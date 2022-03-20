Георгий Янков: Шахта делает мужика нормальным

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«Вечерняя Москва» продолжает спецвыпуск «Свободный Донбасс», в котором рассказывает о повседневной жизни города, жители которого восемь лет находились в зоне боевых действий. Несмотря на ряд существующих проблем, все городские службы продолжают исправно работать. А сами жители Донецка твердо верят: с наступлением долгожданного мира их город снова расцветет. Потому что на истерзанную войной землю наконец пришла Русская весна.

Заместитель председателя профсоюза работников угольной промышленности ДНР Георгий Янков рассказал, как работают шахтеры Донбасса в условиях обстрелов и какие проблемы предстоит решить, чтобы поднять отрасль.

— Георгий Петрович, сильно просела добыча угля?

— Большинство шахт работает, но не в полном объеме. Например, в ведомстве Макеевской территориальной организации из девяти действуют шесть. Две шахты, «Щегловская» и «Коммунарская», были обстреляны. Там все руководство ушло на фронт добровольцами. Те, что продолжают добычу угля, работают максимум в три смены. Там заняты те, кто или имеет «бронь», или непризывного возраста.

— Много молодых шахтеров приходило до эскалации?

— Расскажу на примере. Мы проводим традиционный футбольный турнир, собирали по 12 молодежных команд. Сегодня мы не можем и одну команду набрать. Все, кто составлял костяк, уехали в Россию. Они пришли работать, мы их здесь обучили, они стали специалистами — проходчики, машинисты угольных комбайнов. Как только человек оперился — уезжает туда. Поэтому у нас средний возраст в пределах 46 лет.

— Может, денег было мало? Сколько шахтер получает в среднем?

— Сегодня средняя зарплата трудящегося в шахте на «Макеевугле» — 28 209 рублей, это по итогам января. Промышленно-производственный персонал — 30 141. Средняя зарплата ведущих профессий — 42 810 рублей. А в общем — 36 042 (по итогам 2021 года средняя зарплата в Донецкой Народной Республике составила около 15,3 тысячи рублей. — «ВМ»).

Это зарплата именно за январь — когда мы, согласно принятому отраслевому соглашению, ввели нужные коэффициенты. А до этого уровень среднего заработка был в разы меньше. В январе 2021-го, например, в пределах 14 тысяч. В два раза выросла зарплата благодаря профсоюзам.

Больше того: отдельные рабочие, которые лучше понимают свое дело, могут получать до 60 тысяч. Возможность зарабатывать у людей есть. Но пока некому. Тот прирост кадров, который мы получали за счет родившихся с 1985 по 1992 год, закончился. Они уже уехали.

А после рождаемость упала практически полностью. Она поднималась в период, когда был Янукович. Например, для шахтеров стабильная зарплата была около двух тысяч долларов. Хлопцы молодые стали покупать себе машины — пусть не новые, но в хорошем состоянии. Квалифицированные проходчики — те и новые покупали. Период был самый стабильный для экономики. Естественно, такое благосостояние было невыгодно Америке. Когда началась стабилизация на Украине, надо было ее загнобить, что и сделали.

— Какая-то безысходность у вас получается...

— Сегодня, конечно, тяжело. Я не вижу, откуда мы получим приток людей. Есть, конечно, план — поработать в школах, которые рядом есть, поговорить с ребятами. Благо есть аргументы, чтобы говорить о престижности шахтерского труда, потому что уровень зарплаты вырос. Раньше при шахтах были базовые поселки, за их счет обеспечивали прирост кадров. Например, на «Холодной балке» было 8600 трудящихся, 21 добычной участок. Сегодня осталась одна шахта и один добычной участок, потому что перспективой никто не занимается.

Хотя можно было вскрыть еще один пласт, брать оттуда еще уголек. Была ведь геологоразведка, которая бурила скважины, находили пласты. Но не все так плохо, могу привести и положительный пример. В шахтоуправление «Донбасс», где ребята не так давно ушли на фронт, пришел новый инвестор. Он решил вопросы заработной платы. В итоге за два месяца к ним пришло работать около 230 человек.

— Те, кто приходит на шахту, они уже с «подземным» образованием? Или сами учите?

— Кто приходит, тот просто пишет заявление на первую профессию, «горнорабочий подземный». После этого он идет в учебный пункт, получает там профессию и трудится. После года стажа по этой специальности у него есть право обучиться на более квалифицированную. Если хочет — может стать подземным электрослесарем, но это специальность сложная, нужно учиться долго и чтобы было «масло в голове». Есть проходчики, прочие профессии, они могут обучиться. Приходят, числятся учениками, пока не подтверждают свою квалификацию.

Нарушился приток кадров, когда около 14 тысяч была средняя зарплата — то есть кто-то получал восемь тысяч, кто-то двадцать. Горнорабочий первого разряда зарабатывал восемь тысяч. А в это время на поверхности водитель троллейбуса получал 12– 15 тысяч. Какого черта ему лезть в шахту? Там сложные условия.

— Получается, для работы в шахте нужен некий героизм?

— Да, даже сегодня «шахтер» звучит гордо. Это ведь человек, работающий в таких условиях, когда со всех сторон тебя окружает непроглядная тьма. Если в шахте погасла лампочка — возле носа будешь пальцем вводить и не увидишь, пока не наткнешься. Со всех сторон еще горное давление, периодически что-нибудь трещит — опытные шахтеры могут даже различить, когда этот звук означает опасность, а когда ничего страшного... Неспокойно в шахте. Это как на войне передний фронт.

— Фронт... А настрой ваших «солдат» боевой?

— Шахтеры — люди гордые, и сдаваться никто не собирается. Когда случилось это в 2014 году, большая часть шахтеров ушла в ополчение. Проходчики, начальник участка — ему было за 50, так он вместе с сыном тоже ушел, под Славянском бился. Они знают, ради чего защищают Родину. Всегда были Луганск и Донецк «красным поясом».

Люди здесь всегда были патриотами своей страны и верны отцам своим. Шахтеры у нас этот весь нацизм не приемлют. Даже те, кто приезжал с Западной Украины, перековывались — зять мой, например. Шахта делает мужика нормальным.

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