Опция доступна: как россияне могут покупать товары в иностранных интернет-магазинах

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С завершением работы российских банковских карт с платежными системами Visa и Мastercard возможность приобретать товары из мировых интернет-магазинов никуда не делась. Во всяком случае об этом пишут некоторые официальные СМИ. Ряд экспертов также подтверждает, что купить полюбившийся импортный продукт можно и в условиях санкций. «Вечерняя Москва» решила узнать, каким способом теперь можно купить заграничный товар и быть уверенным, что никаких проблем с оплатой не произойдет.

По словам аналитика и киберэксперта Николая Гриднина, на смену привычным Visa и Мastercard приходят все новые платежные системы из азиатских стран, которые расширяют возможность не ограничивать себя в заказе товаров из Европы, США или Китая.

— Из-за санкций возникла проблема с оплатой российскими картами на зарубежных сайтах. Но сегодня появляется все больше возможностей обойти стороной ограничения. Первый способ, который гарантированно позволит вам купить товар, — это банковская карточка с китайской платежной системой Union Pay, — отметил аналитик.

По словам эксперта, сегодня приобрести такую карту можно в десяти российских банках. Правда, на выпуск карточки придется немного раскошелиться:

— Некоторые карточки идут с подключением Union Pay и «Мир», либо отдельно Union Pay. Стоимость получения такой карточки может быть разной — от 500 рублей до 6 тысяч рублей — в зависимости от условий в банке и типа карты. Если клиент заказал степень Platinum, конечно, обслуживание обойдется в разы дороже, но условия будут лучше.

Собеседник «ВМ» отметил, что на китайскую платежную систему активно переходят и жители Белоруссии, так как и там на их банки введены санкции:

— Итак, система Union Pay работает в 180 странах мира, включая Европу и США. Следовательно, имея такую карточку, никакого труда не составит оплатить товар из любой точки мира, находясь в России.

Эксперт также отметил, что покупки можно приобретать посредством платежной системы «Мир», которая функционирует в десяти странах. Но платеж пройдет, если заказ осуществлен именно из страны, в которой российская платежная система работает:

— Это Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ, Вьетнам и ряд стран СНГ.

Но сегодня некоторые зарубежные сайты добавляют в разделе «Способ оплаты» функцию, позволяющую россиянам расплачиваться через систему «Мир», поэтому нужно при заказах тщательно изучать интерфейс.

Некоторые специалисты утверждают, что провести финансовые операции можно и с помощью электронной денежной системы «ЮMoney», однако это заблуждение:

— Предположим, у вас имеются подписки на иностранные сервисы, которые вы оплачивали с «ЮMoney». Имейте в виду, что следующего списания не будет, потому что зарубежная оплата больше не пройдет.

Последним вариантом может стать открытие счета в зарубежном банке, чтобы еще проще оплачивать услуги и товары. Однако для этого нужны обязательное присутствие в стране, где вы собираетесь открывать карту, и существенные основания: получение ПМЖ или регистрация ИП.

Собеседник «ВМ» добавил, что некоторые китайские сервисы и интернет-магазины продолжают принимать российские карточки систем Visa и Мastercard:

— Поэтому есть смысл переориентироваться на азиатский рынок.

В заключение эксперт добавил, что в перспективе появятся новые площадки, позволяющие россиянам наравне со всеми приобретать товары и услуги из-за границы.