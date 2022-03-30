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Заступница исцелит: как поклониться чудотворным иконам и о чем попросить их в Великий пост

Дарья Завгородняя

Общество
Заступница исцелит: как поклониться чудотворным иконам и о чем попросить их в Великий пост
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сейчас время Великого поста. Мы помним, что пост — не диета, но лучшее время для того, чтобы поразмышлять о Боге, обратиться к нему с самой сокровенной молитвой. В нашем городе «сорока сороков» церквей есть святыни, почитаемые всем православным миром.

Покровский женский монастырь, метро Марксистская

Ул. Таганская, 58

10:00–19:00 — будние дни, 8:00–19:00 — выходные

В него стекаются паломники со всей страны. Главная святыня обители — честные мощи блаженной Матроны Московской. При жизни святая помогала в исцелении от болезней.

Сегодня у мощей Матроны молятся об утешении в самых разных скорбях. Часто обращаются с просьбой наставить на праведный путь, помочь устроить семейную жизнь, а также приходят люди, мечтающие стать родителями. При жизни святая очень любила цветы, поэтому паломники несут к ковчежцу розы и гвоздики. Помимо мощей в Покровском монастыре есть две иконы блаженной старицы: одна большая, на стене главного храма Покрова Пресвятой Богородицы, другая — в самом храме. Иконам принято поклоняться тоже, по утрам выстраивается внушительная очередь.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, метро Охотный Ряд

Брюсов пер., 15/2

8:00 — первое богослужение, 18:00 — последнее

Здесь находится «жемчужина православной Москвы», образ Божией Матери «Взыскание погибших». Перед иконой приходят помолиться люди, которые совсем отчаялись спасти своих близких: от тяжелых болезней, от беспробудного пьянства и других пороков. О том, что Заступница помогает, свидетельствуют многочисленные приношения прихожан — кольца, крестики, которыми украшена риза иконы. Также в храме находится сильнейшая икона Святителя Спиридона Тримифунтского, утешителя всех, кто теряет деньги и имущество.

Донской мужской монастырь, метро Шаболовская

Ул. Донская, 1–3

7:30– 19:00

Славен образом Донской Божией Матери, защитившей русское войско на Куликовом поле. Но в монастырь ее привозят только 1 сентября — в день ее чествования. А святые мощи святителя патриарха Тихона чудом найдены при ремонте монастыря в 1992 году. Патриарха просят об окончании междоусобиц.

Храм Воскресения Христова в Сокольниках, метро Сокольники

Сокольническая пл., 6

8:00 — первое богослужение, 17:00 — последнее

В нем находится икона Божией Матери Иверская, сделанная в XVII веке копия с чудотворной иконы Иверская — «Вратарница» (находится на Афоне). У этого образа молятся, когда не остается сил бороться с невзгодами, а также о смягчении конфликтов с родней или начальством на работе.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!

— Когда мы молимся иконе, мы обращаемся именно к тому святому, который на ней изображен, — рассказывает протоирей и православный психолог Андрей Лоргус. — А если это икона Божьей Матери, то эпитетов к ней много. Ко всем мы обращаемся в звательном падеже, которого сегодня нет в русском языке, но в церковном обиходе сохранился. Не «великомученик», а «великомучениче», «святче божий», а не «святой», «Богородице». Но можно и по-русски, как мы привыкли, в именительном падеже.

А дальше молитву можно вести от души, от сердца, своими словами. Главное, чтобы она не была слишком многословной. Если перед образом есть подсвечник, можно поставить свечу и поклониться перед образом. Кому бы икона ни была — святому, или Божьей матери, или Спасителю, — мы помним, что поклоняемся единому Господу. В глубине молитва всегда обращена только к Богу. Святые — посредники.

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