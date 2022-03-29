Сергей Собянин: Общепит получит послабления

Мэр Москвы Сергей Собянин, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов и руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин (слева направо) обсудили меры поддержки с представителями сферы общепита / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями кафе и ресторанов города обсудил меры поддержки предприятий общепита, а также провел заседание президиума столичного правительства.

Сейчас в городе работают 18,8 тысячи кафе и ресторанов. Для поддержки малых и средних предприятий на федеральном уровне приняли закон, освобождающий их от уплаты НДС и снижающий страховые взносы.

— Это серьезное налоговое облегчение, — сказал Сергей Собянин, уточнив, что к эксперименту, который начался в этом году, уже присоединилась примерно треть предприятий. — Это обеление бизнеса, всех цепочек поставок. Мы видим рост заработной платы на тех предприятиях, которые подключились. Не думаю, что это фактический рост, но, по крайней мере, легализация зарплаты, что очень важно и для работников.

Также в Москве продолжают действовать и другие меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Среди них: мораторий на проверки, отсрочка по арендным платежам, предоставление льгот по кредитам и грантов на открытие новых точек быстрого питания.

— Крупные предприятия общепита также столкнулись с проблемами, и нам надо подумать, как их поддержать в сложившейся ситуации, — добавил Собянин.

Как рассказал замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, сейчас решается вопрос об отмене НДС и снижении страховых взносов до 15 процентов и для предприятий с объемом выручки от 2 до 15 миллиардов рублей в год. Еще одна инициатива — включить крупные предприятия в категорию системообразующих, и тогда они получат право на дополнительные субсидии, в том числе по кредитам.

Представители бизнеса, воспользовавшись возможностью, попросили отсрочку на 12 месяцев по уплате текущих налогов, среди которых НДС, страховые взносы и налог на имущество.

— Коллеги просят отсрочку без предоставления обеспечения. Его сейчас, конечно, получить невозможно, потому что предприятия общепита попали в зону риска, и банки, к сожалению, смотрят на них весьма-весьма подозрительно и настороженно. Поэтому мы считаем, что это необходимо сделать, — поддержал рестораторов Евтухов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров выступил с предложением разрешить предприятиям общепита выставлять во дворах и на неоживленных улицах до пяти маленьких столиков без согласования. По его мнению, также можно продлить эксперимент с площадками для отдыха — парклетами, а летние веранды, расположенные на частных территориях, могли бы продолжить работать и после окончания сезона.

А по итогам заседания президиума столичного правительства принято решение выделить еще 10 миллиардов рублей московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства.

— Средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения, — уточнил Собянин.

Таким образом, инвесторы не просто смогут закончить начатые проекты, но и сохранят рабочие места в критически важной для города строительной отрасли.

Ранее столичные власти уже выделили 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы.

— Реализация двух крупнейших программ льготного кредитования позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов, — подчеркнул Сергей Собянин.

Также на заседании президиума обсудили программу реставрации. Всего за 11 лет в городе привели в порядок 1797 памятников архитектуры, включая Дом Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке, Дом культуры «ГЭС-2» и Малороссийское подворье на Маросейке. Сейчас в работе 572 объекта культурного наследия. Реставраторы продолжают восстанавливать Московский императорский воспитательный дом, почтамт на Мясницкой улице, главный дом городской усадьбы Баташева, павильоны ВДНХ и другие исторические здания.

КСТАТИ

29 марта Сергей Собянин назначил на должность главы управы района Новогиреево Дмитрия Чернова. Кроме того, мэр Москвы утвердил состав Общественной палаты столицы. Документ опубликован на портале mos.ru.

В состав палаты вошли, например, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, проректор по молодежной политике Московского авиационного института Сергей Куликов, президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и другие.