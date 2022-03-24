Певец Mark Ovski: Для меня метро — это источник вдохновения

Фото: Из личного архива

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это молодой, но уже снискавший любовь публики исполнитель Mark Ovski.

Певец Mark Ovski готовит к выпуску новую песню «Удали». Артист рассказал «Вечерней Москве» о пути к успеху и взаимоотношениях со звездами.

— Марк, в интернете пишут, что вы прилетели к нам с другой планеты. Это действительно так?

— В одном из клипов была использована космическая тема, и она оказалась настолько мне близка, что я стал ее развивать. Mark Ovski — из космоса, загадочный, глубокий… Хотя по жизни я обычный человек. На новом этапе своего творчества я, наконец, «приземлился» на Землю и планирую затрагивать в песнях темы, всем близкие. Судя по тому, как тепло слушатели встретили новый трек «Снег», верю, что двигаюсь в правильном направлении.

— Ваша первая песня «Босиком» сразу попала в ротацию ведущих радиостанций, а клип получил номинацию в ежегодной музыкальной премии. Ожидали?

— Как и любой молодой артист, я верил в эту композицию. И ее успех очень вдохновил. Каждая история в песнях — то, что мне близко, что я чувствую. Я счастлив, что меня услышали, что смог подобрать правильные интонации.

— В своих социальных сетях вас отметил сам Филипп Киркоров. Как вы к этому отнеслись?

— Мой хороший знакомый работал с Филиппом. У меня выходила песня, приятель попросил Киркорова о поддержке. Он не отказал, так как трек ему понравился. Лично с Филиппом мы даже не знакомы, а все слухи о том, что он занимается моим продюсированием, лишь разговоры. Я хотел бы поучиться у Филиппа Бедросовича тому, как на протяжении долгого времени чувствовать музыкальные тенденции и подбирать себе репертуар.

— Mark Ovski выглядит ярко, стильно. Кто работает над образом?

— На съемках клипов — стилист, но я всегда сам корректирую тот или иной образ. Со мной сложно работать, но результатом обычно в се довольны. А в повседневной жизни я одеваюсь очень скромно. Если бы вы встретили меня в городе, то не узнали бы: джинсы, майка, кроссовки, рюкзак за спиной — обычный молодой человек.

— Вы говорили, что в будущем, возможно, появится ваш продюсерский центр. Какую музыку хотели бы продвигать?

— Это, скорее, планы на перспективу. У меня есть очень много идей, но не все возможно реализовать в рамках проекта Mark Ovski. Если в моей творческой жизни все сложится удачно, я достигну поставленных целей, то можно будет подумать и о других проектах. Пока все силы сосредоточены на Mark Ovski.

— У вас лишь недавно появился аккаунт в социальных сетях. Почему долго избегали их?

— Не хочу засорять свою жизнь медиамусором. Но сегодня работа обязывает быть в инфопотоке.

— А почему никогда не рассказываете о своей личной жизни?

— Делиться такими подробностями могут блогеры. Они сознательно встают на этот путь. А я хочу, чтобы сердца слушателей будоражили мои песни.

— Как обычно передвигаетесь по Москве?

— Метро для меня — источник вдохновения. Особенно нравится Сокольническая линия, мне она кажется уютной. Спускаюсь в метро нечасто, я живу немного в другом ритме. Но каждый раз, когда мне удается прокатиться в подземке, заряжаюсь какой-то особой, невероятной энергией.

ДОСЬЕ

Певец и музыкант Mark Ovski родился 1 июля 1998 года в Москве. Свое настоящее имя в паспорте артист сменил на Марк Овски. Он окончил музыкальную школу, колледж искусств, институт культуры. Первую песню Марк Овски выпустил весной 2019 года.По типу личности Марк — интроверт.