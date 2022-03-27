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Праздник равноденствия, национальных культур и начала новой жизни: в Москве отметили Навруз

Вероника Ушакова

Общество
Праздник равноденствия, национальных культур и начала новой жизни: в Москве отметили Навруз
Чуваши Сергей Тарасов и Вероника Смирнова на празднике Навруз. В национальных костюмах они исполнили народный чувашский танец / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

27 марта в концертном зале «Градский холл» ираноязычные и тюркские народы Москвы отметили наступление весны — Навруз.

Серебряные монетки на красно-белом платье звенят в такт плавным движениям. Монетки на воротнике и на головном уборе — в качестве оберега. В таком народном чувашском костюме танцует Вероника Смирнова, по национальности — чувашка.

— Для меня Навруз — очень важный праздник. Это начало весны, начало новой жизни. У нашего народа он называется немного иначе — Нардуган, — рассказывает Вероника Смирнова. — Традиционно мы отмечаем праздник семьей, готовим национальные блюда. Например, кыстыбый. Это лепешка с картофельной начинкой.

Танцует вместе с Вероникой и чуваш Сергей Тарасов. Парень родился в Татарстане, в Москву приехал учиться. А затем решил остаться, чтобы развивать чувашскую культуру в столице. С Вероникой они общаются на родном языке.

— Я свободно владею чувашским, — рассказывает Сергей Тарасов. — Стараюсь общаться на родном языке всегда, когда есть такая возможность. Это важно для сохранения нашей культуры.

На сцене под узбекские мотивы ритмично танцуют девушки из подмосковного подростково-молодежного центра «Парус». Костюмы привезли прямиком из Узбекистана: белые платья в пол, под подолами — белые свободные штаны.

Наверху — расшитые узорчатые жилетки. На головах — воздушные белые платки.

— Мы исполняем танцы разных народов, — рассказывает участница творческого коллектива Лиза Богомолова. — Сегодня мы представили народный ферганский танец. От классического узбекского он отличается тем, что выглядит более плавным, утонченным, такие танцевали во дворцах.

Выступление участниц по достоинству оценили и представители узбекского народа. Одна из них — Елизавета Вартаньянц. Елизавета родом из Ташкента, живет в Москве. Девушка исполнила песню на русском языке «Лучший город земли» вместе с другими представителями разных народов.

— К весне мы традиционно вышиваем тюбетейки, — рассказывает Елизавета Вартаньянц. — Вот и сегодня я в расшитом вручную головном уборе. Для нас Навруз — такой же важный праздник, как Новый год для россиян. Мы же раньше Новый год отмечали только один, весной — Навруз. Теперь культуры смешались, и у нас два новых года.

На голове у девушки заплетены четыре длинные косички, они ниспадают по спине, опускаясь ниже поясницы. Эта прическа — одна из узбекских традиций. Елизавета также рассказала, что в их семье на Навруз принято ходить друг к другу в гости, и обязательно с угощениями. При этом девушки готовят традиционное блюдо — сумаляк.

Это сладкая паста из пророщенной пшеницы, ростки которой варятся в масле целые сутки. В блюдо добавляют и камушек. Кому он попадется — весь год будут преследовать удача и везение. Среди традиционных блюд на Навруз у многих народов также плов. В этом году его готовили в онлайн-формате. А значит, больше участников смогли повторить рецепт дома.

— Когда мы готовим очередной Навруз, нас всегда беспокоит погода. Прежде мы проводили праздник в 75-м павильоне ВДНХ, куда приходило более 50 тысяч человек. В прошлом году мы впервые провели праздник онлайн, и нас посмотрели 2 миллиона 200 тысяч человек. И это замечательно, — отмечает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. — Праздник многонациональный. А значит, он поможет нам понять друг друга. И самое главное — сплотиться. Потому что Москва и Россия — прекрасный дом для всех национальностей. И мы делаем все для того, чтобы укреплять наше добрососедство и дружбу.

Также в Наврузе приняли участие татары, киргизы, гагаузы, талыши и другие народы. В общей сложности — более 160 этнических общностей.

ИСТОРИЯ

В переводе с фарси «Навруз» означает «новый день». Праздник отмечается с наступлением весеннего равноденствия. Историки считают, что ему уже более трех тысяч лет. Для ирано язычных и ряда тюркских народов наступление Навруза символизирует приход весны, обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни. В Москве празднования проходят с 2006 года.

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