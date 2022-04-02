Рубль доллар кроет: что будет с поставками российского газа на Запад

Плакат советского художника Юрия Трунева «Посторонись!», 1960 год / Фото: Public domain

Перевести расчеты за поставки российского газа на рубли для покупателей из недружественных стран поручил «Газпрому» 23 марта президент страны Владимир Путин.

Когда верстался этот номер, стало известно, что курс доллара опустился ниже 86 рублей, что произошло впервые за март. И это несмотря на заявление стран «Большой семерки», вложенное в уста министра экономики ФРГ Роберта Хабека, о том, что они не будут платить России рублями за энергоресурсы. Давайте вспомним, с чего все начиналось.

Экономисты и финансисты нашей страны, как и положено представителям этих сфер деятельности в приличном государстве, готовились, конечно, к любому развитию событий. Была создана денежная «подушка безопасности». Яйца, то есть деньги, не складывали в одну корзину. К примеру, резервы размещали все больше и больше в максимально независимом Китае. Тем не менее удары по отечественной финансовой системе оказались страшными, потери — ощутимыми. Очень трудно подводить какие-то даже промежуточные результаты завязавшихся финансовых боев. Просто потому, что ситуация меняется даже не каждый день или час, порой и минута имеет значение. Что ж, на войне как на войне.

После начала спецоперации России на Украине Западом были спешно введены санкции против крупнейших российских банков. Их корреспондентские счета были или сразу заблокированы, или поставлены под угрозу блокировки. Что это значит? Через эти счета проходили платежи российских компаний и корпораций в обе стороны — и когда они покупали что-то за рубежом, и когда им платили за покупки в России. Дело в том, что любые транзакции в долларах идут через американскую систему, в евро — через европейскую, в рублях — через нашу и так далее. Чтобы торговать на мировом рынке, финансовые учреждения открывают в зарубежных банках-партнерах корсчета, мы — у них, они у нас. Вот почему серьезные экономисты не волновались, скажем, по поводу угроз отключения России от системы СВИФТ — это просто принятый способ сообщить в нужный банк о необходимости перевода куда-то денег. Был бы корсчет...

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Но эти блокировки стали только началом, тем, что наши сегодняшние противники называют умными санкциями. То есть нельзя вводить их все сразу, надо всегда иметь резерв для новых атак. Очень скоро этот резерв был ими задействован в бою — заблокировали счета Банка России, где и хранились наши накопления на случай подобного гадкого развития событий.

Конечно, это больно. Как уже не раз говорили представители российской власти, по-серьезному никто не думал, что Запад решится на такой удар. Потому что эдакую атаку экономисты по всему миру справедливо сравнивают с термоядерной, называя «ядерными санкциями».

С другой стороны, после такого хода трудно представить, что еще может задействовать противник. Да, остается один резерв — эмбарго на поставки страной товаров, блокада торговли. Но фактически это будет означать начало третьей мировой войны, потому финансистами не рассматривается. Их задача сейчас — минимизировать ущерб от действующих санкций. Потому, кстати, официальные представители денежных властей нашей страны не участвуют в увлекательных дебатах о судьбах тех или иных валют — некогда. Недаром глава Центробанка Эльвира Набиуллина вскоре после первых атак призвала своих сотрудников оставить до победы споры на политические и прочие темы и сосредоточиться на решении неотложных проблем. Заметим, опасных для нас, обывателей, снижением жизненного уровня, ростом безработицы и другими понятными «радостями».

Все валютные резервы в мире исчисляются в долларах, всего их семь триллионов. По данным аналитиков, почти 90 процентов сделок на валютном рынке проходят с их участием. Неденежные способы накопления, например золото, тоже оцениваются в долларах. Плохо это или хорошо, но сегодня все вынуждены играть именно с раскладом карт, где и тузы, и дамы, и короли — все с лицами прошлых американских президентов. Надо не проиграть.

Это не значит, что опасность мировой финансовой конфигурации до сего дня не оценивали. К примеру, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) задумался о создании собственной валюты международного уровня для расчетов между своими странами и теми, которые ее поддержат. Свои — это Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия.

