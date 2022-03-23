Школьники прогулялись по рыцарскому замку

Даниил Соловьев, Анатолий Стадников и Алексей Огарков (слева направо) учатся стрельбе из лука под руководством экскурсовода Владимира Царева / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В среду, 23 марта, для юных москвичей провели экскурсию по музею живой истории. Ребятам рассказали о временах Средневековья. Вместе с ними в атмосферу старины погрузился и корреспондент «Вечерней Москвы».

Старинный особняк во дворе советской многоэтажки — всего в паре минут ходьбы от станции метро «Курская» — радушно принимал интересующихся историей. В самом здании постройки XVIII века сейчас размещается дом культуры, но, как оказалось, его стены и гулкие своды потолков скрывают практически настоящий портал в прошлое.

На пороге особняка нас встретил типичный средневековый дворянин. Ну, по крайней мере, первое впечатление было именно таким. Мужчина в накидке-котте с гербом французского королевского дома, чулках-шоссах и остроносых кожаных ботинках-пуленах представился Владимиром Царевым и обещал устроить нам подробную экскурсию в жизнь знатных рыцарей и прекрасных дам.

— Окунемся в глубину веков! — позвал Владимир.

Оказалось, что за рыцарской стариной надо спускаться в буквальном смысле в глубину — в бывший винный погреб дворянского особняка. Вот перед нами со скрипом отворилась тяжелая дубовая дверь, и... мы очутились в обеденном зале средневекового замка! Пылающий камин, мечи и доспехи, развешанные по стенам, под ними щиты. А еще длинный дубовый стол, кованые железные подсвечники... Было ощущение мгновенного переноса в другую эпоху.

Потом, конечно, стало видно, что свечи в деревянной люстре — просто фигурные электролампочки, а за ткаными гобеленами скрываются проводка и системы вентиляции. Но если хочется приключений, это ведь не важно, правда? Вот и пришедшим на экскурсию мальчишкам и девчонкам нравилось все — рассказ Владимира о средневековой еде и одежде, возможность не просто увидеть, но и потрогать железные рыцарские шлемы и диковинную посуду или попробовать натянуть настоящий охотничий лук.

— Это интереснее обычного музея, историю лучше понимаешь, если можешь прикоснуться к вещам, — рассказал школьник Алексей Огарков. — Мне очень понравилось примерять детали рыцарской одежды и доспехов.

Экскурсовод подтвердил вывод юного гостя:

— Мы организовали этот музей живой истории вместе с женой. Решили, что прежде чем учить детей скучным датам, надо их заинтересовать. И подход оказался правильным. После визита к нам многие начинают всерьез заниматься историей.

ФАКТЫ