Творческий бардак и никакого пафоса: как живет актриса Елена Морозова

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» продолжает новую рубрику «Моя крепость», в которой мы узнаем, как живут звезды шоу-бизнеса, кино, театра, спорта, политики и искусства. На этот раз наш корреспондент Динара Кафискина побывала в гостях у актрисы театра и кино, заслуженной артистки России Елены Морозовой.

Трехкомнатная квартира актрисы Елены Морозовой находится в «сталинке» на улице Академика Королева недалеко от телецентра «Останкино». Артистка показала «Вечерке» место, где прошли ее детство и юность и куда она вернулась спустя годы.

Поехали!

Захожу в большой светлый подъезд сталинского дома. Все здесь пропитано духом прошлого — на третий этаж поднимаюсь пешком, чтобы насладиться атмосферой.

Елена встречает меня с улыбкой, в стильном платье. Первое, что бросается в глаза в коридоре, — большой портрет Юрия Гагарина с автографом его мамы, Анны Тимофеевны.

— Папа снимал фильм о великом космонавте, — рассказывает Елена. — До того как написать сценарий, он встречался с его мамой, ездил к ней домой, собирал воспоминания. А потом она была у нас в гостях. Помню, мы налепили очень много пельменей, угощали ее. Мама у меня коренная москвичка. Папа — сибиряк. Поэтому это исконное русское блюдо было в нашем доме частенько.

Внимание привлекают антресоли — на них обустроены полки с книгами. Здесь — сборная солянка: Сомерсет Моэм, Франсуаза Саган... Многотомное издание биографий российских монархов. Большинство книг старые, но видно, что относятся к ним с любовью.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Простая кухня

Елена знакомит меня с мамой — Диной Анатольевной, бывшим диктором Центрального телевидения. Мать и дочь удивительно похожи. Они приглашают меня на кухню, угощают салатом и пиццей, которую готовили вместе с детьми Елены — Авророй и Этьеном. Они сейчас на прогулке. Семья живет вчетвером — актриса в разводе.

Первое слово, которое приходит на ум при виде этой кухни, — «советская». Интерьер простой, но очень милый. Гарнитур неброский. На полках много разных мелочей. На подоконнике — разнообразные цветы: орхидеи, кактусы, розы... Рядом — лейка. На кухне немало фруктов и овощей — здесь явно следят за тем, чтобы питание было здоровым.

Церковные календари, вырезки из газет о святой Матроне и детские рисунки украшают свободную стену. А на кухне красуются старинные часы 1890 года. Их однажды привез домой отец артистки — известный кинорежиссер Борис Григорьев. А откуда именно, Елена не помнит.

Музыка океана

Площадь квартиры, по «звездным» меркам, не такая уж большая — 58 квадратных метров. Расширяют пространство визуально высокие потолки — три метра с лишним. А еще — светлые тона. Актриса приводит меня в гостиную, а там одна стена разрисована. Изображение абстрактное, но сюжет ясен — закат или рассвет над морем.

— Когда рисовала, сильно скучала по морю, — объясняет Морозова. — Тяга к рисованию у меня с детства.

Рассматриваю мебель. Большой письменный стол, диван-кровать, стеллажи с сувенирами и «музыкальная» ракушка, привезенная с Индийского океана. На вид обычная, но, когда Елена берет ее в руки и начинает дуть в нее, раздается приятный звук. У стены — синтезатор дочери актрисы Авроры.

Солнечно и тихо

Следующий пункт нашего путешествия — детская. В детстве Елена больше всего любила эту комнату — солнечную, тихую, с окнами, выходящими во двор. Актриса живет здесь не всю жизнь — когда училась в Школе-студии МХАТ, из родительского гнездышка уехала — снимала квартиру. И когда появились своя семья, дети, жила отдельно. Даже купила загородный дом, который, к сожалению, просуществовал недолго — сгорел от удара молнии. И в сентябре 2021 года она переехала к маме.

— Печальная история, — говорит моя собеседница. — Но я ощутила, что жить в Москве комфортнее.

