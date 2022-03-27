Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Просто космос: первый капитан тестирует электросуда

Марьяна Шевцова

Общество
Просто космос: первый капитан тестирует электросуда
Капитан речного электротрамвая Алексей Зюзькевич за штурвалом судна / Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

В Москве стартовало тестирование электрических речных трамваев. «Вечерняя Москва» пообщалась с первым капитаном этого вида судов.

Капитанов для новых речных трамвайчиков будут отбирать достаточно строго, и для начала всем кандидатам придется пройти стажировку. Но первого капитана уже выбрали, им стал Алексей Зюзькевич.

— Я работаю в речных и морских перевозках около 27 лет. С детства любил морской транспорт, всегда хотел стать капитаном, — поделился он. — Во взрослой жизни моя мечта сбылась.

По словам Алексея, конкретно в Москве он работает с 2010 года.

— Сначала трудился в столичной судоходной компании, занимающейся организацией речных прогулок по мегаполису. До этого работал в Санкт-Петербурге на грузовых судах, — пояснил Алексей Зюзькевич.

Капитан также рассказал, почему решил пройти отбор на работу именно на новых электрических речных трамваях.

— Мне нравилось море, корабли. Всегда хотелось быть частью чего-то значимого. Сейчас такая возможность у меня появилась, ведь новые лодки, которые запускают летом, — уникальные. Управлять таким судном — это очень ценный опыт для меня, — отметил Алексей Зюзькевич.

Первые впечатления капитана от нового судна — положительные.

— Очень удобное управление и внутренняя начинка судна, — сказал он. — Этот электрический трамвай лучший в своем классе. Кроме того, у судна нет выхлопов. Оно безопасно для окружающей среды, а это важно для большого города. При этом тихое и маневренное.

По словам Алексея, лодки выглядят космически благодаря дизайну.

— Работать на таком судне — мечта любого капитана, — подчеркнул он.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также рассказали, что основной акцент при отборе будущих капитанов будет направлен на профессионализм и опыт в сфере речных пассажирских перевозок.

— Это даст гарантию безопасных и комфортных поездок для пассажиров, — пояснили в ведомстве. — Обучение капитанов будет длиться около двух недель, затем им предстоит сдать экзамен и пройти дополнительные курсы доврачебной медпомощи.

А пока подрядчик проверяет ход в холодную погоду, настраивает технику, отрабатывает маневры: швартовку, развороты.

В этом году по маршрутам «Фили — Киевский вокзал» и «Печатники — Автозаводский мост» начнут ходить девять электросудов. Через два года их количество увеличится до 21. Маршруты охватят около 1,5 миллиона человек.

— Ожидаем, что ежедневный поток на каждом из маршрутов составит около 15–6 тысяч человек, — добавил замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Мэр Москвы поставил задачу — обеспечить комфортные поездки москвичей на новом речном транспорте. Мы уже начали активные ходовые испытания. Все электросуда будут экологичными и бесшумными. За их эксплуатацию будет отвечать подрядчик в рамках заключенного 15-летнего контракта.

Читайте также:
Технологии Москва Суда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте