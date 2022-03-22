Столичные психологи помогли более 10,5 тысячи семей преодолеть кризис в отношениях

Фото: Pexels / Cottonbro

С начала 2021 года специалисты Московской службы психологической помощи провели более 5,5 тысячи консультаций и около 150 вебинаров по темам разводов, семейных кризисов и проблем в отношениях. В них приняли участие более 10,5 тысячи человек. Один из самых популярных вопросов — как помочь ребенку преодолеть возникающие в семье трудности. Что самое тяжелое для детей в разводе родителей и какие есть способы поддержки в этой непростой ситуации, рассказала психолог службы Ольга Катречко.

— Развод — ситуация стрессовая, угрожающая не только душевному равновесию супругов, но и детей. Разрыв отношений между мамой и папой наносит психическому здоровью ребенка большой вред. При этом нельзя не отметить тот факт, что в некоторых ситуациях развод бывает единственно правильным выбором: супруги разлюбили друг друга, в семье происходят частые скандалы, ситуации эмоционального и физического насилия. Нередко слышу на консультации от взрослых клиентов такую фразу: «Лучше бы они развелись» — это про родителей, которые ссорились каждый день, но продолжали жить вместе «ради детей», — говорит Ольга.

Ситуация в семье становится настолько невыносимой, что супругам легче расстаться, нежели продолжать жить вместе. А что же ребенок? Он не перестает любить своих родителей, для него не может быть развода ни с отцом, ни с матерью. И это одна из главных причин, почему дети так тяжело переживают кризис в отношениях самых близких людей.

Особенно болезненно реагируют на развод 5–7-летние дети. Ребенок в возрасте от 3,5 до 6 лет не в состоянии полностью понять происходящие перемены в семье и нередко в случившемся обвиняет себя. В подростковом возрасте расставание папы и мамы может негативно сказаться на решении возрастных задач: сепарации или процессе становления личности, реализации индивидуальных талантов и способностей. Может возникнуть страх потери родителя, с которым ребенок остался жить, что затруднит его взросление и формирование самостоятельности. Детские переживания могут варьироваться от вялой депрессии, апатии до резкого негативизма.

Фото: Pexels / Cottonbro

Супруги расстались: что происходит с их детьми

— Иногда развод превращается в «битву» родителей и в доразводный, и послеразводный период. Травматичный развод приводит к тому, что у некоторых детей снижается успеваемость, у других страдает дисциплина дома, кто-то требует особого внимания, убегает из дома или испытывает конфликты с друзьями. Как утверждают медики, каждый пятый больной неврозом пережил в детстве развод родителей, — подчеркивает специалист.

Опыт детских переживаний может оказывать влияние на выполнение супружеской и родительской роли в будущем. Совместные исследования медиков и психологов показали, что даже в грудном возрасте дети способны остро переживать психологическую травму, которую испытывают в процессе или результате развода его родители. Самым уязвимым при распаде семьи оказывается единственный ребенок. Тем, у кого есть братья и сестры, легче перенести стресс, связанный с расставанием папы и мамы.

Травматичность увеличивается, если родитель, с которым остался жить ребенок, позволяет себе агрессивные выпады в сторону супруга и транслирует сыну или дочери свое негативное отношение к бывшему избраннику. В некоторых случаях это могут делать оба родителя, пытаясь организовать коалицию с ребенком против некогда любимой второй половинки.

Ребенок при этом оказывается втянутым в конфликт лояльности. Это чревато нарушением процесса формирования его эго-идентичности, снижением самооценки и самопринятия, появлением комплекса неполноценности, поскольку связано с обесцениванием образа родителя, являющегося неотъемлемой частью собственного образа «я-ребенка».

Как помочь ребенку пережить развод родителей

Не скрывайте от ребенка тот факт, что вы собираетесь разводиться. Тема развода не должна свалиться на ребенка, как снег на голову. Расскажите ребенку о факте развода в спокойной обстановке, попытайтесь объяснить, почему вы решили расстаться. Заверьте, что, несмотря на все события и изменения, вы останетесь его родителями и будете, как прежде, любить. Не позволяйте себе говорить плохо про родителя, который ушел из семьи. Постарайтесь остаться в нейтральной позиции, когда общаетесь с ребенком. Важно, чтобы дети могли продолжить общение с родителем, который ушел и проживает отдельно. Особенно первое время, пока у сына или дочери будет идти адаптация к новым реалиям жизни. В этот период для детей очень важна стабильность, максимально возможная для ситуации. Постарайтесь, чтобы жизнь вашего чада не сильно изменилась даже после изменения статуса семьи. В качестве укрепления стабильности в период адаптации после развода родителей желательно не менять школу, класс, секцию. Уделяйте ребенку достаточно времени для разговоров с ним и эмоциональной поддержки. У некоторых детей, особенно дошкольников, может произойти регресс в поведении. Этого не стоит пугаться и стыдить за него. Если будете эмоционально поддерживать ребенка, это состояние со временем пройдет.

Если видите, что ребенок страдает из-за сложностей в ваших отношениях с супругом или супругой, обратитесь за консультацией к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Также вы можете стать участником одного из тематических вебинаров.

Так, 25 марта в 18:00 пройдет онлайн-мероприятие «Обиды. Как они влияют на нашу жизнь и взаимоотношения с окружающими». На встрече психолог предложит выполнить упражнения, которые помогут прожить обиду и не нести ее дальше по жизни.

На базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

Кроме того, работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Все подробности — на сайте msph.ru.