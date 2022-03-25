Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалисты семейных центров помогают детям адаптироваться к школе

Павел Гриднев

Общество
Специалисты семейных центров помогают детям адаптироваться к школе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 1 апреля в Москве начинается набор детей в первые классы. Для родителей это время принятия ответственного решения. Ведь если малыш не готов к школе, то учеба станет для него серьезным стрессом. И как понять, что ребенку пора в школу? Что делать, если в начале первого учебного года он не справится с нагрузкой? В сложных ситуациях на помощь родителям приходят специалисты столичных семейных центров. С начала 2022 года они уже помогли адаптироваться к школе более 1,5 тысячи детей.

Уметь писать и считать — не главное

Многие родители думают, что ребенку пора в первый класс, если он умеет читать, писать и считать. Но это мнение ошибочно, объясняют специалисты семейных центров.

В семейный центр «Коптево» обратилась Светлана, мама 6-летнего Паши. Мальчик уже хорошо знает буквы и цифры, пишет, читает по слогам, умеет складывать небольшие числа. Смышленый ребенок с хорошей памятью кажется родителям готовым к школе. Но на подготовительных занятиях Паше сложно усидеть на месте, сосредоточенно слушать учителя. Он отвлекается и разговаривает.

Специалист из семейного центра пообщалась с ребенком и пришла к выводу, что мальчик психологически не совсем готов к школе. На консультациях через игры и арт-терапевтические техники Паше помогли повысить мотивацию к учебе. Психолог составил индивидуальные рекомендации для родителей, объяснил, как создать условия для успешного обучения ребенка в школе.

От чего зависит готовность ребенка к школе?

Способность спокойно сидеть за партой, учиться и соблюдать школьную дисциплину зависит от развития мозга и психики. Чтобы ребенок легче адаптировался к учебе, родителям стоит обратить внимание на следующие качества:

— умение контролировать свое поведение и эмоции,

— мотивация, желание учиться,

— способность анализировать, делать выводы,

— умение выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми.

Что делать, если ребенку трудно: советы психолога

— Если первокласснику тяжело дается учеба, не заставляйте его сидеть над уроками. От переутомления и негативных эмоций ему станет еще сложнее.

— Сформируйте комфортный для ребенка распорядок дня, чтобы у него оставалось время на отдых, игры и общение с друзьями.

— Поощряйте желание узнавать что-то новое. В выходные дни вместе ходите в музеи, читайте интересные книги, смотрите познавательные фильмы.

— Играйте с ребенком в настольные игры. Так ему будет проще тренировать усидчивость, принимать правила, выстраивать причинно-следственные связи.

На заметку

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

Читайте также:
Дети Психология Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать–и–мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте