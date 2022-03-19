«Поссорилась с режиссером и нашла мужа»: актриса Елена Лазурина — о поворотах судьбы, юных талантах и слухах

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Детский театральный центр-студия «Маленькая Луна» отметил 15-летие. Актриса Театра Луны, режиссер и старший педагог студии Елена Лазурина рассказала «Вечерней Москве» о будущем театра, воспитании таланта и эмоциональных качелях.

— Елена, трудно ли понять по ребенку, сможет ли он в будущем стать большим актером? Не обманываются ли дети, получая свои первые аплодисменты?

— Изначально каждый талантлив, порой даже гениален! Найти зернышко таланта, вытащить его на свет божий, взрастить — вот моя задача. А для этого надо разжечь интерес ребенка. В юном возрасте часто начинаются «качели»: «Хочу на сцену, а теперь — в спорт. Надоел спорт, скучаю по театру!» Дети могут даже уходить из студии, потом возвращаться. Когда приходит время определяться, большинство идут поступать в театральный вуз. Но я не удивилась, когда один парень заявил мне: «Извините, люблю театр, кино, но это нестабильная сфера, пойду в бизнес, мне надо будет кормить семью». И это тоже верно.

Цель нашей студии — подарить детям прекрасное театральное детство. От нас уходят со светлыми воспоминаниями. А некоторые даже возвращаются потом и становятся членами труппы. Признаюсь, мне трудно расставаться с моими артистами-подростками, за годы обучения в «Маленькой Луне» они становятся родными. Даже уговариваю Сергея Борисовича Проханова снова набрать курс в РАТИ на базе театра.

— В Театр Луны вы попали еще студенткой. Я знаю, во многих вузах запрещают сниматься в кино, играть в спектаклях...

— У нас относились нормально — лишь бы не в ущерб учебе. Кстати, в студенческие годы у меня было больше съемок, чем сейчас. Хотелось все успеть, все попробовать. На второй год моей учебы Сергей Проханов набрал на базе РАТИ актерский курс. Он увидел мое выступление на одном капустнике, пригласил на собеседование. Он тогда ставил спектакль «Чарли Ча». После этих проб мне не перезвонили. Звонок раздался через год. Новые пробы, и вот я уже в Театре Луны играю Елену Прекрасную в спектакле «Старый новый Фауст». Спектакль идет и сейчас, уже 22-й год, он очень успешен, даже думаю, вечен! И пора бы, может, уступить роль молодым... Но это моя первая роль на профессиональной сцене, маленькая, но любимая! Как мостик к юности. Каждый раз после поклонов ощущаю себя третьекурсницей.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— В 2006–2011 годах вы работали телеведущей. Расскажите об этом периоде.

— Лет 15 назад у меня был эмоциональный уход из театра, единственный раз. Я поссорилась с Сергеем Борисовичем. И можно было помириться, тем более он делал шаги навстречу, и друзья говорили: «Хватит, Лен, иди, поговори». Но я ушла. В ту пору я вдруг разочаровалась в себе на сцене, захотелось чего-то более… реалистичного. И я выбрала журналистику.

Прошла профессиональную переподготовку, пришла на окружную телестудию, где нашла прекрасный коллектив и мужа. Вела новости, авторские программы про кино, театр. Но в какой-то момент мне стало на ТВ неуютно. И вдруг… опять звонок из Театра Луны! И родной голос заведующей труппы Татьяны Валерьевны сообщает, что Сергей Борисович интересуется, как я выгляжу, не растолстела ли, не постарела? «Конечно, нет!» — ответила я. И вот уже перед очами худрука пробуюсь на роль Кошки в новом спектакле «Шантеклер». Истосковавшись по сцене, я бросилась обратно в омут театра, и он не отпускает меня по сей день.

— Не думаете, что кино развивается стремительнее? Театр, наверное, более устойчивая среда?

— Знаете, сцена для меня — глоток свежего воздуха, я черпаю на ней вдохновение, опыт. Да, кино сейчас развивается активнее. Но театр — это фундамент. Он будет жить вечно.

— На ваш взгляд, каким он станет через 100 лет?

