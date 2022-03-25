Специалисты семейных центров помогают детям адаптироваться к школе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 1 апреля в Москве начинается набор детей в первые классы. Для родителей это время принятия ответственного решения. Ведь если малыш не готов к школе, то учеба станет для него серьезным стрессом. И как понять, что ребенку пора в школу? Что делать, если в начале первого учебного года он не справится с нагрузкой? В сложных ситуациях на помощь родителям приходят специалисты столичных семейных центров. С начала 2022 года они уже помогли адаптироваться к школе более 1,5 тысячи детей.

Уметь писать и считать — не главное

Многие родители думают, что ребенку пора в первый класс, если он умеет читать, писать и считать. Но это мнение ошибочно, объясняют специалисты семейных центров.

В семейный центр «Коптево» обратилась Светлана, мама 6-летнего Паши. Мальчик уже хорошо знает буквы и цифры, пишет, читает по слогам, умеет складывать небольшие числа. Смышленый ребенок с хорошей памятью кажется родителям готовым к школе. Но на подготовительных занятиях Паше сложно усидеть на месте, сосредоточенно слушать учителя. Он отвлекается и разговаривает.

Специалист из семейного центра пообщалась с ребенком и пришла к выводу, что мальчик психологически не совсем готов к школе. На консультациях через игры и арт-терапевтические техники Паше помогли повысить мотивацию к учебе. Психолог составил индивидуальные рекомендации для родителей, объяснил, как создать условия для успешного обучения ребенка в школе.

От чего зависит готовность ребенка к школе?

Способность спокойно сидеть за партой, учиться и соблюдать школьную дисциплину зависит от развития мозга и психики. Чтобы ребенок легче адаптировался к учебе, родителям стоит обратить внимание на следующие качества:

— умение контролировать свое поведение и эмоции,

— мотивация, желание учиться,

— способность анализировать, делать выводы,

— умение выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми.

Что делать, если ребенку трудно: советы психолога

— Если первокласснику тяжело дается учеба, не заставляйте его сидеть над уроками. От переутомления и негативных эмоций ему станет еще сложнее.

— Сформируйте комфортный для ребенка распорядок дня, чтобы у него оставалось время на отдых, игры и общение с друзьями.

— Поощряйте желание узнавать что-то новое. В выходные дни вместе ходите в музеи, читайте интересные книги, смотрите познавательные фильмы.

— Играйте с ребенком в настольные игры. Так ему будет проще тренировать усидчивость, принимать правила, выстраивать причинно-следственные связи.

На заметку

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.