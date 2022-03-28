Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Опасные связи: как соцсети разжигают вражду между людьми

Виктория Филатова

Общество
Опасные связи: как соцсети разжигают вражду между людьми
Москвич Кирилл Малкин с мамой Анной из-за соцсетей не ссорится: они по одну сторону политических баррикад / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Эксперты уверены, что информационную войну против России Запад ведет по методичкам времен грузино-осетинского конфликта. Ее суть в эмоциональном наступлении, подставной трагичной картинке (кто будет разбираться, что на ней — Цхинвал ли, Мариуполь ли или Донецк) и нужном выводе. Канал связи тот же, что и в 2008 году, — соцсети. Можно ли не стать жертвой в этой войне? Спойлер: нет, запрета соцсетей недостаточно.

Москвичка Екатерина Перова (фамилия изменена по просьбе героя) уже месяц не общается с мамой и бабушкой своего сына. Всему виной — военная спецоперация России на территории Украины. Несмотря на то что женщин с Украиной ничего не связывает — у них нет там ни родственников, ни недвижимости — близкие отношения оказались под угрозой из-за социальных сетей. Их подписчики раскололись на два больших лагеря: тех, кто за операцию, и тех, кто против.

— Мои знакомые в основном пользуются американской социальной сетью, — рассказывает девушка. — Соответственно, и я пользовалась только ею. «ВКонтакте», где сидит мама, я иногда просматривала ради мемчиков.

Но февральские события немного изменили характер мемчиков «ВКонтакте»: теперь там высмеиваются действия украинских военных, а Екатерине, переживающей за страдающих украинцев, видеть такое было неприятно.

А мама девушки за месяц увеличила число подписчиков своей страницы в три раза из-за того, что ставила смайлики «мемчикам» и писала поддерживающие комментарии под видео с российскими военными. Впрочем, обиднее всего для девушки оказалось то, что мама и заработать на этом успела.

— Она любит печь, — рассказывает москвичка. — Раньше она выставляла фото тортика, получала лайк и радовалась. А теперь, когда подписчиков стало в разы больше, она, кроме лайков, получает еще и заказы. Вот точно: кому война, а кому мать родна! Увеличение то ли заказов, то ли единомышленников стало формальным поводом к ссоре из-за разницы в политических взглядах. Теперь женщины не общаются, а пятилетний Миша никак не может понять, где находится эта загадочная Украина и почему из-за нее он перестал ночевать у бабушки.

Предприниматель Олег Кузнецов (имя и фамилия изменены по просьбе героя) заказывает в Китае рюкзаки и продает их на площадках российских маркетплейсов.

В этом году продажи совсем не задались: сначала китайцы праздновали Новый год и отгрузки товара не производились, а как только праздники закончились — началась спецоперация на Украине. Некоторые поставщики взяли паузу, чтобы посмотреть, в какую сторону подует ветер перемен.

Впрочем, все это ерунда по сравнению с главным: за прошедший месяц Олег и его супруга Татьяна поняли, что они настолько разные, что дальнейшая совместная жизнь невозможна.

— Таня работает в театре, и все ее коллеги выступили против войны, даже агитировали ее на митинг сходить, — рассказывает Олег. — Мы начали ссориться из-за этого: я был против митингов. Таня, листая ленту, наталкивалась на ужасные кадры, сделанные якобы на Украине. Ну а в моей ленте попадались разоблачения всех этих украинских фейков. Смешно, но разные ленты продемонстрировали нам, что мы расходимся во взглядах на политику. И если раньше политика была от нас далеко, то теперь она влияет и на мой бизнес, и на нашу с Таней совместную жизнь. А поскольку большую часть времени мы работаем удаленно и проводим много времени вместе, то от бесконечных ссор на политическую тему мы оба начали уставать. И на прошлой неделе мы приняли решение разойтись.

Опасные связи: как соцсети разжигают вражду между людьми Фото: depositphotos

Алгоритм диктующий

Социолог Анастасия Горлова считает, что за формирование мировоззрения пользователей отвечают алгоритмы соцсетей.

— Так, алгоритм популярной американской социальной сети составляет ленту из записей тех, кого мы чаще всего лайкаем и комментируем, — объясняет она. — Поэтому у супругов, работающих в разных местах, могут сформироваться абсолютно непохожие ленты. К примеру, если девушка лайкала своих коллег, которые предпочитают разбивать яйца с тупой стороны, то в своей ленте она будет видеть только посты о важности тупого конца в яйце. А лента мужчины, в компании которого работают несколько активных «остроконечников», наполнится язвительными замечаниями, обращенными в адрес противоположного лагеря. Благодаря этим алгоритмам мы оказываемся в уютном мирке, где все нас понимают и с нами соглашаются. Проблема в том, что у каждого из нас будет создаваться ложное ощущение того, что «вот эти все» — и есть весь мир.

От рецепта к пикету

В 1994 году в ежедневной газете St. Paul Pioneer Press, издававшейся в штате Миннесота, появилось письмо. Житель штата рассказывал о том, что его приятель в течение суток дважды услышал о ранее неизвестной ему «банде Баадера — Майнхоф» (немецкой леворадикальной террористической организации. — «ВМ»). После публикации редакцию газеты завалило письмами от других читателей, которые жаловались на то, что теперь везде только и слышат об этих преступниках. Название банды быстро разлетелось по городку, хотя до первого письма никто о ней ничего не слышал. В 2005 году профессор Стэнфордского университета Арнольд Цвики, описывая похожее искажение сознания, предложил термин «иллюзия частотности». Согласно ему, иллюзия частотности — это когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация воспринимается как часто повторяющаяся.

