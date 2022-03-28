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Робот узнает тайны океанских глубин

Вероника Ушакова

Общество
Робот узнает тайны океанских глубин
Учащиеся школы № 2065 Евгения Андреевская и Далгат Ибрагимов тестируют работу робота для изучения океанического ила / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя

Одиннадцатиклассница Евгения Андреевская разработала робота, способного изучать грунт и ил с океанических глубин. А чтобы собрать своего электронного «геохимика», напечатала части его «тела» на 3D-принтере.

Робот высотой в полметра установлен на столе в школьной лаборатории. Евгения Андреевская, ученица школы № 2065, сделала его собственноручно. К работе над роботом сейчас подключился еще один ученик школы — Далгат Ибрагимов. Он занимается настройкой компонентов и написанием программного обеспечения. В раму робота встроен рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава. Прибор похож на пистолет, который «стреляет» рентгеновскими лучами. Конечно, в модели робота пока установлен муляж. Настоящий рентгеновский излучатель машина получит, когда будет создан испытательный экземпляр.

— Наш робот — геохимик, а не водолаз, он не спускается на морское дно, а трудится в лаборатории. Из экспедиций исследовательские корабли привозят пробы грунта и отдают их ученым, а робот поможет быстро, подробно и надежно проанализировать состав этих проб, — рассказывает Евгения.

Аппараты для изучения химического состава донных осадков уже существуют, в том числе российского производства, но процесс исследования по-прежнему содержит множество ручных операций. Уникальность изобретения Евгении Андреевской в том, что теперь процесс можно автоматизировать, а значит, операторы в лаборатории смогут сэкономить время и средства, расширить свой круг задач.

— В макет можно загрузить пять образцов океанического ила. В дальнейшей модернизированной разработке это число можно увеличить до 20–30. Все образцы аппарат будет автоматически менять и исследовать, — рассказывает Евгения.

Кроме анализатора и манипулятора, у робота есть собственный электронный мозг. Это компьютер, плата Arduino. Он может сам, словно по собственной воле перемещать образцы сначала под сканер штрихкода, затем на анализатор и в контейнер для хранения. В создании робота школьнице помогал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Дмитрий Борисов.

— С помощью робота можно определять содержание тяжелых металлов в донных осадках для оценки степени загрязнения, — объяснил Дмитрий Борисов. — Элементный состав донных илов — это важнейший инструмент для расшифровки природных архивов с информацией об истории нашей планеты, которые скрыты от глаз под толщей воды. И это важно для сохранения океана.

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