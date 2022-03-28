Российская государственная детская библиотека устроила творческий вечер для переселенцев

Беженка Полина Сорочинец (слева) и ее сестра Кира послушали выступление композитора, поэта и детского писателя Александра Пинегина. Девочкам очень понравилось выступление, ведь они с детства привыкли много читать, но впервые увидели настоящего писателя / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники Российской государственной детской библиотеки и волонтеры движения «Мы вместе» организовали для переселенцев встречу с писателями и раздачу детских книг.

Екатерина Кормихина из Донецка заходит в актовый зал детского оздоровительного лагеря «Мечта». В зрительном зале уже сидят дети и их родители, эвакуированные в конце февраля из Украины и автономных республик Донбасса и. Все внимание зрителей обращено на сцену. На ней российский композитор, детский поэт Александр Пинегин читает стихи, поет под гитару.

Екатерине выступление нравится. Она любит поэзию. А теперь еще и открыла в простых рифмованных строчках удивительное свойство: оказывается, лирика умиротворяет душу, смягчает негативные эмоции, борется со стрессом и депрессией.

— В Подмосковье меня эвакуировали вместе с бабушкой, братом и сестрой. Мама осталась в Донецке, потому что не могла бросить работу. Но она очень боялась, что мы можем пострадать, поэтому решила отправить нас в Россию. Мы с ней поддерживаем связь, но все равно я за нее беспокоюсь, — рассказывает Катя. — Стихи Александра Пинегина с юмором, мне понравилось, как он выразительно читал их зрителям.

Екатерина учится в девятом классе. В будущем мечтает стать художником.

— Я буду иллюстрировать книги. Говорят, молодежь мало читает. Мне кажется, это не так: я вот счастлива, что мне удалось взять у волонтеров несколько книг, в основном — русскую классику, — говорит девушка. — Считаю, что в юности очень важно читать классическую литературу, чтобы развивалось воображение. А без развитого воображения художником не стать.

Полина и Кира Сорочинец приехали в Россию из поселка Еленовка в ДНР. Девочки читать любят, а настоящего писателя, который сочиняет книжки сам, вообще видят впервые.

— Когда мы с сестрой были маленькими, нам читали стихи Пушкина и Есенина. А современная литература — это другое, но все равно красиво. Стихи поднимают настроение, — поделилась впечатлениями Полина Сорочинец.

По словам писателя Александра Пинегина, дети, эвакуированные с территорий Донбасса и Украины сейчас нуждаются в постоянной поддержке. Творческие встречи, концерты, общение помогают ребятам справиться с переживаниями.

— С каким же интересом дети слушали наши стихи! — говорит литератор.— Мне тепло на душе от того, что ребята интересуются современной литературой. Наверное, это связано с тем, что дети видят в нас ровесников. Ведь только детским писателям удается не потерять связь с детством.

На встрече, организованной Российской государственной детской библиотекой, перед детьми выступил поэт Игорь Жуков. И тоже нашел в аудитории самый теплый прием.

— За время проведения спецоперации Украину покинули около трех миллионов человек, — считает специальный представитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, — недавно я побывал на территории Херсонской области Украины. И был свидетелем больших очередей автомобилей на выезд. Триста машин в поле зрения по всей дороге — побитые, обстрелянные, поврежденные... Видно было, как непросто пришлось людям, уезжающим от беды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Савчук, председатель Российского Красного креста:

— Российский Красный Крест совместно с волонтерским штабом «Мы вместе» оказывает помощь вынужденным переселенцам, прибывшим в Россию из Донбасса и с Украины. Сейчас переселенцев более 400 тысяч человек. Им помогают свыше 64 тысяч волонтеров со всей страны. Открыто 80 оперативных штабов «Мы вместе» и 66 региональных отделений Красного Креста. Работает 101 пункт приема помощи в 37 регионах России.