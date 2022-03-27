Какой будет «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро

Проект станции «Яхромская»: по задумке архитекторов платформа будет похожа на советский выставочный зал, красный цвет в котором символизирует флаг СССР. Станцию планируют достроить в следующем году / Фото: Stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Московский метрополитен уверенно движется на север города. Мосметрострой возводит три станции — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Их планируют сдать в 2023 году. На «Яхромской» уже наполовину завершены монолитные работы самой с танции. Идет возведение двух вестибюлей. Они выведут на обе стороны Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Готовность первого вестибюля высока: здесь завершаются монолитные работы, установлены эскалаторы. На месте второго пока проводится бетонная подготовка. Следующим этапом станет гидроизоляция, а затем строители приступят к сооружению монолитных конструкций.

Специалисты возвели на станции стены и перекрытия. На эти работы ушло почти девять тысяч кубометров бетона.

— Сейчас занимаемся вентиляционными каналами и тягово-понизительными подстанциями. Здесь также возводятся стены и перекрытия, — рассказал начальник одного из участков тоннельного отряда № 6 Мосметростроя Александр Сухомлинов. Эта бригада в данный момент трудится на «Яхромской». — Готовность станции в монолите можно оценить в 50 процентов.

Параллельно с этим проводится водопонижение: специальные насосы помогают справиться со столичной гидрогеологией, убирая лишнюю влагу.

— Особых сложностей в процессе строительства нет. Работа известна, — говорит Александр Сухомлинов. — Монолит — самая приятная часть.

В планах — весной завершить работы на станции и тягово-понизительной подстанции, провести гидроизоляцию. После этого строители перейдут к обратной засыпке котлована, чтобы потом пров ес ти благоустройство вокруг.

Кипит работа и в тоннелях от «Яхромской» в сторону «Лианозова». Их строительство завершено. Протяженность каждого перегона — 1,7 километра. В 2023-м «Яхромская» будет готова. По задумке архитекторов «Метрогипротранса», основными цветами станции выбраны белый и красный, а ее пространство будет похожим на выставочный зал эпохи Советского союза.

— При этом оформление платформы довольно необычное: половина станции — в ярко-красном цвете, напоминающем советский флаг, другую сделают светло-серой. А продольные светильники на потолке будут как бы «сшивать» две стороны словно нити, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

Кассовый зал привлечет внимание пассажиров интересным узором на потолке.

КСТАТИ

На станции «Физтех» идет устройство бетонного основания станционного комплекса — уложено порядка тысячи кубометров бетона. Параллельно идет вынос коммуникаций.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Изначально новый отрезок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена хотели сделать наземным. По просьбам жителей его строят в подземном исполнении.

ЦИФРА

6 километров составляет протяженность участка салатовой линии от «Селигерской» до «Физтеха».