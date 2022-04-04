«Машина начала «поджирать»: автоэксперт Баканов назвал основные причины высокого расхода масла

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Проблемы с чрезмерным расходом масла могут решаться относительно легко: например, в случае если причиной стали дефекты прокладок или сальников. Однако в некоторых ситуациях, в частности, при износе цилиндро-поршневой группы, требуется дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Точную причину могут определить только специалисты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, одна из распространенных причин перерасхода масла — проблемы с прокладками.

— Например, прохудились прокладки клапанной крышки или сальник коленвала, прокладка передней крышки могла от возраста состариться и начать пропускать масло, — рассказал эксперт.

Какие-либо течи могут происходить и по другой причине, отметил Баканов: например, забился клапан системы вентиляции картерных газов — так называемый сапун. Косвенным признаком такой проблемы могут быть маслянистые разводы на дроссельной заслонке или впускном тракте, заметил собеседник «ВМ».

При износе цилиндро-поршневой группы решение проблемы довольно дорогостоящее, предупредил специалист.

— Самая печальная и значительная проблема по степени ремонта — когда коксуются маслосъемные кольца и они не могут в должной мере обеспечить слив масла в картер. После того как коксуются кольца, могут появиться и задиры, потому что поршень не работает так, как нужно. У кольца нет подвижности, и, соответственно, поршень может немного «гулять» внутри цилиндра, ударяясь о стенки, создавая избыточное трение. Этот случай самый распространенный, он свидетельствует об износе двигателя, — заметил автоэксперт.

Как отметил Баканов, при несвоевременном прохождении техобслуживания, замене свечей или использовании неправильного масла может выйти из строя катализатор, который обычно состоит из керамических частиц или частиц металла. Эти частицы начинают осыпаться, в результате чего образуется абразивная пыль, которая попадает в камеру сгорания и начинает работать как абразив между поршнем и стенкой цилиндра, заметил Баканов.

Специалист обратил внимание на то, что при проблемах с турбиной также возможен высокий расход масла.

— Когда подшипники скольжения используются в турбонаддуве и по каким-то причинам через турбину во время работы начинает давить масло, возникает люфт турбины. Косвенным признаком на турбированной машине могут быть маслянистные разводы на впуске. Это довольно дорогостоящий ремонт, зависящий от степени изношенности турбины. Обычно меняют картридж турбины — это стоит значительно меньше, чем замена турбины целиком, — заметил эксперт.

По словам Баканова, повышается расход масла и при выходе из строя маслосъемных колпачков. Симптомами такого состояния является появление сизого дыма, а также образование нагара на клапанах и дне поршней.

Любые проблемы с маслом требуют своевременного выявления, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Все это требует комплексной диагностики. Если машина начала «поджирать» масло — это не очень хорошо. Пожалуй, самое безобидное — замена прокладок и сальников, — отметил он.

Для продления срока службы автомобиля важно правильно подбирать масло, посоветовал Баканов. Информация о подходящем масле есть в руководстве по эксплуатации автомобиля, на профильных форумах и сайтах производителей масел. Кроме того, важно менять масло через каждые пять-восемь тысяч километров, заключил специалист.