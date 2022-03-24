Фтизиатр Елена Богородская: Прививка от туберкулеза для новорожденных обязательна

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24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Об особенностях заболевания у детей и взрослых, методах лечения и профилактике туберкулеза, «Вечерней Москве» рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, профессор Елена Богородская.

— Что за заболевание — туберкулез?

— Туберкулез — одно из самых древних инфекционных заболеваний, поражающее любые органы и ткани организма, кроме волос и ногтей. Чаще всего локализуется в легких. Заболевание передается воздушно-капельным путем, от человека человеку и от человека животному и наоборот. Возбудитель — микобактерия туберкулеза, которую обнаружили даже в мумиях египетских пирамид.

Туберкулез представляет комплексную биологическую, медицинскую и социальную проблему. Заболевание относится к социально значимым, то есть ему подвержены больше люди из социально уязвимых слоев населения. Без лечения туберкулез протекает длительно, волнообразно, периоды клинических симптомов и бактериовыделения могут чередоваться с периодами относительного благополучия. Если туберкулез не лечить, то 25 процентов больных теоретически может самоизлечиться (в основном, с первичным туберкулезом), 25 процентов погибнет, а остальные 50 процентов станут пациентами с хроническим течением туберкулеза и основными распространителями инфекции.

— Дети тоже болеют туберкулезом? Можете вспомнить такой случай?

— Да, к сожалению, болеют. Был один такой запомнившийся случай лет 7 тому назад. Мальчик, назовем его условным именем Вася, 6 месяцев, поступил к нам переводом из детской больницы, куда был госпитализирован с кашлем и опрелостями на коже ягодиц. Сначала состояние расценили как течение вирусной инфекции, но при рентгенографии органов грудной клетки в обоих легких выявлена патология. Заподозрен туберкулез. Проба Манту тоже оказалась положительной.

При обследовании в нашем детском отделении причиной длительно незаживающих опрелостей у мальчика оказался туберкулез кожи - с раневой поверхности опрелостей получен положительный результат на микобактерию туберкулеза. Наши фтизитары диагностировали у ребенка диагноз генерализованного туберкулеза с поражением легких, внутригрудных лимфоузлов, головного мозга (энцефалит) и мягких тканей ягодичной области.

— А этот ребенок был вакцинирован?

— Нужно ли вообще вакцинироваться? Этот ребенок не был вакцинирован. В его окружении оказался больной туберкулезом, который заразил ребенка. Иммунная система мальчика не была «натренирована» вакциной БЦЖ и это привело к манифестации тяжелейшей формы туберкулеза.

Прививку от туберкулеза БЦЖ-М делать новорожденному обязательно, так как она доказано защищает детей первых лет жизни от тяжелых форм туберкулеза.

— Как он мог заразиться?

— В нашем случае ребенок заразился от отца, у которого мы выявили туберкулез легких с бактериовыделением после того, как привлекли к обследованию как контактное лицо с заболевшим ребенком.

— Вы как-то проверяли его окружение? Заболел ли кто-то?

— Обследование окружения больного туберкулезом проводится в обязательном порядке. Взрослым проводят флюорографию, а детям — кожную пробу Манту или пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. В этой семье кроме родителей проживало еще трое детей, все они были обследованы при помощи кожных проб. У всех детей установлена латентная туберкулезная инфекция. Локальных форм туберкулеза не обнаружили. Дети из этой семьи были направлены на санаторное лечение и не заболели в дальнейшем.

У мамы выявлены остаточные изменения после перенесенного туберкулеза, а также положительный кожный тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. Ей также назначили профилактическое лечение. То есть больной папа, который своевременно не обследовался, сам заболел, не знал об этом, инфицировал туберкулезом всю семью.

— Как проходило лечение? Долго ли? Возникли ли какие-то сложности?

— Ребенок проходил длительное комплексное лечение в стационаре, целых 13 месяцев. Для продолжения лечения и реабилитации переведен в детский специализированный санаторий. Всего лечение заняло полтора года. Переносимость лечения у ребенка была хорошая. Сейчас ребенок здоров. Растет и развивается по возрасту.

— А давайте поговорим про какой-нибудь случай заболевания во взрослом возрасте.

— Туберкулез коварен своим бессимптомным началом, поэтому наша цель — выявить заболевание до появления клинических симптомов и до появления бактериовыделения с помощью профилактического обследования. Тогда лечение занимает наименьшие по продолжительности сроки — шесть месяцев.

К сожалению, встречаются случаи, когда человек заболевает, начинает кашлять, худеть, но к врачу своевременно не обращается, не смотря на появившиеся симптомы. Одна из наших пациенток 29 лет, аудитор, назовем ее условно Ириной. Она заболела обычной вирусной инфекцией, появился кашель, насморк, потливость и кратковременное повышение температуры. Выздоровела. Но через пару месяцев вдруг обратила внимание на то, что начала худеть и обрадовалась такой удаче. Однако у Ирины снизилась работоспособность, но она считала это следствием переутомления на работе. В связи с занятостью и командировками Ирина больше двух лет не проходила флюорографию.

— Как выявили болезнь?

— Когда состояние Ирины стало ухудшаться день ото дня, появился кашель с мокротой, периодически повышалась температура, особенно в вечернее время, она решила обратиться к терапевту. В поликлинике ее направили на рентгенографию органов грудной клетки, где врач-рентгенолог выявил воспаление и распад легочной ткани. Пациентке назначили исследование мокроты и были обнаружены микобактерии туберкулеза. Был установлен диагноз туберкулеза с выделением во внешнюю среду возбудителя (или бактериовыделением), что представляет опасность для заражения окружения пациентки.

— Заболел ли кто-то из ее окружения? Как выявляли?

— Все контактные лица в семье, в подъезде и по месту работы были обследованы и взяты под наблюдение врача-фтизиатра. Из ближайшего окружения Ирины заболевших не выявлено. Однако у двух членов семьи Ирины была обнаружена латентная туберкулезная инфекция (положительные кожные пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным), свидетельствующая о высокой вероятности заболевания туберкулезом в ближайший год–два. Им было назначено профилактическое лечение и родственники не заболели.

— А как мог заразиться человек? Мог ли заразиться, например, в метро или в магазине?

— При расспросе пациентки выяснено, что полтора года назад у женщины останавливалась знакомая, которая приехала в Москву для обследования у пульмонолога по поводу длительного кашля. В последствии у нее был установлен туберкулез.

Кратковременные контакты здоровых людей с потенциальными больными туберкулезом, которые еще не знают, что они больны, в метро или магазине не имеют эпидемиологического значения. Для того, чтобы человек заразился, необходим длительный — более шести часов — и достаточно тесный контакт в закрытом пространстве с плохой вентиляцией. А для того, чтобы потом заболел — снижение иммунитета.

— Есть мнение, что туберкулезом болеют только люди из неблагополучных слоев населения. Это так?

— Нет, это ошибочное мнение, туберкулез — это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инфицироваться может каждый не зависимо от социального статуса. Люди из неблагополучных слоев населения, болеют чаще не только туберкулезом, но и другими заболеваниями, так как неправильно питаются, ведут не здоровый образ жизни, своевременно не проходят профилактические обследования, поздно обращаются к врачам.

— Как проходило лечение? Долго ли? Возникли ли какие-то сложности?

— Лечение туберкулеза нашей пациентке проводили четырьмя лекарственными препаратами. Она находилась в стационаре с круглосуточным пребыванием в течение четырех месяцев. Сначала отмечалась плохая переносимость лекарств, были изменения в анализах крови. Лечение подбирали постепенно, заменяя одни препараты на другие, добиваясь достаточной комбинации лекарств и хорошей переносимости. В результате добились положительной динамики, бактериовыделение у Ирины прекратилось и через три месяца ее выписали для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Ирине повезло в какой-то степени, так как у возбудителя заболевания не было устойчивости к лекарственным препаратам и профессия Ирины позволяла ей во время лечения в стационаре работать удаленно. Она была занята во время лечения работой в профессии и имела стабильный заработок.

В то время как пациенты других профессий, например, продавцы магазинов, водители, музыканты и другие не могут работать дистанционно и вынуждены длительное время находится на больничном листе и без работы. Общий срок лечения нашей Ирины занял восемь месяцев, четыре из которых она провела в стационаре. Срок лечения был бы короче на два месяца, если бы пациентка была выявлена до появления симптомов заболевания при профилактическом осмотре. Сейчас женщина полностью излечена, прошла реабилитацию в специализированном санатории. Вышла замуж, в ближайшее время ожидает рождение первого ребенка.