Аврора и Этьен возвращаются с прогулки, садятся за уроки. А я рассматриваю детскую. Сейчас она наполнена игрушками, мячами. Стены обклеены рисунками, а еще плакатами, на которых изображены персонажи мультфильмов и сериалов. Две кровати, письменный стол. Обилию мебели здесь явно предпочитают минимализм, но обстановка не спартанская. В ней нет «стерильного порядка», ненастоящей красоты, которую звезды любят демонстрировать в соцсетях. Зато есть жизнь.

По пути в еще одну комнату, в коридоре, Елена показывает мне гардеробную — огромную, во всю стену! — Я решила соорудить такой внушительный шкаф, когда поняла, что вещей у меня просто куча, — признается Морозова. — Я уже даже перестала обновлять гардероб — слишком много того, что надеваю крайне редко. Вообще, я обожаю спортивную одежду и еще восточный стиль — надеть длинную юбку, намотать что-нибудь на голову и пойти гулять босиком.

Ангел-хранитель

Комната мамы актрисы контрастирует с этим светским уголком. Здесь много икон, книг и брошюр церковной тематики. Над кроватью на стене висит гравюра — склоненный в молитве ангел.

Квартира хранит множество воспоминаний. У родителей Елены часто были гости.

— Играла светомузыка, мы слушали песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, — вспоминает Елена.

Морозова не стремится выдержать в интерьере жилища определенный стиль.

— Мне не по душе, когда много бархата, золота, лепнины, — говорит актриса. — А люди еще и живут в таких «пафосных» квартирах.

Елена называет все, кроме комнаты мамы, творческим бардаком:

— Такой беспорядок — это нормально. Он дает пространство для творчества. Но здесь все равно есть последовательность. Важно, чтобы были такие места, о которых я знала бы, что там лежит.

Поющие чаши

Около 15 лет назад Елена всерьез задалась вопросом — как успокоить себя после спектакля, чем утихомирить нервную систему. И нашла ответ — с помощью поющих чаш. Это, по сути, разновидность колокола. Стенки чаши вибрируют, рождая звук. Инструмент часто используют для медитации. По словам Елены, извлекать звук из чаши необязательно — даже просто подержать ее в руке помогает успокоиться. Если Морозова приходит домой после съемок, принимает душ, а сна ни в одном глазу, — она просто берет чаши и ложится с ними, обнявшись.

Картина «Между мирами»

Елена нарисовала картину, украшающую ее дом, во время болезни.Надо сказать, что актриса пьет лекарства в самых крайних случаях — это был один из них, чувствовала она себя неважно и даже потеряла семь килограммов за три дня.На создание рисунка, ставшее своеобразной терапией, у Елены ушло всего 40 минут.С собой в поездки Елена всегда берет краски.На холсты она выплескивает свои эмоции.

Музыкальный инструмент калимба

Еще Елена любит брать в дорогу миниатюрную версию калимбы. Этот инструмент также называют африканским фортепиано. Это конструкция с деревянным основанием, на котором сверху расположены металлические язычки, издающие звуки. Актриса считает, что эта музыкальная «игрушка» очень успокаивает и проста в обращении. Учиться играть на ней не нужно — она «подвластна» любому человеку, утверждает Елена Морозова.

Иконы начал привозить со всех концов света отец Елены Борис Алексеевич Григорьев. Он их называл частью своей жизни. А потом приносить домой их стала мать актрисы Дина Анатольевна. Дети у Елены крещеные. При любой возможности они вместе с мамой и бабушкой ходят в церковь.

Коллекция значков

Борис Алексеевич имел хобби — собирал значки с изображением Ленина, символикой Советского Союза и других стран. В квартире у Морозовой есть целая зона под эту коллекцию. Известный режиссер плоскогубцами отрывал замки и клеил значки на стены. Их у него набралось более 500 штук. Борис Алексеевич даже хотел всю квартиру украсить значками.

ДОСЬЕ

Елена Морозова родилась в Москве 15 мая 1973 года. В 1996 году окончила Школу-студию МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко. В 2000 году получила приз за «Лучший дебют» на VII Российском кинофестивале, в 2002 году удостоилась молодежной премии «Триумф» и приза фестиваля «Литература и кино», в 2005 году получила театральную премию «Чайка», в 2021-м стала заслуженной артисткой РФ.