигация.

— В одних коридорах, например, принимают только наличные, в других проезд лишь с транспондером. Опытные водители, кто не раз проезжал, ошибок не делают, а вот новички — постоянно, — рассказывает Андрей. — В итоге вы отстояли очередь, заехали, а потом выясняется, что нужно ехать обратно, но за вами уже другие машины! Приходится просить отъехать, водители нервничают, ругаются, подают сигналы.

Кстати, как пояснил эксперт, к платным трассам наши водители будут привыкать еще долго.

— Во-первых, к скорости. На многих платных трассах она фактически не ограничена и камер, ее контролирующих, минимум, — рассказывает эксперт. — Казалось бы, здорово. Но на самом деле многие начинают гонять по 200 км/ч и даже быстрее, что опасно даже на идеальной дороге: не каждый водитель — мастер по автоспорту. Плюс высокая скорость и хорошая дорога убаюкивают, резко повышая опасность аварии.

Во-вторых, как пояснил эксперт, на многих платных трассах не хватает АЗС. И это тем более неприятно, что расход топлива на «платках» обычно выше, чем на обычных дорогах. Когда ты едешь с высокой скоростью — а так, как правило, и есть — топливо сгорает куда быстрее, чем на 100–110 км/ч. Сам не заметил, как бак пустой.

Третий минус, как пояснил Гурьев, нехватка туалетов.

— Да, они встречаются, но, как правило, платные, плюс об их приближении не предупреждают указатели. Если учесть, что скорость обычно высокая, то водители, увидев туалет, просто не успевают остановиться, — рассказывает эксперт. — И в кустики, как на обычной трассе, не сходишь: мешает отбойник.

Если вдоль обычных дорог то и дело попадаются АЗС, кафе, магазинчики и прочие места отдыха, то на платной дороге типа М11, например, они наперечет.

— Резюмируя, можно сказать, что готовиться к проезду по «платке» нужно заранее. Выясните, в какой коридор заезжать для оплаты, где находятся заправки, кафе и туалеты, иначе поездка превратится в квест, — предупреждает Андрей Гурьев. — Хотя, я уверен, постепенно платные трассы будут становиться удобнее.

Как меньше потратить

Многие московские водители пока не готовы платить за «свободный асфальт».

— На самом деле есть способы проехать по платной трассе достаточно дешево, — рассказывает менеджер по работе с клиентами одного из операторов платных дорог Денис Кобзев. — Во-первых, нужно тщательно изучить тарифы.

Ночные тарифы ниже дневных, причем порою в несколько раз. К тому же ночью движение спокойнее, и если вы днем выспались, то в таких условиях намного комфортнее.

— При этом нужно понимать, что ночные тарифы обычно действуют не всю ночь, а несколько часов, поэтому долгую поездку лучше планировать так, чтобы проскочить в льготные часы самые дорогие участки, — советует Денис Кобзев.

По словам эксперта, можно хорошо сэкономить, если объезжать самые дорогие участки дороги по бесплатной альтернативе.

— Да, вы потратите больше времени и, возможно, бензина, но сохраните плату за сам проезд, — пояснил Кобзев.

Так, альтернативой платному объезду Одинцова могут стать более загруженные Минское и Можайского шоссе. А самый дорогой участок трассы М11 — до Солнечногорска можно объехать по старой трассе М10, но делать это лучше ночью, когда трафик самый низкий.

Отдельная история — транспондер. С одной стороны, использовать его выгодно: вы получаете скидку от 25 до 50 процентов. С другой стороны, уже не на всех дорогах. Плюс, что самое неприятное, у каждой платной трассы транспондер почему-то свой, и скидка на «чужие» устройства не распространяется. В общем, технику стоит покупать, только если вы постоянно ездите по одной или нескольким платным дорогам.

Есть и другой важный нюанс.

— Если вы едете на высокой машине с багажником на крыше, то пользоваться транспондером нужно правильно, — пояснил Денис Кобзев. — Дело в том, что система взимания оплаты сама определяет высоту транспорта, а значит, и его категорию. Если у вас большой джип, да еще с багажником на крыше, то техника может принять его за автомобиль не первой, а второй, а то и третьей категории: фургон или грузовик. И спишет с транспондера более высокую стоимость проезда. Чтобы не платить лишнего, нужно ехать не через автоматический шлагбаум, а через будку с оператором и отдать транспондер ему в руки. Тогда оператор спишет сумму, соответствующую первой категории.

Если вы ездите совсем уж часто, то эксперт советует купить еще и абонемент: он дает скидки по оплате с транспондера, иногда до 50 процентов. Еще один способ экономии: не превышать скорость.

— Во-первых, на платных трассах становится все больше камер, а значит, увеличивается и риск поймать штраф, — рассказывает Денис Кобзев. — Во-вторых, высокая скорость — это всегда значительно более высокий расход бензина. А это значит, что вам будет нужно чаще заправляться и терять не только деньги, но и время, потому что придется останавливаться. Кстати, есть платные трассы, где АЗС мало, по одной на 100–150 километров, и возле них выстраиваются очереди. В некоторых можно и полтора часа простоять, имейте это в виду!

