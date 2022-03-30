Практическое задание для школьников по теме «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»
Сюжет:Молодое перо
Практическое задание для школьников по материалам лекции заместителя главного редактора газеты «Вечерняя Москва», шеф-редактора ежедневного делового выпуска Алексея Зернакова на тему: «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»:
Составьте флэтплан (план номера) ежедневной газеты на определенную дату из 8 полос. Тематика газеты по выбору:
- политическая газета;
- городская газета;
- народная, массово-развлекательная газета;
- про здоровый образ жизни.
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