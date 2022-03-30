Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Практическое задание для школьников по теме «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Практическое задание для школьников по теме «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»
Фото: pixabay.com

Практическое задание для школьников по материалам лекции заместителя главного редактора газеты «Вечерняя Москва», шеф-редактора ежедневного делового выпуска Алексея Зернакова на тему: «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»:

Составьте флэтплан (план номера) ежедневной газеты на определенную дату из 8 полос. Тематика газеты по выбору:

- политическая газета;

- городская газета;

- народная, массово-развлекательная газета;

- про здоровый образ жизни.

Готовые работы необходимо прислать на почту: pero@vm.ru

Практическое задание
Практикум
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте