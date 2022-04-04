Как выбрать мебель для кафе или ресторана

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Заходя в незнакомый ресторан, гость сразу осматривает его обстановку — столики, стулья, интерьер. Часто первое впечатление позволяет понять, стоит ли оставаться в этом заведении на обед или ужин. Поэтому правильное приобретение мебели для кафе или ресторана не менее важно, чем подбор блюд и напитков в меню. О том, как правильно сделать такой выбор — читайте в этой статье.

Шаги по выбору мебели в заведение

Во-первых, следует определиться со стилем мебели. Обстановка должна быть посвящена одной теме, тогда все будет выглядеть гармонично. Стиль ресторана зависит от направления кухни и целевой аудитории. Есть несколько вариантов стилей:

— семейное заведение — необходимо наличие больших столов, диванов, для малышей — специальных стульчиков, мебель должна быть представлена в теплых и ярких цветах;

— закусочная — наилучшем вариантом будет обставить ее компактной мебелью в светлых тонах;

— ресторан для деловых встреч — его нужно обустроить удобными креслами и большими столами в классическом стиле;

— восточный стиль — предполагается отсутствие в интерьере большого количества мелких деталей, из цветов лучше использовать красный, белый и черный;

— романтический стиль – идеально подойдут диванчики, простые стулья, небольшие стеклянные столики;

— стиль кэжуал — рекомендуется приобрести высокие барные стулья, столики с глянцевой поверхностью, большого количества декоративных элементов не требуется.

Во-вторых, мебель для ресторана от производителя должна быть не только красивой и стильной, но и удобной. Перед покупкой следует все проверить на удобство и соответствие с высотой столов. Предметы должны стоять на таком расстоянии друг от друга, чтобы человек любого роста и веса чувствовал себя комфортно.

В-третьих, следует заранее подготовить план расстановки мебели. Это позволит понять, сколько столов, стульев и диванов потребуется.

В-четвертых, важно, чтобы мебель была сделана из материалов, обладающих водоотталкивающими свойствами. Предметы должны выдерживать частые уборки и дезинфекцию.

Как подобрать мебель в интернете?

На сегодняшний день в интернете можно найти практически все. Касается это и предметов мебели для кафе и ресторанов.

Чтобы выбрать подходящего поставщика, следует заострить внимание на следующие моменты:

Количество моделей в каталоге — большой ассортимент позволит сравнить разные варианты и подобрать наилучший для заведения. Отзывы предыдущих клиентов — работа с одними и теми же заказчиками в течение нескольких лет свидетельствует о большом опыте работы и добросовестности компании. Наличие сертификатов — они могут быть опубликованы на сайте или же их можно запросить у производителя. Их наличие крайне важно, если не хотите столкнуться с мошенниками.

После первичной проверки в интернете можно связаться менеджером фирмы и назначить личную встречу — в магазине или на производстве. В ходе такой встречи следует обратить внимание на представленные образцы — насколько они соответствуют фотографиям на сайте. Также можно узнать больше об опыте компании и ее предыдущих работах.

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