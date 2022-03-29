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Побочные эффекты и противопоказания: что нужно знать о новом препарате от COVID-19 «Лагеврио»

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Побочные эффекты и противопоказания: что нужно знать о новом препарате от COVID-19 «Лагеврио»
Фото: Pexels

28 марта стало известно о регистрации нового лекарственного препарата для лечения COVID-19. Он создан на основе молнупиравира и имеет торговое наименование «Лагеврио». «Вечерняя Москва» собрала информацию о главных особенностях лекарства и обсудила новинку с экспертом.

Как работает препарат

«Лагеврио» является противовирусным препаратом прямого действия. В его основе — молнупиравир. В беседе с «ВМ» иммунолог Николай Крючков охарактеризовал лекарство следующим образом:

— Из противовирусных препаратов это, пожалуй, единственный прямой противовирусный препарат для лечения пациентов на ранних стадиях COVID-19.

«Лагеврио» позволяет снизить риски перехода течения заболевания в тяжелую форму. Согласно данным из инструкции к препарату, он показан «для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации».

Как принимать «Лагеврио»

Чтобы препарат показал себя эффективно, важно начать его прием своевременно. Это рекомендуется сделать в течение первых трех–пяти дней с момента проявления симптомов коронавируса и установления соответствующего диагноза.

— Лучше делать это в течение первых пяти (а лучше — в течение первых трех) дней с момента появления симптомов и подтверждения COVID-19. Курс терапии относительно короткий, — отметил Крючков.

Какова эффективность лекарства и чем он уникален

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что уровень эффективности препарата на основе молнупиравира составляет 30 процентов и вероятность перехода течения болезни в более тяжелое снижается на это количество процентов.

— Это неплохая история. До этого в России в основном использовался фавипиравир. В исследованиях этот препарат показал отсутствие эффективности или крайне слабую эффективность. Конечно, на фоне фавипиравира, который еще и не является безвредным, молнупиравир выглядит значительно лучше. Он может снизить патогенность и смертность, — поделился врач.

Каковы противопоказания и побочные эффекты

Среди противопоказаний к приему «Лагеврио» — индивидуальная непереносимость к отдельным компонентам лекарства. Отмечается, что препарат не рекомендуется использовать беременным женщинам и женщинам в период грудного вскармливания.

Также «Лагеврио» не тестировался на детях. Производители не предоставляют данных о безопасности и эффективности препарата при приеме пациентами младше 18 лет.

Возможны побочные реакции на прием лекарства: головокружение, головная боль, тошнота, диарея. Нечастые эффекты — рвота, сыпь и крапивница.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» отметил, что среди побочных эффектов «ничего сверхъестественного нет».

Как будет выпускаться препарат

Форма выпуска «Лагеврио» — капсулы. Препарат будет продаваться в пачках по 40 штук. По мнению иммунолога Крючкова, такой формат является большим плюсом: он будет удобен для пациентов.

Фармацевтическую субстанцию для нового лекарства изготавливают в Индии. Производством готовой лекарственной формы занимаются Пуэрто-Рико, Канада и США. Финальный этап создания препарата проходит в Нидерландах.

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