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пробки даже здесь

Кстати, о заторах. Они бывают и на «платках». Например, из-за серьезной аварии или сбоя системы оплаты. В таких случаях на трассе порою выстраиваются хвосты на несколько километров, причем развернуться или съехать с шоссе невозможно: стойте и ждите, пока ликвидируют причину затора. Поэтому о пробках лучше узнавать заранее. Иногда о них предупреждают табло, висящие над трассой. Но лучше использовать еще и навигатор.

— Чем раньше вы получите эту информацию, тем больше вероятность объехать проблемный участок, — рассуждает Денис Кобзев. — И еще стоит учесть, что очереди на пунктах оплаты в часы пик — обычное дело. Но долго там обычно не стоят, а машины с транспондером по рядам с автоматическим контролем вообще проезжают почти без остановки.

Новый въезд в столицу

Первая платная трасса появится в Москве в следующем году. Это северный дублер Кутузовского проспекта.

— Платная магистраль станет продолжением автодороги «Северный обход города Одинцово». Она пройдет вдоль путей первого Московского центрального диаметра по промзонам, — рассказала генеральный директор группы компаний, проектировавших магистраль, Анна Меркулова.

На новой трассе будет по три полосы для движения в каждом направлении, кроме моста через Москву-реку: там — по две полосы в каждую сторону. Эта дорога станет новой вылетной магистралью, которая сделает более комфортным въезд на платный дублер трассы М1 «Беларусь» и улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.

— С точки зрения девелопмента одинцовское направление — одно из самых перспективных, — уверен Григорий Мельник. — Во-первых, к западу от МКАД благодаря розе ветров чище воздух, то есть лучше экология — ее и покупают.

Во-вторых, здесь есть станции МЦД-1, наземного метро, что резко повышает транспортную доступность территории. Но люди хотят передвигаться не только на электричках, но и на автомобилях, поэтому платный дублер Кутузовского проспекта точно будет востребован. Особенно если учесть, что в Одинцовском районе традиционно строят загородные дома обеспеченные люди: в Немчиновке, Жуковке, Барвихе и других элитных поселках. Так что спрос на платную трассу, я думаю, будет достаточно высоким.

РЕПЛИКА

Систему нужно совершенствовать

Юрий Свешников, президент Московского транспортного союза:

— В Москве, я думаю, много платных дорог не будет. Ну, хотя бы потому, что сложно организовать оплату проезда. Ведь дорога не сама по себе, она пересекает другие магистрали, имеет примыкания. Как брать деньги за проезд? В общем, «платки» в столице — это история локальная. Что касается Подмосковья и других регионов, то тут возможности, конечно, намного шире. Парк автомобилей ежегодно растет, асфальта на всех не хватает, поэтому востребованность платных дорог будет в теории только увеличиваться. Проблема в том, что, во-первых, нужно организовать качественный сервис.

Вот я, например, езжу по платной трассе «Дон». Да, можно разгоняться до 130 км/ч. Но чтобы на трассу попасть, порою приходится по 20–30 минут стоять в очереди! Второе, что нужно учесть, — мнение местного населения.

Московская область, например, очень плотно застроена, и любая новая дорога проходит по чьим-то земельным участкам, а иногда и прямо по домам. Значит, участки и недвижимость нужно выкупать, но не все владельцы от этого в восторге. И не все в восторге от вырубки леса. Вспомните: когда пробивали трассу через Химкинский лес, было такое колоссальное противостояние, что пришлось вмешиваться даже тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву.

Третий важный момент: в законодательстве пока плохо прописаны параметры бесплатного дублера. Каким качественных характеристикам он должен соответствовать: полосность, материал покрытия, длина относительно «платки»? В законе никаких уточнений нет. Иными словами, сам институт платных дорог, да, необходим, но в России его нужно выводить на качественно новый уровень. То, что мы имеем сейчас, лишь начало длинного и долгого пути. Но идти по нему придется — так делает весь цивилизованный мир.

КАК У НИХ

Первые платные дороги появились в Европе еще в ХV веке. Въезд на них был через шлагбаумы с шипами. Заплатил — шлагбаум подняли. Сейчас в мире применяются три способа оплаты проезда. В Нидерландах, Бельгии, Швеции используются евровиньетки: специальные наклейки на лобовое стекло. Купил и ездишь в течение определенного срока — от одного дня до года. Во Франции, Италии, Испании, Португалии и Греции действует дистанционная система. При въезде/съезде на каждый платный участок дороги установлены шлагбаум и касса, принимающая оплату. В Германии, Австрии и Швейцарии используется система, основанная на пройденном расстоянии. За машинами на «платке» следит электроника, а потом владельцам выставляют счет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая длина платных дорог в России — примерно 2,5 тысячи километров. Вот самые востребованные:

— М4 «Дон» с общей длиной платных участков 844 км;

— ЦКАД: 310 км;

— М1 «Беларусь» имеет платный участок в 20 км, позволяющий обойти город Одинцово;

— М3 «Украина» соединяет Москву с Киевом, 509,4 км;

— М11 «Нева» длиною в 610 км. Начинается участок от МКАД и заканчивается петербургской Кольцевой.