Именно этому искажению сознания подвержено огромное количество пользователей соцсетей, уверена пиарщик и блогер Ангелина Дубровская.

— Если человек в чем-то убежден, он подсознательно отдает предпочтение той информации, которая подтверждает его убеждение, — считает она. — Достоверность и реальные факты, подтвержденные на бумаге, скорее всего, будут отметаться человеком как незначимые. Когда человек влюблен, он ищет подтверждение того, что объект его теплых чувств — хороший. И, естественно, находит. А если он кого-то ненавидит, то он найдет сто причин негативному отношению.

Сегодня мы живем в реальности, напичканной информацией со всех сторон. Большая ее часть генерируется социальными сетями. Как только пользователь пару раз лайкнул рецепт засолки огурцов у приятного ему человека, он уже попал в ловушку «иллюзии частотности».

К примеру, когда настроение приятного человека изменится, он может начать выкладывать политические посты вместо рецептов. Эти посты и посты с аналогичным содержанием увидят все подписчики экс-кулинара. А оставшуюся работу возьмет на себя подсознание, которое, подобно алгоритму соцсети, заставит людей и за пределами соцсетей фокусироваться на том, что они только что прочитали в ленте. В результате у большинства сложится ощущение, что весь мир думает так же, как и кулинар, внезапно заделавшийся политиком.

К сожалению, эта работа человеческого мышления нередко ложится в основу методичек, используемых продюсерами информационных войн. Они создают подобные ловушки, чтобы склонить к определенным взглядам большие группы людей.

Так произошло, к примеру, со студенческим журналом DOXA, который набрал аудиторию на статьях о том, как улучшить жилищные условия в общаге и подготовиться к сессии, а потом начал разбавлять студенческую повестку агитационными статьями и закончил призывом лояльных к редакции старшеклассников и студентов выйти на несанкционированные митинги. Если еще двадцать лет назад политика была в основном на передовицах газет и в выпусках новостей, то сегодня каждый является объектом политических игр. Трагично, когда эти игры разрушают отношения близких людей, но куда трагичнее, если люди, еще вчера путавшие Иран с Ираком, выходят на улицы для того, чтобы с оружием в руках защищать навязанные им политические идеалы.

Возникает вопрос: можно ли вернуть себе субъектность, переключиться с автопилота для того, чтобы самому назначать себе маршрут движения?

Опасные связи: как соцсети разжигают вражду между людьми Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выйти из комнаты

Психологи уверены, что каждый человек может перестать быть объектом манипулирования, если решит, что ему это действительно нужно.

— Некоторым роль жертвы — объекта манипулирования — просто удобна, — считает психолог Елена Фролова. — За тебя все решили, думать не надо. А если с чем-то не согласен — можно выставить счет, дескать, это не моя вина, а внешние обстоятельства такие. Для того чтобы перестать зависеть от обстоятельств, нужно решиться взять ответственность за свою жизнь.

Второй важный навык — научиться критически оценивать информацию. Жертвами любых информационных войн становятся молодежь с маленьким жизненным опытом и люди, у которых отсутствуют навыки анализа.

И если маленький жизненный опыт — проблема временная, то со второй категорией потенциальных жертв у нас, кажется, проблема.

— Социальные сети устроены таким образом, что информация там крайне доступна, ее не надо искать и синтезировать, — считает Арег Мкртычян, доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова. — Из-за доступности информации и ее лоскутности люди не учатся интерпретировать и искать ее, не умеют выстраивать логические связи и последовательности.

Иными словами, социальные сети могут лишить нас главного оружия в борьбе с фейками — критического мышления. Преподаватели жалуются, что поколение Z — дети, родившиеся после 1996 года, — уже не может работать с большими массивами информации и вычленять оттуда главную мысль. А значит, они — идеальное «пушечное мясо» для информационных войн любых масштабов.

Впрочем, есть и хорошие новости. Развить критическое мышление можно. Для этого нужно выйти за рамки своей ленты в соцсетях.

— Можно, к примеру, полистать ленту супруга, — говорит Фролова. — И если чьи-то высказывания в ленте будут расходиться с вашим мировоззрением — постараться понять аргументы оппонентов: у них они точно есть. Хорошо расширяет кругозор любая альтернативная информационная реальность — форумы зожников или радикальных феминисток, странички различных религиозных конфессий.

Кроме этого, полезно воспользоваться альтернативными источниками информации — книгами, газетами, иностранными СМИ.

Впрочем, скоро большинство россиян будут расширять кругозор в принудительном порядке: корпорацию Metа, к которой относятся популярные американские социальные сети, Роскомнадзор признал экстремистской организацией и заблокировал ее деятельность на территории нашей страны. Конечно, рано или поздно этот цифровой детокс закончится, но временная передышка позволит многим «выйти из комнаты», хоть, по мнению создателей алгоритмов, это и большая ошибка.

ЦИТАТА

Иосиф Бродский (1940–1996), поэт:

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями.Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

— Каждый 3-й брак в мире распадается из-за соцсетей.

— Более 90 процентов пользователей с доверием относятся к советам ровесников на сайтах, тогда как рекламе верят только 14 процентов. Маркетинговые службы активно этим пользуются.

— Из 25 крупнейших газет у 24 снизились тиражи из-за изменения каналов поступления к людям информации, в том числе через социальные сети.

— 6,6 часа в неделю проводят в соцсетях россияне — Первые аккаунты пользователи в соцсетях заводят в среднем в 10 лет

Читайте также:
Социальные сети Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте