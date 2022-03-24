Взаимодействие государства, профсоюзов и бизнеса поможет сохранить стабильность рынка труда

Менеджер по работе с вузами столичной строительной компании Екатерина Шаблина помогает университетам совершенствовать программу обучения / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

24 марта в столице открылся карьерный форум Graduate-2022. Эксперты рынка труда обсудили последние тренды, актуальные проблемы и способы привлечения молодых специалистов.

Специалисты проанализировали, какое влияние демографические факторы окажут на рынок труда в ближайшем будущем. Согласно данным Росстата, в 2010 году в России было больше 12 миллионов жителей в возрасте от 20 до 24 лет. В 2020 году в эту же возрастную категорию вошли менее семи миллионов человек. Эксперты ожидают, что тренд на сокращение доли молодежи сохранится в ближайшие несколько лет — а это значит, что рынку придется адаптироваться под новые условия.

— В стране сейчас нет естественного прироста населения. И учитывая демографические данные, мы сейчас попадем в ситуацию, когда молодых специалистов будет намного меньше, чем работодатели того ожидают. Но рынок подстроится под эти изменения. Уже в 2025 году ожидается, что молодежи в возрасте от 20 до 24 лет будет больше семи миллионов человек, — пояснила руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску работы Наталья Данина.

Сейчас эксперты активно работают над способами привлечения в свои компании молодых ребят, которые пока учатся в школе или университете. Это поколение имеет специфические предпочтения, считает руководитель практики развития бренда крупной консалтинговой компании Дарья Афанасьева.

— Исследования и опросы показали, что у молодежи на первом месте среди критериев выбора будущей работы вовсе не размер заработной платы. Главное для них — корпоративная культура. Затем они смотрят на формат работы и на то, как много компания вкладывает в развитие своих сотрудников. Они воспринимают первую работу как продолжение обучения. Поэтому хотят найти место, где им будут помогать развиваться, — пояснила Дарья Афанасьева.

Самой популярной отраслью у молодежи остаются информационные технологии. Однако многие хотят попробовать себя и в госслужбе.

— За 2021 год в различные учреждения правительства Москвы поступило 15 тысяч заявок на прохождение стажировки, — рассказала руководитель молодежных карьерных проектов правительства Москвы Полина Логинова. — Чтобы привлечь студентов, мы посещаем университеты. Новые сотрудники, которые еще недавно сами были выпускниками, и первые лица отвечают на вопросы студентов.

Представители бизнеса также активно сотрудничают с университетами.

— Не всегда студентов обучают работать в тех компьютерных программах, которые используют на производстве инженеры, архитекторы и проектировщики. Мы связываемся с университетами и говорим, что сейчас в ходу в нашей отрасли, — рассказала менеджер по работе с вузами столичной строительной компании Екатерина Шаблина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Столичные студенты могут проходить практику на порядка 200 высокотехнологичных предприятий, которые расположены в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Там же ребята могут пройти стажировку с использованием технологий виртуальной реальности. Такую программу прошли уже 40 студентов столичных вузов. Сейчас в стажировках задействованы свыше 100 молодых специалистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов:

— Мы ожидаем, что ситуация на рынке труда может осложниться в ближайшее время, и готовимся к этому. Сотрудничаем со столичным правительством, службами занятости и Торгово-промышленной палатой. Сейчас все действуют сообща, и основной приоритет — сохранение рабочих мест для населения. Прорабатываются механизмы поддержки для бизнеса, чтобы предприниматели могли не сокращать число сотрудников. Вместе мы справимся со всеми вызовами. Да, возможно, в ряде отраслей снизится уровень заработной платы, но это временное явление.