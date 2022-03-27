Просто космос: первый капитан тестирует электросуда

Капитан речного электротрамвая Алексей Зюзькевич за штурвалом судна / Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

В Москве стартовало тестирование электрических речных трамваев. «Вечерняя Москва» пообщалась с первым капитаном этого вида судов.

Капитанов для новых речных трамвайчиков будут отбирать достаточно строго, и для начала всем кандидатам придется пройти стажировку. Но первого капитана уже выбрали, им стал Алексей Зюзькевич.

— Я работаю в речных и морских перевозках около 27 лет. С детства любил морской транспорт, всегда хотел стать капитаном, — поделился он. — Во взрослой жизни моя мечта сбылась.

По словам Алексея, конкретно в Москве он работает с 2010 года.

— Сначала трудился в столичной судоходной компании, занимающейся организацией речных прогулок по мегаполису. До этого работал в Санкт-Петербурге на грузовых судах, — пояснил Алексей Зюзькевич.

Капитан также рассказал, почему решил пройти отбор на работу именно на новых электрических речных трамваях.

— Мне нравилось море, корабли. Всегда хотелось быть частью чего-то значимого. Сейчас такая возможность у меня появилась, ведь новые лодки, которые запускают летом, — уникальные. Управлять таким судном — это очень ценный опыт для меня, — отметил Алексей Зюзькевич.

Первые впечатления капитана от нового судна — положительные.

— Очень удобное управление и внутренняя начинка судна, — сказал он. — Этот электрический трамвай лучший в своем классе. Кроме того, у судна нет выхлопов. Оно безопасно для окружающей среды, а это важно для большого города. При этом тихое и маневренное.

По словам Алексея, лодки выглядят космически благодаря дизайну.

— Работать на таком судне — мечта любого капитана, — подчеркнул он.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также рассказали, что основной акцент при отборе будущих капитанов будет направлен на профессионализм и опыт в сфере речных пассажирских перевозок.

— Это даст гарантию безопасных и комфортных поездок для пассажиров, — пояснили в ведомстве. — Обучение капитанов будет длиться около двух недель, затем им предстоит сдать экзамен и пройти дополнительные курсы доврачебной медпомощи.

А пока подрядчик проверяет ход в холодную погоду, настраивает технику, отрабатывает маневры: швартовку, развороты.

В этом году по маршрутам «Фили — Киевский вокзал» и «Печатники — Автозаводский мост» начнут ходить девять электросудов. Через два года их количество увеличится до 21. Маршруты охватят около 1,5 миллиона человек.

— Ожидаем, что ежедневный поток на каждом из маршрутов составит около 15–6 тысяч человек, — добавил замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Мэр Москвы поставил задачу — обеспечить комфортные поездки москвичей на новом речном транспорте. Мы уже начали активные ходовые испытания. Все электросуда будут экологичными и бесшумными. За их эксплуатацию будет отвечать подрядчик в рамках заключенного 15-летнего контракта.