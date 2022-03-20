«Была счастлива сыграть кикимору»: Актриса Александра Никифорова — о безумных поступках, слухах и репутации режиссеров

Фото: Из личного архива

Двухсерийный детектив «Тихие воды» выходит на телеканале «ТВ Центр» в этом году. Главную роль в нем исполнила Александра Никифорова. Накануне премьеры актриса рассказала «Вечерней Москве» о новой роли, своем табу и отношении к браку.

— Александра, в сериале «Тихие воды» повествуется о психиатре-консультанте Кире, помогающей в расследовании коллеге из полиции. Можете составить психологический портрет своего персонажа?

— Моя героиня — стесненная натура. Она испытывает страх перед водой, что отражается в названии фильма — «Тихие воды». В нем интересно показывается, как она старается жить с фобией и победить ее разными способами.

— А у вас есть фобии?

— К счастью, нет. Но я знакома с психологом-криминалистом, у которой есть одна фобия: она боится находиться в темноте. Я много с ней общалась по этому поводу и для роли переняла некоторые ее качества.

Кадр из сериала «Анна-детективъ», 2016

— На экране вы очень женственная. Есть ли у вас увлечения или черты характера, которые противоречат этому образу?

— В любом человеке есть и мужские, и женские качества. Мне кажется, это нормально. Но я заметила, что девушки с мужскими именами часто обладают соответствующими чертами характера, ярко выраженными. Думаю, они есть и во мне. Я могу быть жестким человеком, когда требуют обстоятельства. Но это не значит, что я склонна кого-то задевать или оскорблять. Я могу быть очень жесткой, когда вижу, что обижают моих близких или друзей.

— Когда в вас проявлялось это качество?

— Вы знаете, недавно моя дочь Аня читала стишок на конкурсе в детском саду. Воспитатели, как выяснилось, считали, что она должна была выступить лучше всех и стать первой, потому что ее мама — актриса. Но она заняла второе место, так как вначале немного стушевалась. И тогда воспитатели ей сказали: «Вообще-то мы ждали от тебя большего». Когда я об этом узнала, меня захлестнула волна негодования и гнева. Я была вынуждена объяснять дочери, что она для меня — самая лучшая и ей не нужно быть победителем в чем-то. Главное, чтобы она получала удовольствие от того, чем занимается.

— В кино вы обычно играете благородных персонажей, потому что обладаете хорошими внешними данными. Вам бы хотелось играть больше комедийных ролей?

— Не могу сказать, что когда-то страдала от своей внешности. В какой-то степени я даже рада, что она позволяет играть героинь XIX века. Но я понимаю, что могу быть и хорошенькой, и страшненькой в кино. Скажем, в сериале «Анна-детективъ» есть эпизод, где моя героиня переодевается в попрошайку. Я такой кайф испытала на съемках! Знаете, учась в школе, я часто играла в театре родного города. В новогодние праздники мне всегда давали роль Снегурочки. Но как же я была счастлива, когда мне предложили сыграть кикимору!

Фото: Из личного архива

— Вас зачастую можно увидеть в образе женщины-следователя. Не боитесь застрять в этой роли?

— За последние годы сыграла четырех очень разных девушек этой профессии, так что ощущения, что я застряла в одном образе, нет. Кстати, я заметила, что имена моих персонажей имеют связь с их внутренним миром. У меня было несколько героинь с именами Анна и Маша — довольно мягкие по звукописи имена, и характер у их обладательниц, согласно сценарию, спокойный и сдержанный. Последних героинь зовут Кира и Ирина — на мой взгляд, жесткие имена для слуха. В фильмах у этих девушек впечатляющий внутренний стержень.

— Есть для вас табу в профессии? Были роли, от которых вы решили отказаться?

— Когда читаешь сценарий и не догадаешься, каким в итоге получится фильм. Он, как куколка, лежит в коконе, и какой будет бабочка, никто не знает. Но если я понимаю, что история написана без души, я откажусь от предложения. Например, недавно предлагали сценарий, но я даже не поехала на пробы, потому что в материале не было уважения к нашей истории, к человеческой душе — одна чернота. Кто-то, видимо, просто хотел заработать.

