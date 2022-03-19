А Мурзику никакого глютена: отечественные корма для животных не уступают иностранным

Москвич Александр Раженков выбирает сухой корм для своей собаки в одном из столичных супермаркетов / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Многие западные производители кормов для животных приняли решение прекратить поставки своей продукции в Россию. «Вечерняя Москва» узнала, как обеспечить питомцу безболезненный переход на отечественные корма и чем заменить полюбившиеся лакомства.

Владельцы животных обеспокоены, ведь большинство из них годами кормили своих питомцев определенным кормом и не представляют, чем его можно заменить. Однако не стоит думать, что альтернативы не существует. По мнению экспертов, животное можно постепенно приучить к чему-то новому.

— Экспорт кормов в Россию окончательно не приостановлен, однако никто не знает, что будет дальше. Сейчас можно понемногу добавлять в привычный корм, допустим, пятую часть нового, отечественного, чтобы дать животному возможность привыкнуть к пище, — рассказывает врач ветеринарной клиники Георгий Тимашев.

По словам специалиста, адаптация к новому корму может занять у животного несколько недель. Все это время нужно внимательно наблюдать, действительно ли он подходит пушистому другу, не проявляется ли у него аллергическая реакция. Если все хорошо, то с каждым днем порцию можно постепенно увеличивать. Важно не делать резкий переход, потому что изменение привычной формы и вкуса могут вызвать у животного резкое отторжение, и питомец не притронется к еде долгое время.

— У каждой кошки или собаки свои индивидуальные привычки. Их нарушение — в любом случае ответственное решение. Но хозяину важно понимать, что качество наших производителей не уступает иностранной продукции, — добавляет Тимашев.

В России корм для животных полностью соответствует всем стандартам и изготавливается исключительно из натурального сырья. К кормам зарубежных производителей в то же время у многих экспертов часто возникают вопросы. Поэтому такой переход может даже пойти на пользу вашему домашнему животному.

— В нашей стране есть элитный корм, в состав которого входят отборные мясные и рыбные продукты. Конечно, он стоит дороже, но такие деликатесы производятся в самых разных регионах России — от Анапы до Мурманска, — говорит Тимашев.

Найти корм отечественных производителей можно абсолютно во всех ветеринарных клиниках и зоомагазинах, поэтому с дефицитом и отсутствием выбора покупатели точно не столкнутся. Однако очень важно смотреть на состав продукции, потому что некоторым животным подходят только гипоаллергенные корма. Они, кстати, у нас тоже производятся.

— В такой продукции нет глютена. У наших производителей найдется еда абсолютно для каждого — даже для грызунов в корм кладут исключительно отборные зерна, подходящие для их пищеварительной системы, — заключил Тимашев.

СДЕЛАНО В РОССИИ

«Вечерка» составила список качественных российских кормов по доступной цене.

Для кошек:

— «Наша марка»

— «Сафари»

— ProХвост

— Karmy

— Lapico

Для собак:

— «Гурман»

— «Империал»

— Natures Table

— «Стаут»

— Probalance