— Боюсь представить! Хотелось бы, чтобы он остался таким же, чтобы традиции сохранялись. Но подозреваю, это будет уже другой театр — симбиотический, интерактивный.

Фото из личного архива

— Вы играете Еву Браун в спектакле «Шпионки Сталина и Гитлера». Сложно играть отрицательных персонажей?

— Чтобы сыграть негодяя, надо постараться найти как минимум одну хорошую черту в его характере. Но Ева… Какой же она отрицательный персонаж? Любящая, верная, образованная, изящная, утонченная женщина. Просто идеал для настоящего мужчины. И для воплощения на сцене! Если бы не одно НО! Идеальный мужчина Евы Браун — Адольф Гитлер! Ему она посвятила жизнь, ради него отказалась от роли добропорядочной жены и матери. Чтобы быть рядом с ним, быть его тенью, его опорой.

И вслед за ним она ушла из жизни, не представляя, как продолжать ее без него. Хотя Гитлер (исторически, не в спектакле) давал ей шанс сбежать, не хотел ей такой судьбы. Для меня Ева Браун — очень сложный персонаж. И сложность в том, что я не имею права сыграть так, чтобы ей сочувствовали, а тем более Гитлеру.

— Как говорил Борис Грачевский, Театр Луны либо любят, либо ненавидят. Многие уверены: театр — среда с высокой конкуренцией, где есть ссоры, зависть, месть... Какое оно, закулисье?

— Знаете, у Театра Луны свой почерк. Он яркий, самобытный — аналога в театральной Москве, а может, и в России, нет. И о нем ходит много слухов. Какие-то верны, какие-то — нет. Все есть: и радость, и грусть, и злость, и обида, и сплетни... Это же театр, как иначе? Вот мести не припомню! Люди у нас хорошие, светлые: всегда друг друга поддержат, пошутят, поругаются — потом помирятся. Все это рабочие моменты. Я в театр всегда прихожу с улыбкой — и меня встречают с улыбкой.

ДОСЬЕ

Гномы жили под пианино

Елена Лазурина с детства была фантазеркой: считала, что под пианино живут гномы. А прочитав повесть Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника», так впечатлилась, что каждый вечер общалась с героями книги в своих мыслях, даже воспитывала их. Будущая актриса внимательно наблюдала за людьми разных профессий — их поведением, манерой речи, а потом «играла» в них. Лазурина еще в детстве поняла, что через персонажей с разными характерами и судьбами можно познать и себя.

Спектакли и дети

Лазурина не только актриса, но и режиссер. Ее спектакль «Анфиса в виртуале» из-за пандемии готовился долго. За это время артистка успела родить двоих детей. В начале работы Елена ждала дочку, придумала имя — Анфиса, поэтому и спектакль так назвала. Но родился сын Константин. А через год на свет появилась Анфиса.

Поступила вместо подруги

С первого раза в театральный вуз Елена не поступила. А в этот период подруга попросила помочь ей подготовиться к поступлению на филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. Елене пришлось подать документы вместе с подругой и ходить с ней на экзамены, чтобы помогать. В итоге Елена поступила в вуз, а подруга — нет. Мать будущей актрисы настояла на том, чтобы дочь стала учиться.

Махинации с учебой

Отучившись первый курс на филфаке, Лазурина поступила в РАТИ (ГИТИС), но бросать педагогический стало жалко. Девушка изучила программу в МГГУ на три семестра вперед и начала ходить сдавать зачеты со старшими курсами. Пока в деканате не спохватились — мол, экстерната нет. Тогда Елена выдумала, что выходит замуж, муж увозит во Владивосток, и ее ждет место учительницы в деревушке. Преподаватели смирились, перевели на четвертый курс с первого, но уже на вечернее отделение. Так девушке удалось обучаться сразу в двух вузах.

Женщина-кошка

За роль Кошки в спектакле «Шантеклер» Елена получила театральную премию «Ромашка». Актриса признается, что играть роль ей было легко. «В любой женщине живет кошка, — считает Елена. — И все кошки, как и женщины, — разные. Я привнесла в роль кошачью пластику и наделила персонаж женскими чертами».