Заинтересованы — Сербия, Вьетнам, Узбекистан, Куба, Молдавия, Сингапур. Есть интерес со стороны Египта, Израиля, Индии, Монголии, Таиланда, КНР. Даже существуют предварительные договоры о том, что будет создана некая российско-китайская валюта, чтобы в ней стали возможны расчеты между государствами — и в общей валюте, и в национальных валютах других стран. Например, между Россией и Индией это будет рубль-рупия. Если так сделать, власть доллара будет подорвана.

Это очевидно понятная задача. Но также ясно экономистам, что ее не решить за месяцы или ближайшие годы. К примеру, финансист Григорий Сосновский уточняет, что говорить о крахе валюты США рано.

— Доллар сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США, и опасаться за свой кошелек им не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть один триллион долларов США, — поясняет он.

А аналитик финансовой группы Андрей Маслов уточняет, что гегемония доллара будет продолжаться еще долго, что абсолютное большинство транзакций происходит в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в американской валюте. Говоря о возможности замещения доллара юанем, Маслов напомнил, что доля доллара в торговле Китая составляет около половины, а в резервах — 60 процентов, в то время как доля юаня приближается к пяти процентам.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Все аналитики указывают на тот факт, что Китай не выражает желания, чтобы юань занял место доллара в мировой системе, — страну вполне устраивает сегодняшний расклад.

Значит ли это, что все попытки ухода из-под власти доллара обречены? Нет, конечно. И мы видим взвешенный и продуманный ход России в этом направлении.

Президент Владимир Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли. Пресс-служба Кремля сообщила, что правительству, Банку России и «Газпрому» необходимо представить 31 марта (а далее делать это ежемесячно) доклад о выполнении поручения. Иными словами, выдать схему по переводу оплаты на рубли, определить, где, как и почем будут продаваться эти рубли покупателям российского газа из числа недружественных стран.

Вот что примечательно. Большинство аналитиков, включая тех, кого невозможно даже заподозрить в поддержке нашего президента, говорят одно и то же: давно пора, зря тянули с переходом на рубли столько лет. Спрашивают, правда, почему такой переход только для недружественных стран, а не для всех покупателей, и говорят, что не стоит расценивать переход на рубли как наказание — это нормальная практика.

Большинство экспертов согласны, что президент делает сильный ход. Его сила в том числе в том, что речь вовсе не идет о каких-то несбыточных фантазиях. Переход в торговле на рубли не ущемляет право покупателей исчислять цену газа в долларах или евро — да как угодно, так пусть и исчисляют. То есть мировая система расчетов не ломается, на это Россия и не покушается. Что не мешает ей защищать свои интересы. А в чем же заключается защита?

Торговали «Газпром» и «Новатек» так. Заключали договоры с покупателями или выходили на спотовый рынок Европы. Выручка в валюте поступала на счета компаний. Потом они часть вырученной валюты продавали на Московской бирже, чтобы, к примеру, получить рубли для совершения налоговых платежей. Потому, кстати, в это время подрастал курс рубля. Остальное и большее было фактически в их полном распоряжении.

После введения новых санкций против России продавцы газа, как и все экспортеры, стали обязаны продавать 80 процентов валютной выручки на бирже за рубли. Понятно, что у них в запасе всегда были отговорки, чтобы все положенное в рубли не конвертировать. Хотя, судя по успешному укреплению рубля в последнее время, можно предположить, что свои обязательства продавцы газа, нефти и металлов исполняют.

Новая инициатива президента, грубо говоря, исключает посредников в виде корпораций при поступлении валюты государству. Причем, понятно, не 80, а уже 100 процентов.

Да, покупатели газа не будут брать его больше, объемы закупок останутся прежними. Но поток валюты в страну, а не в разного рода офшоры, будет гораздо большим. Скорее всего, это поможет держать курс рубля по отношению к доллару и евро в неких рамках, которые определит ЦБ.

О масштабах будущей поддержки рубля можно догадываться по таким сведениям. По данным Центробанка, в 2021 году «Газпром» продал трубопроводного газа за рубеж на 54,2 миллиарда долларов. Из них страны, не признанные недружественными (в основном Турция, Белоруссия, Китай), приобрели его примерно на 11 миллиардов долларов. Для покупателей российского газа, в общем, мало что меняется. Это как если вы заходите в магазин за сигаретами, а вам говорят, что платить теперь надо в инвалюте. Ну, идете в обменник. Поначалу неудобно, но не страшно.

