Школьникам рассказали, как создается ежедневная газета

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Во вторник, 29 марта, заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», шеф-редактор ежедневного делового выпуска Алексей Зернаков встретился со школьниками и рассказал, как создается номер ежедневной газеты, особенностях его структуры и наполнения. Лекция прошла в рамках проекта «Молодое перо». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Алексей Зернаков рассказал, что создание номера газеты — это непростой процесс, который сочетает в себе технологическое и творческое начало. Процесс создания начинается с планирования. Для этого редактор составляет флэтплан - графический план очередного номера издания, готовящегося к выходу. На флэтплане отображают на какой полосе будет размещена та или иная рубрика, статья, реклама.

— Газета - это коллективный труд. При создании флэтплана я, как шеф-редактор, собираю заявки от отделов «Московская власть», отдела новостей и отдела специальных корреспондентов. Также ежедневно в редакции проходят планерки, где происходит так называемый мозговой штурм — предложение и обсуждение новых тем и материалов, — отметил Алексей Зернаков.

В течение дня во флэтплане могут произойти изменения, если произошли какие-либо громкие события.

— Газета — живой организм. Постоянно нужно быть в тренде, обрабатывать большой поток информации: от официальный пресс-релизов о новостей в телеграмм-каналах. Важно не упустить новость. Ведь если пропустить что-то, полениться собрать материал, то наши конкуренты могут этим воспользоваться и написать эксклюзивный материал. В сфере СМИ идет постоянная конкуренция за внимание читателей, — подчеркнул Зернаков.

Школьники задали лектору большое количество вопросов. Так, Алексей Зернаков также пояснил, как журналисты получат обратную связь от читателей. Ежедневно в редакцию газеты поступают письма на электронный адрес и телефонные звонки с комментариями или просьбами об освещении определенной темы. Так может появиться новая идея для материала.

В завершении встречи для школьников провели экскурсию, в ходе которой ребята увидели, как выглядит конвергентная редакция, смогли понаблюдать за работой журналистов.