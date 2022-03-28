Будущие агрономы готовы провести лето за работой

Командир сельскохозяйственного отряда Тимирязевской академии Маргарита Чеботарева (слева) и комиссар Валерия Шитвенкина учатся в Школе сельхозотрядов Москвы, чтобы летом отправиться работать на агропредприятия / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Тимирязевской академии возродили работу студенческого сельскохозяйственного отряда. Молодые специалисты сейчас проходят обучение в Школе сельскохозяйственных отрядов Москвы. А уже летом они приступят к работе, получая бесценный профессиональный опыт.

Бойцовка защитного цвета (куртка, являющаяся частью форменной одежды участника студенческих отрядов. — «ВМ») гордо украшает хрупкие плечи командира и комиссара нового сельскохозяйственного отряда академии Маргариты Чеботаревой и Валерии Шитвенкиной. Шевроны и нашивки на одежде говорят о том, что девушки — уже опытные бойцы, успевшие поработать в педагогическом отряде.

— Я работала там вожатой, — рассказывает Маргарита Чеботарева. — А в этом году мне сказали, что будут формировать новый сельскохозяйственный отряд. И предложили его возглавить.

Так как девушка учится в Институте мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Костякова Тимирязевской академии, работа по специальности ей пригодится в будущем.

— В нашем университете когда-то были такие отряды, но, к сожалению, они прекратили свою работу. Возрождение сельскохозяйственных бригад — это отличная идея, ведь все-таки мы учимся в аграрном вузе и это наша будущая специальность, — отмечает Маргарита.

Сейчас бойцам предстоит важная задача: пройти обучение в школе, которую организовал московский штаб Российских студенческих отрядов.

— В основном это теоретические занятия. Нам рассказывают, как общаться с работодателями, как себя вести, чтобы достойно представлять организацию. Любые советы от тех, кто уже ездил на такую целину, будут полезны для нас, — рассказывает Маргарита.

Например, сегодня у них по плану одно из таких занятий. А уже к маю ребята начнут собирать необходимые документы. Куда они отправятся, тоже пока неизвестно. Это станет понятно ближе к выезду.

— Можно поехать на фермерские хозяйства, в ветеринарные клиники и другие организации, связанные с аграрной направленностью. У нас больше агроинженеров в отряде, поэтому мы, скорее всего, поедем на предприятия, которые занимаются сбором урожая и посевом. Хотелось бы, конечно, отправиться куда-то на юг, где будет тепло, — мечтательно улыбается девушка.

А ее коллега, Валерия Шитвенкина, готова ехать хоть на Крайний Север.

— Попасть в сельскохозяйственный отряд было моей мечтой, — признается комиссар отряда. — Сейчас я учусь на втором курсе, и, когда я поступала в академию, этого направления еще не было. Я по специальности будущий садовод, мне очень нравятся растения, поэтому с нетерпением жду момента, когда можно будет «замарать» руки в земле.

А еще одна страсть Валерии — путешествия.

— Я слышала, что среди направлений будет Камчатка. Мне бы очень хотелось, чтобы нас отправили именно туда. Или в какое-то место подальше от Москвы, — говорит студентка.

И для нее работа в студотряде — отличная возможность посмотреть страну и хорошо провести время.

— С педагогическим отрядом, например, мы в прошлом году ездили в Евпаторию. Так что «ссылки» в Сибирь не боюсь, а, наоборот, обрадуюсь ей, — рассказывает Валерия.

Другие студентки академии, Анна Кравиц и Кристина Лаврентьева, тоже не против попутешествовать по стране. Они только заявили о своем желании попасть в отряд, так что им предстоит пройти отбор, прежде чем их зачислят в команду.

— Нам точно будет чем заняться летом. Помимо работы, которая будет в приоритете, отряды участвуют в спортивных и творческих мероприятиях. Так что наша студенческая жизнь заиграет новыми яркими красками, — отмечает Анна Кравиц.

Плюсом для них будет не только полученный опыт, но и возможность закрыть такой полезной деятельностью практику, которую должны проходить все обучающиеся.

А без работы ребята точно не останутся. Несмотря на введенные против России санкции, Агропромышленный комплекс готов ко всем трудностям. Например, вчера президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал, что от того, как пройдет следующая посадка, будет зависеть, сколько и какого урожая мы получим. Но озимые культуры, которые скоро можно будет собирать, уже чувствуют себя прекрасно.

— Озимый сев состоялся еще по осени. И с ним никаких проблем не может быть, — рассказал Злочевский. — Его осталось только подкормить. На это точно найдутся и деньги, и ресурсы.

Он добавил, что это будет приоритетной задачей.

— Любой производитель пойдет на все, чтобы сохранить урожай, если погода позволила. А она нам на самом деле благоприятствовала. На сегодняшний момент оценка потерь беспрецедентно низкая, около 3–4 процентов. Обычно они в два раза больше. Но бывало, что доходило и до 12 процентов, — добавил Аркадий Злочевский.

Президент зернового союза уточнил, что, конечно, проблемы тоже есть. Например, яровой сев сейчас подвержен некоторым угрозам из-за недостатка финансов и недоступности некоторых ресурсов, которые помешают технологичности посевов.

— Это не значит, что мы вообще ничего не посеем. Такого, конечно же, не будет. Но вопрос остается в том, сколько урожая мы с него получим. Потому что потери напрямую зависят от того, насколько технологично был произведен посев, — сказал Аркадий Злочевский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Власова, руководитель направлений проводников, археологов и сельского хозяйства Московского регионального штаба Российских студенческих отрядов:

— Студенческие отряды — это та самая кузница кадров, которая растит не только людей с профессиональными навыками, но и тех, кто может работать в коллективе и управлять им. Было много случаев, когда после целины предприятия предлагают студентам трудоустройство. В России открывается все больше предприятий, которые готовы принимать студентов. И сегодняшняя экономическая ситуация располагает к расширению количества студенческих отрядов и появлению новых.