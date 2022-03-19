Вместе справимся: как разные поколения преодолевают стресс

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Побороть излишнюю тревожность — вот что надо сделать многим из нас. События на Украине и введенные Западом против России беспрецедентные экономические санкции стали причиной переживаний для представителей разных поколений и особенно для молодежи. Как преодолеть стресс, вместе с экспертами разбиралась «Вечерняя Москва».

Когда не можешь повлиять на происходящее, тревожно вдвойне. Это мы поняли еще в период пандемии, которая, слава богу, наконец пошла на спад. Нынешняя непростая ситуация отягощается потоком лжи и агрессии, который несется в адрес России и ее граждан как со стороны официальных лиц, так и рядовых жителей западных стран.

— Негативный фон, естественно, будоражит и вызывает ответную отрицательную реакцию, — говорит социолог Алексей Егоров. — Плюс вполне понятны опасения людей в связи с санкциями. Но, как показывает практика, именно в такие моменты истории наше общество стремится к единению. Так было в самые трудные дни пандемии, когда мы все старались поддержать друг друга и оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Думаю, то же самое происходит в нашем обществе и сейчас.

Согласно результатам мартовского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, решение президента РФ провести специальную военную операцию на Украине поддерживает подавляющее большинство россиян. Но мы, конечно, волнуемся и переживаем, внимательно следя за развитием событий с очень смешанными эмоциями. Недавнее исследование Института общественного мнения «Анкетолог» показало всю гамму чувств, которые граждане страны испытывают в последнее время: патриотизм, что примечательно, отметили в числе первых, однако далее следуют шок, растерянность, гнев, сочувствие, страх...

— Все это говорит о нарастающем психологическом напряжении, способном привести к нервным срывам и депрессии, — комментирует социальный психолог Илья Суровцев. — А когда окружающие тебя люди тоже находятся в состоянии тревоги, ситуация может привести к коллективной истерии. Мы отчасти ее уже замечаем: очереди за наличными в банкоматах, массовые скупки круп и сахара… Паника провоцирует импульсивные поступки, эмоции захлестывают и мешают мыслить здраво.

Спору нет: время непростое, происходящее вызывает беспокойство, а проявляем мы все его по-разному. Масла подливает еще и неконтролируемый просмотр новостей, многие из которых нашпигованы фейками. Одни в них верят, другие — нет, возникают споры, которые в атмосфере всеобщей раздраженности способны перерасти в конфликты. Это нужно очень четко понимать, чтобы не навредить своей психике и душевному состоянию близких.

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Степень реакции на кризисную, стрессовую ситуацию у представителей разных возрастных групп существенно различается, утверждают ученые.

— Столкнувшись с коронавирусом, мы все были в равных условиях, поскольку эта напасть накрыла весь мир впервые, — продолжает психолог. — А нынешние политические и экономические проблемы старшее поколение воспринимает с учетом определенного жизненного опыта, которого у современной молодежи нет. Не случайно же говорят: врага надо знать в лицо. Нашей стране за ее огромную историю пришлось пережить немало тягот и лишений. Великая Отечественная вой на, после которой народ долго и трудно восстанавливал экономику. Тяжелейшие годы боевых действий в Афганистане, конфликт в Чечне, развал СССР и события, которые этому сопутствовали: все это хранит память людей старшего поколения. А о финансовых рисках те, кому сейчас за пятьдесят, судят, вспоминая дефолт, кризис лихих девяностых.

Да, сейчас очень тревожно. Но справились тогда, выдержим и сейчас. Многие зрелые люди думают именно так. А вот молодежи сложнее. Подобное потрясение в их жизни случилось в первый раз, и как реагировать, где найти точку опоры, они не очень понимают.

Об особой трепетности нынешнего молодого поколения всевозможные эксперты говорили давно, еще до пандемии. Вот и в исследовании Международной ассоциации психологов говорится, что стрессоустойчивость у юных в разы ниже, нежели у их родителей, бабушек и дедушек. Кстати, среди причин, почему молодежь особенно болезненно и остро реагирует на самые разные невзгоды, эксперты называют издержки воспитания. Мол, взрослые сами спровоцировали инфантильность своих детей, ограждая их от любых проблем.

