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Реставратор Никита Дудниченко: Я вижу, как памятники «оживают»

Наталья Тростьянская

Общество
Реставратор Никита Дудниченко: Я вижу, как памятники «оживают»
Дом А.П. Сытина в Сытинском переулке 5. Деревянное зодчество. / Фото: Юрий Артамонов /РИА Новости

В апреле будет десять лет, как Никита Дудниченко, дипломированный архитектор, работает в реставрации. Профессиональный путь он выбрал на пятом курсе университета и с каждым новым объектом культурного наследия убеждается в правильности своего решения.

Во время прогулок по родному городу Никита волей-неволей обращает внимание на состояние исторических зданий. Если какой-то дом недавно восстановили, оценивает качество его реставрации.

— Профдеформация, — поясняет он. — Плюс для меня, архитектора-реставратора, важна насмотренность. Чем больше ты видишь зданий, замечаешь деталей, тем лучше понимаешь, как можно реализовать тот или иной проект.

Как реставратор Дудниченко помогал возрождать в Подмосковье объекты Нового Иерусалима, музея-усадьбы «Архангельское», в столице восстанавливал старинные особняки. Среди них — дом бригадира Измайловского полка Андрея Сытина. Деревянное здание, построенное в стиле зрелого московского классицизма, уцелело в пожаре 1812 года и сейчас украшает Сытинский переулок.

— До начала реставрации дом долгое время стоял заброшенным, — рассказывает Никита Дудниченко. — Его внутренняя отделка практически не сохранилась, а от конструктива осталось где-то 70 процентов.

Над проектом возрождения памятника архитектуры он работал под научным руководством Алексея Гинзбурга. Реставраторы восстановили и внешний облик здания, и интерьеры: исторические окна, двери, изразцовые печи и другие уникальные элементы.

— В основании дома мы раскрыли каменные палаты с кирпич ными сводами конца XVII века, — уточняет Дудниченко. — Кроме того, по чертежам, найденным в архивах, нам удалось воссоздать центральную лестницу, выполненную из дуба. Она ведет в мезонин, а над ней расположен стеклянный фонарь, который освещает ступеньки.

Восстановленный дом Сытина отметили наградой «Московская реставрация».

Сейчас Никита Дудниченко вместе с коллегами занимается комплексом зданий в Хохловском переулке, среди которых каменные палаты XVII века дьяка Украинцева. Параллельно идут работы по возрождению из руин деревянного дома в Старомонетном переулке. Здание в стиле упрощенного ампира возвели по образцовому проекту, разработанному для жилой застройки города уже после пожара 1812 года.

— К сожалению, деревянный каркас почти полностью сгнил. Поэтому дом бережно разобрали и отправили в реставрационные мастерские, которые находятся в Кирове, — говорит Дудниченко. — Специалисты сохранят все что можно.

Как только дом вернут обратно, начнется воссоздание его исторической отделки.

— Реставрация — длительный процесс. Все это время ты связан с объектом, — подчеркивает Дудничено. — Но в этом и плюс моей работы: я вижу, как памятники «оживают».

СПРАВКА

Старинные дома хранят немало секретов, которые раскрывают реставраторы. Так, под поздними потолками могут скрываться исторические карнизы, в стене за гипсокартоном — старинные печи, а под толстым слоем штукатурки — уникальная живопись и другие интересные детали. Однажды при расчистке стен в Конторском флигеле усадьбы «Архангельское» Никита Дудниченко вместе с коллегами обнаружил больше десяти слоев разных обоев. Каждый раз, когда в здании освежали интерьер, новый слой клеили поверх предыдущего.

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