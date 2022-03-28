Опасные связи: как соцсети разжигают вражду между людьми

Москвич Кирилл Малкин с мамой Анной из-за соцсетей не ссорится: они по одну сторону политических баррикад / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Эксперты уверены, что информационную войну против России Запад ведет по методичкам времен грузино-осетинского конфликта. Ее суть в эмоциональном наступлении, подставной трагичной картинке (кто будет разбираться, что на ней — Цхинвал ли, Мариуполь ли или Донецк) и нужном выводе. Канал связи тот же, что и в 2008 году, — соцсети. Можно ли не стать жертвой в этой войне? Спойлер: нет, запрета соцсетей недостаточно.

Москвичка Екатерина Перова (фамилия изменена по просьбе героя) уже месяц не общается с мамой и бабушкой своего сына. Всему виной — военная спецоперация России на территории Украины. Несмотря на то что женщин с Украиной ничего не связывает — у них нет там ни родственников, ни недвижимости — близкие отношения оказались под угрозой из-за социальных сетей. Их подписчики раскололись на два больших лагеря: тех, кто за операцию, и тех, кто против.

— Мои знакомые в основном пользуются американской социальной сетью, — рассказывает девушка. — Соответственно, и я пользовалась только ею. «ВКонтакте», где сидит мама, я иногда просматривала ради мемчиков.

Но февральские события немного изменили характер мемчиков «ВКонтакте»: теперь там высмеиваются действия украинских военных, а Екатерине, переживающей за страдающих украинцев, видеть такое было неприятно.

А мама девушки за месяц увеличила число подписчиков своей страницы в три раза из-за того, что ставила смайлики «мемчикам» и писала поддерживающие комментарии под видео с российскими военными. Впрочем, обиднее всего для девушки оказалось то, что мама и заработать на этом успела.

— Она любит печь, — рассказывает москвичка. — Раньше она выставляла фото тортика, получала лайк и радовалась. А теперь, когда подписчиков стало в разы больше, она, кроме лайков, получает еще и заказы. Вот точно: кому война, а кому мать родна! Увеличение то ли заказов, то ли единомышленников стало формальным поводом к ссоре из-за разницы в политических взглядах. Теперь женщины не общаются, а пятилетний Миша никак не может понять, где находится эта загадочная Украина и почему из-за нее он перестал ночевать у бабушки.

Предприниматель Олег Кузнецов (имя и фамилия изменены по просьбе героя) заказывает в Китае рюкзаки и продает их на площадках российских маркетплейсов.

В этом году продажи совсем не задались: сначала китайцы праздновали Новый год и отгрузки товара не производились, а как только праздники закончились — началась спецоперация на Украине. Некоторые поставщики взяли паузу, чтобы посмотреть, в какую сторону подует ветер перемен.

Впрочем, все это ерунда по сравнению с главным: за прошедший месяц Олег и его супруга Татьяна поняли, что они настолько разные, что дальнейшая совместная жизнь невозможна.

— Таня работает в театре, и все ее коллеги выступили против войны, даже агитировали ее на митинг сходить, — рассказывает Олег. — Мы начали ссориться из-за этого: я был против митингов. Таня, листая ленту, наталкивалась на ужасные кадры, сделанные якобы на Украине. Ну а в моей ленте попадались разоблачения всех этих украинских фейков. Смешно, но разные ленты продемонстрировали нам, что мы расходимся во взглядах на политику. И если раньше политика была от нас далеко, то теперь она влияет и на мой бизнес, и на нашу с Таней совместную жизнь. А поскольку большую часть времени мы работаем удаленно и проводим много времени вместе, то от бесконечных ссор на политическую тему мы оба начали уставать. И на прошлой неделе мы приняли решение разойтись.

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Алгоритм диктующий

Социолог Анастасия Горлова считает, что за формирование мировоззрения пользователей отвечают алгоритмы соцсетей.

— Так, алгоритм популярной американской социальной сети составляет ленту из записей тех, кого мы чаще всего лайкаем и комментируем, — объясняет она. — Поэтому у супругов, работающих в разных местах, могут сформироваться абсолютно непохожие ленты. К примеру, если девушка лайкала своих коллег, которые предпочитают разбивать яйца с тупой стороны, то в своей ленте она будет видеть только посты о важности тупого конца в яйце. А лента мужчины, в компании которого работают несколько активных «остроконечников», наполнится язвительными замечаниями, обращенными в адрес противоположного лагеря. Благодаря этим алгоритмам мы оказываемся в уютном мирке, где все нас понимают и с нами соглашаются. Проблема в том, что у каждого из нас будет создаваться ложное ощущение того, что «вот эти все» — и есть весь мир.

От рецепта к пикету

В 1994 году в ежедневной газете St. Paul Pioneer Press, издававшейся в штате Миннесота, появилось письмо. Житель штата рассказывал о том, что его приятель в течение суток дважды услышал о ранее неизвестной ему «банде Баадера — Майнхоф» (немецкой леворадикальной террористической организации. — «ВМ»). После публикации редакцию газеты завалило письмами от других читателей, которые жаловались на то, что теперь везде только и слышат об этих преступниках. Название банды быстро разлетелось по городку, хотя до первого письма никто о ней ничего не слышал. В 2005 году профессор Стэнфордского университета Арнольд Цвики, описывая похожее искажение сознания, предложил термин «иллюзия частотности». Согласно ему, иллюзия частотности — это когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация воспринимается как часто повторяющаяся.

