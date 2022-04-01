«Территория развития»: новая образовательная программа поможет повысить квалификацию сотрудников соцсферы

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Регулярное обучение и повышение квалификации становится необходимостью для сотрудника социальной сферы. Профессиональное развитие гарантирует не только востребованность на рынке труда и личностный рост, но и высокое качество социальных услуг. Столичный Институт дополнительно профобразования (ИДПО) запустил новый проект «Территория развития». Его цель — создание лучших образовательных продуктов и развитие профессорско-преподавательского состава.

В пилотной программе проекта «Территория развития» участвует профессорско-преподавательский состав института и специалисты по обучению и развитию сотрудников столичного Департамента труда и соцзащиты. Участники проекта изучают современные подходы к образованию, новейшие тренды, технологии обучения, методы создания образовательных программ и решений.

— Современные преподаватели — это эксперты-практики, которые не ограничиваются просто чтением лекций. Нам нужны те, кто будет с интересом внедрять и пробовать образовательные технологии, заинтересовывать слушателей. В «Территории развития» сочетаются понятия маркетинговых инструментов и образовательных стандартов. Важно, что программа имеет конкретную цель. Результатом обучения будет не просто повышение квалификации. Мы создадим новые образовательные продукты высокого качества, — рассказала директор ИДПО Ирина Германова.

По ее словам, сегодня возникает спрос на преподавателей нового формата, обладающих теоретической базой и практическими навыками, информационной и цифровой грамотностью, умеющих стратегически смотреть на образовательный процесс. Преподаватели нового формата — это лидеры, которые не только дают знания, но помогают слушателю увидеть свои сильные стороны и зоны развития, поддерживают в создании новых проектов.

В основе современного образования лежит принцип активности слушателей, которые дополняют процесс своими знаниями, идеями. Проект «Территория развития» впервые был представлен 24 марта на форуме «Образование — 2022» на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ.

— Каждый участник проекта, который уже имеет сильный бэкграунд в сфере образования и практические навыки в социальной сфере, сможет изучить новые актуальные тренды и технологии обучения. Благодаря этому выпускники наших образовательных программ, специалисты по социальной работе, смогут предоставить максимально качественные услуги населению, а процесс обучения станет еще более интересным, — рассказала Ирина Германова.

Обучение включает групповые дискуссии, командные и индивидуальные задания, ролевые игры. Слушатели получают индивидуальную обратную связь, им помогают определить их личные зоны развития. Программа подразумевает смешанный формат обучения (очно и дистанционно). Проект «Территория развития» интегрирован в цифровую систему «ИДПО. Знания». Все полезные материалы, записи занятий, лекции, инфографика, презентации всегда доступны для пользователей.

Программа состоит из трех модулей:

«ПроОбразование». Участники изучают современные подходы к образованию, роли в образовании, специфику обучения взрослых людей, обязательные нормативные требования к образовательным продуктам.

Также узнают принципы продуктового подхода в обучении и связанные с ним понятия клиентоориентированности, формирования портрета целевой аудитории.

Практический модуль «Разработка образовательной программы» предполагает создание или обновление существующих образовательных программ с учетом полученных знаний в модуле «ПроОбразование».

Работая в команде, участники формулируют структуру программ, сценарии, анонсы и сопровождающий материал.

Финальный модуль «Мастерство проведения образовательной программы» позволяет участникам освоить инструменты вовлечения аудитории, изучить приемы управления групповой динамикой, а также визуализации в обучении.

Проект «Территория развития» аккумулирует лучшие образовательные кейсы в социальной сфере. ИДПО планирует продолжить научно-экспериментальные разработки и поиски эффективных технологий, а также готов делиться своим опытом с профильными учреждениями Москвы и российских регионов.

НА ЗАМЕТКУ

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты. Полный перечень услуг — в каталоге ИДПО. Скачать его можно на сайте института. По всем вопросам пишите на ipk@mos.ru.