— Избалованность, конечно, мешает взрослеть и в том числе учиться пробивать стены и преодолевать преграды, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — Да, молодым хочется все и сразу, причем желательно без особых усилий. При устройстве на работу, например, они капризничают по поводу условий труда, заработной платы куда чаще, чем люди постарше, прекрасно понимающие, что такое остаться без работы и средств к существованию. У старших есть стержень ответственности. А у их детей ему откуда взяться, если некоторые папы и мамы пестуют своих чад чуть ли не до 30 лет? Стресс, депрессивные состояния, упаднические настроения настигают человека тогда, когда он теряется в ситуации, не понимает, как решать вставшую перед ним проблему. Взрослые знают, что с трудностями надо бороться, но детей почему-то этому научили далеко не все. Возможно, сработал принцип: мне было тяжело, пусть ребенок живет без забот. Такая позиция, как показывает практика последних лет, оказалась ошибочной.

Отвечая на вопрос «Анкетолога» о переполняющих чувствах, большинство россиян (73 процента) отметили, что испытывают тревогу за будущее своей семьи. При этом участвующие в опросе представители младшего поколения чаще сообщали о своей подавленности и растерянности из-за санкций и возникающих в связи с ними личных финансовых проблем. Люди старше 55 лет преимущественно заявляют о своем беспокойстве по поводу будущего страны, демонстрируя чувство патриотизма.

Депрессивные состояния Всемирная организация здравоохранения еще в доковидные времена сравнивала с эпидемией, охватившей человечество. Пандемия увеличила число страдающих от панических атак, бессонницы и прочих симптомов нервно-психических расстройств. Поэтому, по мнению специалистов-психологов, риск эмоциональных срывов в нынешней стрессовой ситуации высок для всех возрастных категорий.

— Очень важно постараться не усугублять поселившуюся в душе тревожность, — говорит психоневролог Ольга Клесицкая. — Испытывая переживания, человек психологически проходит несколько стадий: отрицание, злость, торг, депрессия и наконец принятие неизбежного. На этом пути нужно постараться не застрять в деструктивном состоянии.

Например, те, кто продолжает бесконтрольно просматривать пугающие новости, не удосуживаясь даже разобраться, где фейк, а где правдивая информация, рискуют поддаться думскроллингу (синдром неудержимого желания постоянно поглощать негативные новости. — «ВМ») и впасть в социальную ипохондрию. В этом состоянии все происходящее кажется тотально удручающим, а взгляд на жизнь становится пессимистичным.

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Кстати, 75 процентов респондентов, которые заявили, что практически не отрываются от телевизора, новостных лент в интернете, стараясь быть в курсе последних событий, постоянно испытывают чувство тревоги. А среди тех, кто «фильтрует» информацию, уделяя внимание насущным делам, таковых не более 47 процентов.

— Надо переключаться на другие аспекты жизни, — продолжает эксперт. — Даже то, что многие рванули по магазинам скупать технику, продукты впрок, поддавшись панике, таким образом, по сути, преодолели этапы отторжения и злости, начав предпринимать попытки своими действиями хоть как-то улучшить ситуацию. Психологически это дало временный позитивный эффект. Сейчас, когда санкции растут как снежный ком, снова можно впасть в уныние, загнав себя в депрессию, но правильнее двигаться дальше, постаравшись изменить отношение к сложившейся ситуации.

Факт, что механизмы психологической защиты работают, легко подтверждают посты российских пользователей в социальных сетях. Если в первые дни объявления о военной спецоперации в Донбассе большая часть задавалась вопросом «как теперь быть» с комментариями типа «жизнь кончилась», то сейчас эмоциональный фон кардинально меняется. Причем как среди зрелой, так и младшей возрастной категории.

На фоне фейковых информационных вбросов, связанных с событиями на Украине, социальные сети моментально превратились в поле боя жесточайших дискуссий. Причем, как утверждают интернет-аналитики, россияне могут на каком-нибудь форуме ожесточенно спорить друг с другом на тему «кто прав, а кто виноват», но стоит появиться какому-нибудь высказыванию, оскорбляющему нашу страну, президента или народ, они тут же объединяются единым фронтом, давая решительный словесный отпор обидчику.

Дети наши, кстати, очень быстро приняли на вооружение эту модель поведения взрослых. Флешмоб «девочки плачут» по поводу военных действий на Украине, например, в слезах не утонул и очень быстро исчез из топа часто просматриваемых видеороликов. А на смену пришли совсем другие тренды, спровоцированные западными и американскими юными блогерами, которые буквально завалили соцсети агрессивными русофобскими клипами. Российские подростки приняли бой, выдав в ответ более 15 тысяч патриотических видеороликов вкупе с остроумными сообщениями, высмеивающими заокеанских оппонентов.

