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Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра

Ольга Никитская

Вероника Ушакова

Общество
Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра
Фото: АГН Москва

28 марта Большой театр отметит 246-летие. Судьба одного из главных культурных символов России напоминает авантюрный роман, уверен театральный и балетный критик Валерий Модестов.

— Да, Большой театр неоднократно горел, восстанавливался, перестраивался, сливались и разъединялись его труппы, менялись директора и творческие лидеры, зажигались и угасали актерские звезды. Одна из ярких страниц истории Большого театра связана с именем петербуржца Александра Горского (1871–1924), который встал у руля балета Большого театра в тридцать с небольшим лет и сформировал его неповторимый московский стиль.

Виртуозный танцовщик, изобретательный хореограф, талантливый педагог Горский вошел в историю балета скорее как реформатор, чем революционер, стремящийся крушить кумиров прошлого; как ищущий экспериментатор и художник, опередивший время в своих не до конца реализованных идеях.

Посвятив большую часть творческой жизни воссозданию чужих произведений, Горский мечтал воплощать на сцене не малопонятные либретто, а сюжеты, достойные драматического театра. Это могло, по его мнению, в корне изменить балет, влить в его классические вены свежую кровь импрессионизма, народной пластики, художественной литературы. Так на московской сцене появились два многоактных спектакля Горского: «Дочь Гудулы» — по мотивам романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1902) и «Саламбо» — по мотивам романа Г. Флобера (1910), которые прожили короткую, полную разгромной критики жизнь. Положительным в этих спектаклях стали опыт организации жанровых сцен, который через тридцать лет был использован балетмейстером Вайноненом в балете «Пламя Парижа», и попытки задолго до появления «неоклассики» соединить классический и современный танцы.

Горскому принадлежит первый опыт создания «белого балета» («Вальс-фантазия» на музыку М. Глинки). Многие его хореографические находки были столь удачными, что их и сегодня можно найти в «Раймонде», «Жизели», «Лебедином озере». Например, виртуозного шута в первом акте «Лебединого» придумал Горский. Хореограф-новатор был еще и мастером исторических реконструкций. Его танцевальные образы восставшего Карфагена, Древнего Египта, античного Рима, загадочной Индии были полны танцевальных находок. Изломанная пластика, резкие угловатые движения, чувственные позы и дуэты, облегающие костюмы, танцы босиком или в сандалиях — все это было для балетного театра тех лет непривычно и дерзко.

Не будь экспериментов Горского, возможно, иначе сложилась бы творческая судьба знаменитых советских реформаторов танца — Касьяна Голейзовского и Леонида Якобсона.

Щелкунчик

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Александра Конькова / Фотохроника ТАСС

Многие без этого балета не представляют себе Новый. Чудесная сказка впервые была поставлена Юрием Григоровичем в 1966 году. На фото — Надежда Павлова и Вячеслав Гордеев в сцене из балета (съемка 4 апреля 1976 года).

Баядерка

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС

Спектакль переполнен эмоциями! Ю. Григоровичем была воссоздана версия балета М. Петипа. На фото — Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов (2013 год).

Дон Кихот

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Изумительный балет с ярким испанским колоритом смотришь, не отрывая глаз. Музыка Л. Минкуса и либретто М. Петипа, созданное по мотивам романа Мигеля де Сервантеса, не могут не затронуть сердце. На фото — Мария Александрова исполняет гран-па (2014 год).

Жизель

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Александр Коньков / Фотохроника ТАСС

Яркий балет в постановке Юрия Григоровича относится к числу жемчужин балетного искусства. На фото — Надежда Павлова и Вячеслав Гордеев.

Сильфида

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Куров Александр / ITAR-TASS

Этот балет относится к числу старинных. В Большом театре его можно увидеть в оригинальной хореографии Августа Бурнонвиля. На фото вы видите репетицию балета в постановке Йохана Кобборга на сцене Большого театра в 2008 году.

Садко

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Опера Н. Римского-Корсакова была впервые поставлена Борисом Покровским еще в 1949 году. Тогда в спектакле принимали участие звезды театра — П. Лисициан и И.Козловский. В спектакле 1980 года пели Владимир Атлантов и Нина Архипова.

Лебединое озеро

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Евгений Умнов / РИА Новости

Название этого балета знают даже те, кто никогда его не видел — если такие есть. История о борьбе светлого и темного начал, о любви, силе зла и торжестве добра — тут есть все, и это блестяще воплощено в музыке и грации танцовщиков. На фото — Майя Плисецкая.

Дочь фараона

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Косинец Александр / ИТАР-ТАСС

Наверное, правильнее всего было бы назвать этот спектакль «колоритным». Когда-то его поставил гениальный Петипа, а в 2000 году спектакль возрождал Пьер Лакотт. На фото — Нина Ананиашвили в роли Аспиччи.

Спартак

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Невероятный по зрелищности и эмоциональному накалу балет на гениальную музыку Арама Хачатуряна давно стал хитом ГАБТа. Его премьера состоялась в 1968 году, партию Спартака исполнял Владимир Васильев, Красса — Марис Лиепа. Фригии — Екатерина Максимова, Эгины — Нина Тимофеева. Уникальный состав лучших танцовщиков Большого театра создал истинное чудо, познакомиться с которым можно и сейчас — на сайте театра, в разделе «коллекции».

Нуреев

Легко, грациозно Сильфида кружит: вспоминаем самые известные постановки Большого театра Фото: Дамир Юсупов / Большой театр,

Этот балет стал событием. Поставленный в 2017 году, он просто потряс публику. На фото — фрагмент их спектакля: Артем Овчаренко в роли Рудольфа Нуреева.

На Новой сцене

— Онегин (балет)

— Светлый ручей

— Мастер и Маргарита

— Чайка

— Укрощение строптивой

— Анюта

— Пламя Парижа

— Коппелия

— Ромео и Джульетта

— Герой нашего времени

— Золотой век

— Ундина

— Петрушка

— Орландо

ЦИТАТА

Владимир Урин, генеральный директор Большого театра:

— Театр должен заниматься искусством, а не увлекаться количественными показателями. Те 500 спектаклей, которые мы даем на наших сценах, должны быть представлены с качеством, соответствующим марке Большого театра. Мы не комбинат по производству продукции: платья, машин! У нас Историческая и Новая сцены, Бетховенский зал, Камерная сцена Покровского, это 2900 билетов каждый день!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Касаткина, художественный руководитель Государственного академического театра классического балета, солистка Большого театра в 1954–1976 годах:

— Сегодня, когда русскую культуру — наш балет, театр — пытаются притеснить, вытеснить, нужно помнить, что это невозможно. Она мировая. Я объездила весь мир и знаю, что наш балет, оперу, живопись, литературу всегда любили, воспринимали как нечто особенное. Это ничем не изменить. Точно так же вечен и Большой театр. С ним ничего не случится. Он останется опорой. Мы, деятели культуры, должны продолжать делать то, что у нас получается лучше всего, а не лезть в политику. Во все времена Большой театр дает артисту многое, там всегда работают великолепные педагоги.

Когда я обучалась в школе Большого театра, историю балета нам преподавал Юрий Бахрушин, сын Алексея Бахрушина, основателя Бахрушинского музея. В Большом театре высочайший уровень остается всегда и в опере, и в балете. Одна из главных черт коллектива — эмоциональность. Она проявляется во всем. Это то, что передается из поколения в поколение.

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