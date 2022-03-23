Новая жизнь Белорусского вокзала: для пассажиров создают удобную станцию

Так будут выглядеть платфор- мы Белорусского вокзала после окончания работ / Фото: stroi.mos.ru

На Белорусском вокзале ведут реконструкцию для запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Чтобы запустить четвертый диаметр и организовать удобную пересадку на него с МЦД-1, на Белорусском вокзале создадут современную станцию.

— Белорусский вокзал — важный столичный хаб с огромным потоком пассажиров. Чтобы он стал комфортнее, постепенно проводим его модернизацию, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Реконструкцию проводят в два этапа. В рамках первого строители уже разобрали две платформы — № 5 и № 6. Две новые платформы накроет единый навес. Старый пешеходный мост демонтировали — вместо него построят новый подземный переход. На выходах на платформы установят лифты и эскалаторы. Эти работы планируют завершить до конца 2023 года.

— На втором этапе платформу № 4 тоже реконструируют, а для выхода к ней планируют построить новый южный турникетный вестибюль, который свяжут с подземным переходом, — пояснил Максим Ликсутов.

По данным пресс-службы Департамента строительства, уже в 2024 году пассажиры смогут удобно пересаживаться с первого на четвертый диаметр.

Одновременно с реконструкцией Белорусского вокзала строят пассажирские платформы на станции «Тестовская» («Камушки») будущего четвертого маршрута МЦД.

— На строящейся соединительной ветке между Смоленским и Киевским направлениями Московской железной дороги в настоящий момент возводятся три новые станции. На остановочном пункте «Камушки» сейчас завершаются работы по возведению пассажирских платформ, ведется устройство фундаментов пассажирских вестибюлей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На двух других станциях четвертого диаметра — «Поклонная» и «Кутузовская» — также ведут устройство фундамента вестибюлей. Общая строительная готовность остановочных пунктов на сегодня уже превышает 25 процентов.

Открытие четвертого маршрута Московских центральных диаметров улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы, где живут более 2,5 миллиона человек. Для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов ближнего Подмосковья столица станет ближе. Время в пути для жителей области сократится до 13 процентов, а для москвичей — до 38 процентов. МЦД-4 будет образован за счет соединения Киевского и Горьковского железнодорожных направлений.

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КСТАТИ

С 18 станций МЦД-4 можно будет пересесть на метро и МЦК. При движении из Новой Москвы пассажиры смогут пересесть на Большое кольцо, желтую ветку метро или доехать до центра.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Длина будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 километров. На нем будет 39 остановочных пунктов. Диаметр свяжет 7 центральных вокзалов столицы.