Обменником для импортеров газа, видимо, станет Московская биржа.

Примерную схему покупки описал в радиоэфире гендиректор фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

— «Газпром» по принятым нормативам 80 процентов валютной выручки продает на внутренней бирже. Теперь же европейские покупатели должны будут сами продать доллары на российской бирже и отдать «Газпрому» рубли, но не 80, а 100 процентов. То есть на самом деле говорить о том, что произошла какая-то революция, наверное, нельзя. Ну да, теперь иностранцы должны будут доллар сами продать, не «Газпром» это будет делать, но все равно рубль будет пересчитан через доллар, и все это понимают. Но психологически это воспринимается как революция, кардинальное изменение правил, европейские покупатели контракты должны перезаключать. И если это произойдет, то будет означать, что они как бы признают тот факт, что заменить российский газ они не в состоянии. Если же нет, посмотрим, в каком состоянии будет находиться коммунальная сфера Европы следующей зимой, по каким ценам газ будет приходить туда и как будет выглядеть европейская экономика в целом.

Все аналитики солидарны в том, что Россия не станет наживаться на продаже рублей по завышенным курсам.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лидеры Европейского союза отклонили требование Владимира Путина платить за природный газ в рублях и пообещали дать ему ответ. Об этом они заявили по итогам саммита G7 в Брюсселе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС не позволит платить за газ рублями, пишет Reuters. По ее словам, это было бы попыткой обойти санкции. «Время, когда энергию можно было использовать для шантажа, прошло», — заявила она. Но это — слова. А есть интересы.

Министр энергетики Катара уже заявил, что альтернативы российскому газу для Европы на данный момент нет. Конечно, европейцы договорились с этой страной — крупнейшим мировым производителем сжиженного газа — о долговременных покупках ее продукции. Только для этого надо построить в Катаре заводы по сжижению, в Европе — порты по приему газа. Это реально сделать. Лет за семь как минимум. Вот только эти семь лет, как говорится, еще прожить надо.

Наивно надеяться на «зеленые» проекты в ближайшее время. Да, при цене газа по тысяче долларов за тысячу кубов, когда уголь стоит под 500–600 долларов за тонну, нефть — за 100 долларов за баррель, альтернативные источники энергии становятся более конкурентоспособными. Но невозможно, подсчитали аналитики, в течение ближайших лет настолько увеличить производство энергии на возобновляемых источниках, чтобы вытеснить хотя бы российский газ.

Бизнес циничен, и сейчас европейцы будут считать, сколько они потеряют от перехода на катарский газ. Экономисты уже прикинули, что отказ от российских энергоносителей обойдется каждой европейской семье в 2–3 процента падения доходов, не считая прочих потерь.

В общем, декларации Евросоюза о неприятии перехода на рубли пока не стоит ассоциировать с реальным отказом от покупок газа. А если подобные заявления не отказ, то что это? Похоже, только то, что будут написаны новые или переписаны старые контракты. Это дело непростое. Надо будет считать и считать, тщательно взвешивать каждую букву новых документов, чтобы не прогадать. Однако очевидно, что обе стороны заинтересованы в скором изготовлении документов. Вот и президент России уже торопит наши власти с этим.

Известно, что «дочка» «Газпрома» — «Газпром экспорт» — уже пробовала продавать газ в Западную Европу за рубли через свою Электронную торговую платформу (ЭТП). В августе 2019 года глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова говорила так:

— Это имеет большое значение: мы видим, что формат сделок с продажей за рубли востребован европейским рынком. Но в 2021 году через эту площадку было реализовано лишь 7,3 млрд куб. м газа, а с середины октября сделок не было. При этом, по данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Евросоюз закупил 155 млрд куб. м российского газа (45 процентов европейского газового импорта и около 40 процентов газового потребления).

Многие аналитики полагают, что «Газпром» и его «дети» явно были не слишком настойчивы. Что ж, теперь им придется постараться.