— Опыт старшего поколения подсказывает, что все преодолимо, — говорит социолог Алексей Егоров. — Генетическая память нашего народа, уверен, поможет справиться и молодым. Сколько бы мы их ни ругали, они все-таки читают правильные книги и в большинстве своем в состоянии понять, что такое хорошо, а что такое плохо.

А когда на смену тоскливому нытью приходит чувство юмора, это значит, что общество начинает психологически адаптироваться к трудным временам. Если мы можем шутить над трудной ситуацией, значит, готовы ее принять и начать с ней справляться.

Всевозможных мемов о «краснокнижной икеевской акуле», русском квасе, который «тебя никогда не предаст», сарафанах фирмы «Незара» в сети уже не счесть. «Евросоюз наложил санкции на наших кошек. Знает, собака, что русские боевые коты — страшная сила»; «Жена молится, чтобы санкции не отменили, благодаря им она наконец-то стала худеть»; «Для народа, победившего в мировой войне, колющего орехи дверью и готовящего борщ, санкции — как щекотка для мертвого слона»; «Британские ученые тоже решили ввести свои санкции и отменяют на территории России действие гравитации и законов Ньютона», — упражняются в остроумии российские пользователи. А заодно обсуждают варианты противодействия экономическим санкциям.

«Много лет не сажал картошку. Покупал бразильскую, а на даче жена все грядки цветами засадила, — пишет на одном из форумов Антон Градов. — А сейчас сижу в раздумье: опять, что ли, пора огородом заняться? Суставы, конечно, голосуют «против», но кошелек требует «за». «Ой, а я раньше всю семью обвязывала, — вторит ему некая Татьяна. — Потом бросила, дети желали импортных шмоток. А сейчас самое время к рукоделию вернуться, оно еще и нервы успокаивает».

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Кстати, изобретательное молодое поколение, перестав печалиться по поводу санкционных запретов на приобретение зарубежных компьютерных сетевых игр, в поисках вариантов решения проблем от взрослых совсем не отстает.

«Через онлайн-кошелек можно спокойно все купить, — пишет на одном из игровых сайтов юный геймер Павел. — Способ, правда, мудреный: надо рубли перевести в казахские тенге и уже ими пополнять баланс в интернет-магазине. По курсу отлично получается, начисляет даже больше, чем изначально закидывал!»

— Дети наши очень стараются не унывать, не падать духом, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — Как и взрослые, они тоже пытаются приспособиться к новым условиям жизни. Пусть порой некоторые их действия кажутся нелепыми, наивными… Помогите им! Сейчас особенно важно делиться переживаниями с близкими, откровенно разговаривать о том, что волнует. Но постарайтесь при этом не превращать собственную кухню в дискуссионный клуб! Да, точки зрения могут не совпадать. Не зацикливайтесь на противоречиях, а постарайтесь перевести беседу в обсуждение стратегий и планов, помогающих справиться с проблемами, которые, возможно, возникнут лично у вас в связи с экономическими санкциями. Такие вопросы необходимо решать сообща. Преодолеть любые трудности вместе всегда проще, чем в одиночку.

ЦИТАТА

Василий Шукшин, советский писатель, актер, сценарист:

— Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку.Мы умели жить. Помни это. Будь человеком.

ГДЕ ПОМОГУТ

В Московской службе психологической помощи населению созданы разные формы поддержки граждан, переживающих состояние тревожности. Те, кому удобно поделиться переживаниями по телефону, могут обратиться на специальную линию по номеру 051. Провести диалог со специалистом службы можно и Don’t panic на сайте msph.ru. Каналы психологической помощи работают круглосуточно, бесплатно и анонимно.

Получить дополнительную информацию об услугах можно по единому справочному телефону Московской службы психологической помощи населению (499) 173-09-09.

Для психологической помощи детям и подросткам Минпросвещения организовало круглосуточную горячую линию на базе ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета. Получить помощь специалистов дети могут по номеру ( 495) 624-60-01, линия для консультаций взрослых (800) 600-31-14. А для психологической помощи студентам Минобрнауки открыло отдельную горячую линию 8 (800) 222-55-71.