Именно этому искажению сознания подвержено огромное количество пользователей соцсетей, уверена пиарщик и блогер Ангелина Дубровская.

— Если человек в чем-то убежден, он подсознательно отдает предпочтение той информации, которая подтверждает его убеждение, — считает она. — Достоверность и реальные факты, подтвержденные на бумаге, скорее всего, будут отметаться человеком как незначимые. Когда человек влюблен, он ищет подтверждение того, что объект его теплых чувств — хороший. И, естественно, находит. А если он кого-то ненавидит, то он найдет сто причин негативному отношению.

Сегодня мы живем в реальности, напичканной информацией со всех сторон. Большая ее часть генерируется социальными сетями. Как только пользователь пару раз лайкнул рецепт засолки огурцов у приятного ему человека, он уже попал в ловушку «иллюзии частотности».

К примеру, когда настроение приятного человека изменится, он может начать выкладывать политические посты вместо рецептов. Эти посты и посты с аналогичным содержанием увидят все подписчики экс-кулинара. А оставшуюся работу возьмет на себя подсознание, которое, подобно алгоритму соцсети, заставит людей и за пределами соцсетей фокусироваться на том, что они только что прочитали в ленте. В результате у большинства сложится ощущение, что весь мир думает так же, как и кулинар, внезапно заделавшийся политиком.

К сожалению, эта работа человеческого мышления нередко ложится в основу методичек, используемых продюсерами информационных войн. Они создают подобные ловушки, чтобы склонить к определенным взглядам большие группы людей.

Так произошло, к примеру, со студенческим журналом DOXA, который набрал аудиторию на статьях о том, как улучшить жилищные условия в общаге и подготовиться к сессии, а потом начал разбавлять студенческую повестку агитационными статьями и закончил призывом лояльных к редакции старшеклассников и студентов выйти на несанкционированные митинги. Если еще двадцать лет назад политика была в основном на передовицах газет и в выпусках новостей, то сегодня каждый является объектом политических игр. Трагично, когда эти игры разрушают отношения близких людей, но куда трагичнее, если люди, еще вчера путавшие Иран с Ираком, выходят на улицы для того, чтобы с оружием в руках защищать навязанные им политические идеалы.

Возникает вопрос: можно ли вернуть себе субъектность, переключиться с автопилота для того, чтобы самому назначать себе маршрут движения?

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выйти из комнаты

Психологи уверены, что каждый человек может перестать быть объектом манипулирования, если решит, что ему это действительно нужно.

— Некоторым роль жертвы — объекта манипулирования — просто удобна, — считает психолог Елена Фролова. — За тебя все решили, думать не надо. А если с чем-то не согласен — можно выставить счет, дескать, это не моя вина, а внешние обстоятельства такие. Для того чтобы перестать зависеть от обстоятельств, нужно решиться взять ответственность за свою жизнь.

Второй важный навык — научиться критически оценивать информацию. Жертвами любых информационных войн становятся молодежь с маленьким жизненным опытом и люди, у которых отсутствуют навыки анализа.

И если маленький жизненный опыт — проблема временная, то со второй категорией потенциальных жертв у нас, кажется, проблема.

— Социальные сети устроены таким образом, что информация там крайне доступна, ее не надо искать и синтезировать, — считает Арег Мкртычян, доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова. — Из-за доступности информации и ее лоскутности люди не учатся интерпретировать и искать ее, не умеют выстраивать логические связи и последовательности.

Иными словами, социальные сети могут лишить нас главного оружия в борьбе с фейками — критического мышления. Преподаватели жалуются, что поколение Z — дети, родившиеся после 1996 года, — уже не может работать с большими массивами информации и вычленять оттуда главную мысль. А значит, они — идеальное «пушечное мясо» для информационных войн любых масштабов.

Впрочем, есть и хорошие новости. Развить критическое мышление можно. Для этого нужно выйти за рамки своей ленты в соцсетях.

— Можно, к примеру, полистать ленту супруга, — говорит Фролова. — И если чьи-то высказывания в ленте будут расходиться с вашим мировоззрением — постараться понять аргументы оппонентов: у них они точно есть. Хорошо расширяет кругозор любая альтернативная информационная реальность — форумы зожников или радикальных феминисток, странички различных религиозных конфессий.

Кроме этого, полезно воспользоваться альтернативными источниками информации — книгами, газетами, иностранными СМИ.

Впрочем, скоро большинство россиян будут расширять кругозор в принудительном порядке: корпорацию Metа, к которой относятся популярные американские социальные сети, Роскомнадзор признал экстремистской организацией и заблокировал ее деятельность на территории нашей страны. Конечно, рано или поздно этот цифровой детокс закончится, но временная передышка позволит многим «выйти из комнаты», хоть, по мнению создателей алгоритмов, это и большая ошибка.

ЦИТАТА

Иосиф Бродский (1940–1996), поэт:

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями.Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

— Каждый 3-й брак в мире распадается из-за соцсетей.

— Более 90 процентов пользователей с доверием относятся к советам ровесников на сайтах, тогда как рекламе верят только 14 процентов. Маркетинговые службы активно этим пользуются.

— Из 25 крупнейших газет у 24 снизились тиражи из-за изменения каналов поступления к людям информации, в том числе через социальные сети.

— 6,6 часа в неделю проводят в соцсетях россияне — Первые аккаунты пользователи в соцсетях заводят в среднем в 10 лет