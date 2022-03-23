Психолог назвала главную причину расстройства пищевого поведения

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Причиной расстройства пищевого поведения могут быть разные обстоятельства. Некоторые из них связаны с психологическими недугами, а в отдельных случаях проблема может носить генетический характер.

Как рассказала «Вечерней Москве» психолог Марина Гладышева, расстройство пищевого поведения проявляется тремя способами: в качестве анорексии, булимии и компульсивного или психогенного переедания.

— Анорексия — это не просто преднамеренный отказ от еды, — пояснила эксперт. — Для постановки этого диагноза у человека должен быть сниженный индекс массы тела. У такого пациента негативное восприятие себя и своего тела. То есть когда худенькая девушка смотрит в зеркало и видит себя, ей кажется, что она толстая и безобразная. Происходит необъективное восприятие реальности.

Такой человек истязает себя диетами, продолжает худеть, и его состояние граничит с кахексией, то есть с истощением. Больной преднамеренно перестает употреблять в пищу калорийные, жирные и кондитерские продукты. Перегружает себя экстенсивной аэробной тренировкой, желая потерять вес.

Корни этой проблемы могут идти из детства, когда родители или близкое окружение пытались, например, убедить девочку в том, что она «должна быть стройной и красивой».

— Вот она теперь с этими установками из детства продолжает жить и мучить себя и свое тело, — констатирует Гладышева.

При булимии, как заметила эксперт, вес у пациента может быть нормальным или даже слегка избыточным. У этого недуга тоже присутствуют определенные маркеры, позволяющие его идентифицировать:

— При булимии наступают приступы переедания, как еще их называют, приступы волчьего голода, когда человек опустошает полностью холодильник, а затем у него возникают чувство вины и приступ индуцированной рвоты.

Пациент употребляет различные слабительные, диуретики или препараты, подавляющие аппетит.

— Самооценка у человека с булимией очень зависит от веса и формы его тела. А пища воспринимается им как средство расслабления и получения удовольствия, — говорит специалист. — Такая традиция и установка — родом из детства. Поэтому справиться с этим тоже сложно.

Собеседница «ВМ» отметила, что временной критерий имеет большое значение. Все симптомы должны присутствовать не меньше трех месяцев:

— Например, приступы булимии с индуцированной рвотой должны возникать не реже двух раз в неделю. Если в течение трех месяцев это повторяется, тогда нужно срочно идти к специалистам.

Еще одним признаком расстройства пищевого поведения служит компульсивное переедание, то есть приступы неконтролируемого голода:

— В отличие от булимии, у человека с синдромом компульсивного переедания после потребления пищи не возникают чувство вины и рвота. Эти люди просто постоянно едят и таким образом борются с жизненными тревогами и переживаниями. И именно такие люди часто имеют избыточный вес и обращаются в клиники по этому же поводу.

Для постановки такого диагноза нужно, чтобы симптоматика давала о себе знать в течение трех месяцев хотя бы раз в неделю.

Вообще же расстройство пищевого поведения, уточнила Гладышева, — это гетерогенная группа заболеваний, поэтому и лечат их в отдельных специализированных клиниках, где на помощь приходят и медики профильных специальностей, и психологи, поскольку в данном случае нужен комплексный подход.