— Для вас имеет значение репутация режиссера, с которым предстоит работать?

— Нет. Репутация — это то, что говорят о человеке окружающие. Про каждого из нас можно выдумать такие истории, что волосы на голове зашевелятся. Мне важно познакомиться с человеком, узнать его получше и только потом делать выводы.

— Вам приходилось работать с режиссерами, о которых шли нехорошие слухи?

— Работала, и не раз. Я каждый раз приятно удивляюсь тому, как часто человек не соответствует тому, что о нем говорят.

Фото: Из личного архива

— В фильме «Стюардесса» ваша героиня разочаровывается в муже, поэтому забирает сына и бежит из родного Сургута в Москву, чтобы устроиться на работу в авиакомпанию. Ваш личный опыт неудачного брака (с режиссером Евгением Семеновым. — «ВМ») как-то помог вжиться в роль?

— Я не понимаю творчества, на котором никак не сказывается жизненный опыт человека. Не верю в это. Мне недавно рассказали забавную историю, связанную с великой актрисой Людмилой Максаковой, которая преподавала в Щукинском училище. Когда студенты не очень понимали, как играть роль, она говорила им: «На дверях «Щуки» все написано — «от себя». И я также считаю, что хороший артист всегда опирается на свой опыт.

— Расскажите о самых безумных поступках в вашей жизни.

— Наверное, выйти замуж в студенчестве, родить ребенка на третьем курсе, а потом расторгнуть брак. Поменять город и университет на четвертом курсе тоже было безумством, ведь я рисковала вообще остаться без диплома.

ДОСЬЕ

Александра Никифорова родилась 16 февраля 1993 года в Севастополе. Актерскую карьеру начала в 15 лет. Сначала училась в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге, затем — в Высшем театральном училище имени Щепкина. Снялась в сериалах «Анна-детективъ», «Султан моего сердца» и многих других картинах.

Любовь к актерству привила родная тетя

Родственница Александры Никифоровой работала актрисой Театра Черноморского флота. Глядя на нее, она поняла, что тоже хочет быть актрисой. В 13 лет записалась в труппу Севастопольского ТЮЗа, где несколько лет играла в детских спектаклях. Потом она вошла в труппу частного театра «Психо Дель Арт». Актриса приняла участие в таких спектаклях, как «У войны не женское лицо», «На островке, среди бушующей стихии», а также «Мессалина — жена императора».

Выучила турецкий язык за два месяца

Чтобы сняться в фильме «Султан моего сердца», Александре предстояло освоить турецкий язык. Благодаря педагогам, которые занимались с ней каждый день, актриса выучила язык за два месяца. Так как съемки проходили в Турции, она старалась общаться на этом языке за пределами съемочной площадки.

Приписывали роман с актером Али Эрсаном Дуру

После съемок в российско-турецком костюмированном фильме «Султан моего сердца» в социальных сетях начали писать, что у актрисы роман с партнером Али Эрсаном Дуру. Слухи укрепились, когда актер приехал к ней в Санкт-Петербург. Однако Александра Никифорова утверждает, что они просто друзья.

Победительница конкурса «Ум + красота = студент»

Благодаря этой победе у Александры появилась возможность учиться на любом факультете Санкт-Петербургской государственной академии театральных искусств. Она поступила на кафедру актерского мастерства. Однако через полгода Александра перевелась на филологический факультет, потому что с детства обожала литературу. После третьего курса ее пригласили в Москву на съемки в кино, поэтому взяла академический отпуск. Четвертый курс она уже оканчивала в Щепкинском театральном училище.

Идеалы женщин

Кумиры Александры — это «не женщина-кошка, затянутая в латекс, рядом с Бэтменом», а жена писателя Габриеля Гарсиа Маркеса — Мерседес, а также жена Федора Достоевского — Анна Григорьевна. «Многолетнее служение, долготерпение и мудрость — вот что для меня идеал женщины», — писала актриса в соцсети.